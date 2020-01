A csontritkulás kezelési lehetőségei

Korábban a csontritkulás (oszteoporózis) kezelésének alapvető készítményei a hormonok voltak, azonban a hormonkezelés biztonságossága miatti aggályok miatt egyéb gyógymódok vették át a vezető szerepet.

A hormonkezelések kapcsán a legtöbb problémát egyes szájon át szedhető készítményekkel tapasztalták. Ha Önt érdekli a hormonkezelés, akkor érdemes tudnia, hogy ma már tapasz, krém és hüvelygyűrű formájában is hozzáférhető. A hormonkezelésen túl napjainkban számos gyógyszer is rendelkezésre áll.

Biszfoszfonátok. Hasonlóan az ösztrogénhez, a gyógyszerek ezen csoportja is gátolja a csontbontást, stabilizálja a csonttömeget, sőt a gerinc, illetve a csípő csonttömegét növelheti is. A biszfoszfonátok különösen jótékony hatásúak lehetnek férfiakban, fiatalokban és szteroid által kiváltott oszteoporózisban. Alkalmazhatók az oszteoporózis megelőzésére is olyan betegeknél, akiknél hosszú távú szteroid kezelésre van szükség. A mellékhatások, melyek súlyosak is lehetnek: émelygés, hasi fájdalom, nyelőcsőgyulladás, illetve nyelőcsőfekély (különösen egyidejű refluxbetegség mellett). Ha Ön nem bírja a biszfoszfonátokat szedni, akkor orvosa időről időre biszfoszfonát tartalmú vénás injekciók adását javasolhatja. Néhány esetben a biszfoszfonát szedése mellett az állkapocs csontjának elhalásáról számoltak be, de ezekben az esetekben fogágy-betegség vagy a fogászati beavatkozás szerepelt a kórtörténetben. Mielőtt tehát biszfoszfonátot kezdene szedni, érdemes minden fogászati problémáját megoldani.

Raloxifen. A raloxifen utánozza az ösztrogén jótékony hatásait a menopauzán átesett nőknél, azonban az ösztrogéntől eltérően nem növeli a méh- és az emlőrák kockázatát. A raloxifen gyakori mellékhatása a hőhullámok megjelenése, továbbá ezt a gyógyszert nem szabad szedni, ha kórtörténetében fokozott véralvadékonyságra utaló rendellenességek (pl. thrombosis) szerepeltek. A raloxifent jelenleg csak nők csontritkulásának kezelésére engedélyezték, férfiak számára nem adható.

Hirdetés

Élet az oszteoporózissal Az alábbi tanácsok segítségével csökkenthetők az oszteoporózis által okozott panaszok. Vigyázzon tartására! A megfelelő tartás (fejét magasra tartja, állát behúzza, a vállakat hátrahúzza, a hát felső része egyenes, az alsó gerincszakasz hajlított) kevésbé terheli meg a gerincet. Amikor vezet, vagy ül, helyezzen egy feltekert törölközőt a derék mögé! Ne hajoljon előre olvasás illetve kézimunkázás közben! Amikor emel valamit, hajlítsa a térdeit, ne pedig a csípőjét, és a hát egyenesen tartása mellett emeljen!



A megfelelő tartás (fejét magasra tartja, állát behúzza, a vállakat hátrahúzza, a hát felső része egyenes, az alsó gerincszakasz hajlított) kevésbé terheli meg a gerincet. Amikor vezet, vagy ül, helyezzen egy feltekert törölközőt a derék mögé! Ne hajoljon előre olvasás illetve kézimunkázás közben! Amikor emel valamit, hajlítsa a térdeit, ne pedig a csípőjét, és a hát egyenesen tartása mellett emeljen! Előzze meg az eséseket! Hordjon lapos sarkú cipőt, és nézzen szét házában, hogy ne legyenek kígyózó elektromos vezetéket, csúszós szőnyegek és egyéb felületek, amelyek eséshez vezethetnek. Legyenek a szobák megfelelően megvilágítva, helyezzen el kapaszkodókat a zuhanynál és a kádnál.



Hordjon lapos sarkú cipőt, és nézzen szét házában, hogy ne legyenek kígyózó elektromos vezetéket, csúszós szőnyegek és egyéb felületek, amelyek eséshez vezethetnek. Legyenek a szobák megfelelően megvilágítva, helyezzen el kapaszkodókat a zuhanynál és a kádnál. Kezelje a fájdalmat! Beszélje meg orvosával, hogyan tudja legmegfelelőbben kezelni a fájdalmát! A kezeletlen krónikus fájdalom korlátozza mozgékonyságát és ez idővel további betegségekhez vezet.

Kalcitonin. Ez a pajzsmirigyhormon csökkenti a csontbontást és ezáltal lassítja a csontvesztést. Megelőzheti a csigolyaösszeroppanást és valamelyes fájdalomcsillapító hatása is van csonttörés esetén. Általában orrspray formájában adják, így alkalmazása az orrnyálkahártya irritációjával jár. Hozzáférhető injekciós formában is. Mivel a kalcitonin nem annyira hatásos, mint a biszfoszfonátok, alkalmazásuk általában akkor merül fel, ha a betegség más kezelésre nem reagál kellően.

Teriparatid. Ez a gyógyszer az emberi parathormon egy speciális technikával előállított darabja, amely a menopauzán átesett nagy töréskockázatú nők kezelésére javasolt. Szemben a többi módszerrel, a teriparatid új csontszövet keletkezését serkenti és nem a meglévő csont bontását lassítja. A teriparatidet naponta egyszer kell a bőr alá injektálni. Jelenleg ezt a kezelést nem javasolják két évnél tovább alkalmazni.

Tamoxifen. Ez a szintetikus hormon, amit általában az emlőrák kezelésére alkalmaznak, bizonyos magas kockázatú nők kezelésére alkalmazható. A tamoxifen gátolja az ösztrogén hatását az emlőszöveten, de a szervezet többi sejtjén, ide értve a csontsejteket is, ösztrogénszerű hatásokat hoz létre. Ennek eredményeként a tamoxifen csökkenti a törések kockázatát, különösen 50. év feletti nőknél. A tamoxifen lehetséges mellékhatásai közé tartoznak a hőhullámok, a gyomorpanaszok, a hüvelyi szárazság és hüvelyi folyás is.

Újabb kezelési módszerek

Nemrég egy újabb fizioterápiás program hatékonyságát állapították meg a hátfájdalom csökkentésében, amely javítja a tartást, és csökkenti az oszteoporózisos nők csonttörésének kockázatát.

A kezelés lényege, hogy egy készüléket kell használni, amit spinális súlyozott kypho-orthosis készüléknek neveznek, mellyel speciális hátnyújtó gyakorlatokat kell végezni. A készüléket naponta 30-30 percen keresztül kell hordani délelőtt és délután, ez idő alatt tízszer kell a hátnyújtó gyakorlatokat megismételni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus