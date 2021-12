Koronavírus elleni emlékeztető oltások: amit ma tudunk a 4. vakcinaadagról

Tudta-e ön, hogy a gyermekkori kötelező védőoltások közt a diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyagot a gyermek hat éves koráig 5 alkalommal kapja meg? Ebből az első 4 dózist 18 hónapos koráig bezárólag, majd 11 évesen egy hatodik emlékeztető adagot is. Ez a vakcina egyszerre három veszélyes betegség - torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés - ellen is immunvédelmet biztosít. Inaktivált poliovírus (járványos gyermekbénulás) vakcinát hat éves korig szintén 5 alkalommal kapnak meg a gyermekek hazánkban. Haemophilus influenzae b elleni oltóanyagot (agyhártyagyulladást, gégegyulladást is tud okozni) négy alkalommal kap a gyermek, 18 hónapos koráig. Pneumococcus elleni vakcinát, mellyel a súlyos tüdőgyulladást lehet elkerülni, egy éves koráig három alkalommal kap meg a gyermek. És ezek csak a kötelező védoltások! A választható oltások közül a súlyos mortalitással fenyegető Meningococcus elleni oltássor is három oltásból áll.

A kullancsencephalitis elleni oltóanyagoknál az alapimmunizálás 3 oltásból áll, és a védettség fenntartása érdekében az alapimmunizálás után az első (összességében negyedik) emlékeztető oltás beadására három év múlva van szükség, ezt követően 49 éves korig ötévenként kell emlékeztető oltást adni, 49 éves kor felett az újabb emlékeztető oltások beadása háromévenként esedékes.

Az évenként beadandó, változékony influenzavírus elleni vakcinákról nem is beszélve. Az a szépkorú, aki akár 10-20 éve minden évben rendszeresen felveszi az influenza elleni védőoltást, hatnál jóval többször kapott egy betegség ellen oltást, akár problémamentesen.

Ennek fényében talán nem is olyan furcsa, hogy egy pandémiát okozó kórokozó – az új típusú koronavírus - ellen az alapimmunizálást is valószínűleg három oltást fog jelenteni, bizonyos időközönként emlékeztető oltásokkal megtámogatva az immunválaszt. Bővebben Kötelező és ajánlott védőoltások gyermekkorban