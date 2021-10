Ultrahangos érvizsgálat: Gyors és fájdalommentes vizsgálómódszer

A fejfájás, szédülés, átmeneti látás- vagy beszédzavar, séta közbeni lábfájdalom, esetleg fájdalmas lábdagadás hátterében érbetegség állhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal, mindenképpen forduljon orvoshoz!

Az említett tünetek észlelése esetén javasolt egyik vizsgálómódszer a Doppler-érvizsgálat, amely egy gyorsan elvégezhető, fájdalmatlan eljárás, információval szolgál a szervezet ereinek: artériáinak és vénáinak állapotáról. Ereink szállítják a vért létfontosságú szerveinkhez. Jó működésük biztosítja sejtjeink megfelelő oxigén- és tápanyagellátását. Az artériás rendszerben az érfalkárosodás – többnyire érelmeszedés – következtében szűkület vagy elzáródás jöhet létre. Ha a keringési rendszer más területén képződött vérrög akad meg egy érben, azt embóliának hívjuk, ez is okozhat súlyos keringési zavart és érelzáródást a test bármely területén. A vénák jellegzetes betegsége a trombózis, fokozott véralvadási készség miatt az esetlegesen már tágult vénákon a pangó vér könnyebben alvad meg – így jöhet létre a trombózis. Az érelzáródások egyes típusa között fontos különbséget tenni, mert más a terápia.

A Doppler-elven alapuló ultrahangos vizsgálatot ereink állapotának felmérése érdekében igen széles körben alkalmazzák. Egyik leggyakoribb felhasználási területe a felszín közelében elhelyezkedő nyaki artériák vizsgálata (carotis és vertebralis Doppler), ugyanis ezek az erek felelősek az agy megfelelő vér- és oxigénellátásáért. Hasonló módon vizsgálhatóak a végtagi artériák és vénák, melyek szűkülete vagy elzáródása alsó végtagi keringészavart okoz, de a hasi erek állapotáról is értékes információt kaphatunk ezzel a módszerrel. Agyi keringési zavar esetén segíthet a koponyán belüli erek funkcióját is megítélni. Érultrahang segítségével vizsgálható a méhlepény, a köldökzsinór és a magzati érrendszer is, mely a terhességről és a születendő gyermek egészségéről ad felvilágosítást.

A stroke megelőzésében is segíthet

A vizsgálómódszerrel kimutatható a nyaki artériák elmeszesedése, szűkülete és elzáródása is. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy csökken az agyi vérátáramlás, ami átmeneti oxigén- és tápanyaghiányt okoz az agyszövetben. Ilyenkor a beteg szédülést, rövid ideig tartó, múló látás-, mozgás- vagy beszédzavar tüneteit észleli, mellyel azonnal orvoshoz kell fordulni. Súlyos esetben az agyállomány tartósan károsodhat, a tünetek súlyosbodnak, és kialakul a stroke-nak nevezett állapot. A Doppler-vizsgálattal követni tudjuk az artériás érfali elváltozásokat, a tapasztalt jelek alapján időben kaphat célzott terápiát a páciens. Ez segít megtartani a kielégítő áramlást, és akadályozza, illetva lassítja a súlyosabb szűkület kialakulását. Ugyancsak segít az ér-ultrahangvizsgálat annak eldöntésében, hogy katéteres eljárással vagy érműtéttel szabaddá kell-e tenni a vér útját. Egy idejében elvégzett érműtét súlyos következményektől kímélheti meg az érelmeszesedésben szenvedőt.

A végtagi erek vizsgálatával megállapítható a kar és a láb artériáinak szűkülete, illetve teljes elzáródása. Az eljárás vénákra irányuló része pontos információt ad arról is, hogy van-e vérrögképződés a mélyebben fekvő vénákban, illetve kell-e ezek leszakadásától tartani.

Kiknek ajánlott az ultrahangos érvizsgálat?

Az erek Doppler-ultrahangvizsgálata dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, érelmeszesedés, tágult, fájdalmas visszerek, nem szimmetrikus lábdagadás esetén ajánlott. Leggyakrabban azoknál jelentkezik agyi és végtagi keringészavar, akik egészségtelen életmódot folytatnak, dohányoznak, mozgásszegényen élnek, kezeletlen magasvérnyomás-betegségtől, cukorbetegségtől és magas koleszterinszinttől szenvednek.

Az ér-ultrahangvizsgálat lehetővé teszi az erek szűkületének felismerését és lehetőséget ad arra, hogy az idejében alkalmazott terápiával a szövetek károsodása megelőzhető legyen.

Az artériás érvizsgálat eredményéből következtetni lehet a szervezet többi ereinek, így a mélyebben fekvő, nehezen vizsgálható koszorúsereknek vagy veseartériáknak az általános állapotára is, mivel megfigyelések azt mutatják, hogy a nyaki erekben tapasztalt eltérések előrevetítik a többi érben is fellelhető változó mértékű érelmeszesedést.

A Doppler-ér-ultrahangvizsgálat egy másik igen fontos felhasználási területe a magzati diagnosztika. Ezzel a vizsgálóeljárással megállapítható, hogy milyen a méhlepény keringése, ezáltal annak érettségéről és a magzati keringés épségéről lehet információkat nyerni. Láthatóvá tehető a köldökzsinór keringése és a magzati szív, aorta és agy érműködése is, mely újabb információt nyújt a születendő baba egészségi állapotáról. A romló magzati keringés felveti a szülésmegindítás vagy a császármetszés szükségességét.

Hogyan történnek a vizsgálatok?

Az ultrahangos érvizsgálat külön előkészületet nem igényel. Az artériás vizsgálat előtti két órában már kerülje a dohányzást, mivel a nikotin érösszehúzódást okoz, ami megzavarhatja a mérések pontosságát.

A vizsgálat általában régiónként 15-20 percet vesz igénybe, semmilyen fájdalmat vagy kellemetlenséget nem okoz. Az eljárás során a páciens egy vizsgálóágyon fekszik, levetkőznie nem kell, elég, ha a vizsgált testrészt szabaddá teszi. A végtagok UH-vizsgálatánál testhelyzet-változtatás szükséges lehet. Az ultrahang-diagnosztikában jártas szakember az ágy mellett foglal helyet, és egy vizsgálófej finom mozgatásával pásztázza végig a bőrterületet, majd a képek elkészítése mellett áramlástani vizsgálatot is végez. A vizsgálathoz használt áttetsző, gélszerű anyag (kontakt gél) bőrbarát, vízoldékony, zsírt nem tartalmazó anyag, amely a vizsgálat után letörölhető, a ruhából maradéktalanul eltávolítható, nem hagy semmilyen nyomot.

A vizsgálóeljárás a szöveteket nem károsítja, szövődményekkel nem jár. Az érvizsgálat végeztével a páciens saját lábán távozhat, nem szorul segítségre, a leletet azonnal kézhez kapja magyarázat kíséretében. Ha a vizsgálatot magán ellátás keretében végzik, akkor a páciens a lelet és magyarázat mellett sok helyen a képi dokumentációt is megkapja.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Lektorálta: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász