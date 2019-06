Haspuffadás - Amikor az elfogyasztott ételek okozzák a tüneteket

A gázképződés teljesen természetes, mindennapi folyamat, de ha fokozott mértékű, az kellemetlen lehet, és akár betegség is állhat a hátterében. Az emésztőrendszerben megjelenő gázbuborékok számos okra visszavezethetők: például a túlzott levegőnyelés vagy a táplálkozási szokások megváltozása is kiválthat puffadást, de néhány betegség (pl. ételallergia vagy -érzékenység), továbbá a nehezebben emészthető ételek és szénsavas italok is vezethetnek a panaszok megjelenéséhez.

Számos olyan élelmiszer létezik, amely egészséges és jótékony hatással van szervezetünk működésére, azonban köztudott, hogy puffasztó hatással rendelkezik. Ilyenek például a magas rosttartalmú ételek, melyeket érdemes lassabban, illetve módjával fogyasztani – amennyiben tüneteket okoznak –, így elkerülhető a kellemetlen diszkomfortérzés, ugyanakkor nem fosztjuk meg magunkat az értékes tápanyagoktól sem.

Zöldségfélék

A zöldségekben található cukrok emésztése során gáz szabadul fel, ami könnyen feszítő érzést idézhet elő a belekben. A hagyma és az articsóka fruktóztartalma, a spárga, a kelbimbó, a brokkoli, valamint a káposzta rafinóztartalma más ételekhez képest jellemzően nagyobb mértékű gázképződést okoz. Azok a zöldségek, amelyek vízben oldható rostban gazdagok (ilyen például a zöldbab és a borsó) szintén okozhatnak tüneteket, mivel az emésztésük a vastagbélben kezdődik, ezzel szemben az oldhatatlan rostok változatlan formában haladnak át a bélrendszeren, így nem okoznak kellemetlen mellékhatásokat sem.

Gyümölcsök

A gyümölcsfélék szintén az oldható rost, valamint a cukortartalmuknál fogva lehetnek puffasztó hatásúak, így például a szorbitot tartalmazó gyümölcsök (aszalt szilva, alma, barack, körte) fogyasztása járhat kellemetlen hasi panaszokkal. A szorbitot gyakran édesítőszerként is használják az élelmiszeriparban, leginkább cukorkákban és a rágógumikban találkozhatunk vele, tehát ezeket a termékeket is tanácsos mértékletesen fogyasztani.

Keményítő tartalmú élelmiszerek

A keményítőben és szénhidrátban gazdag ételek többnyire nehezebben emészthetőek, ezért ezek lebontásakor is fokozottabb gázképződés figyelhető meg. A lista élén a búza alapú élelmiszerek állnak, többek között a müzli, valamint a kenyér- és tésztafélék, de problémát okozhat a kukorica és a burgonya is. Ellenpéldaként említhető a rizs, ami magas szénhidrát- és keményítőtartalma ellenére ritka esetben okoz puffadásos tüneteket.

Tejtermékek

Közismert tény, hogy a tejtermékekben található cukor, a laktóz sokak számára emésztési problémákat okozhat, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő laktázenzim a szervezetbe jutó tejcukor lebontásához. Ilyen esetekben a tej mellett a sajtok, a tej alapú jégkrémek, a joghurtok és számos más, tejből készült élelmiszer elfogyasztása után jelentkezhetnek a kellemetlen tünetek, például haspuffadás, hasi görcsök, bélgázok és hasmenés. A laktózintoleranciával élők számára ajánlott ezeket a termékeket teljesen kiiktatni az étrendből.

Zab

Habár a zabalapú ételek, például a zabkorpa, illetve a zabpehely nagyon egészségesek, és a reggeli étkezések során a legideálisabb választásnak bizonyulnak, felszívódásuk során a bennük található oldható élelmi rostoknak köszönhetően szintén puffadást okozhatnak. Azonban nem szükséges feltétlenül kiiktatni az étrendünkből ezeket a hasznos élelmiszereket, inkább érdemes kisebb adagokban, lassan hozzájuk szoktatni a szervezetünket, és fogyasztásuk mellett kiemelten ügyelni a megfelelő folyadékpótlásra.

Szénsavas italok

Akár ásványvízről van szó, akár cukrozott üdítőitalokról, a bennük található szénsav gyakorlatilag felesleges levegőként kerül be a szervezetbe, amely megterhelő lehet a gyomor számára, és a felszívódás során a legtöbb esetben diszkomfortérzést, hasfeszülést és bélgázosságot idéz elő. Az édesített italoknál hatványozódhat a puffasztó hatás, amennyiben fruktózt vagy szorbitot tartalmaznak.

Összességében megállapítható, hogy számos olyan élelmiszer létezik, amely az összetételénél fogva okozhat emésztési problémákat és puffadást, azonban a megoldás nem feltétlenül az, hogy elkerüljük ezeket az ételeket, hiszen többségük fontos eleme az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Tudatos odafigyeléssel viszont megelőzhető a tünetek jelentkezése. A problémát okozó ételeket ajánlott fokozatosan bevezetni az étrendbe, odafigyelve, hogy ezekből kisebb adagok kerüljenek a tányérra, továbbá fontos az is, hogy egyszerre lehetőleg csak egy típusú élelmiszert fogyasszunk ezek közül.

Forrás: WEBBeteg

M. J.; everydayhealth.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus