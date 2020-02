Védőoltások az agyhártyagyulladás ellen

Az agyhártyagyulladást számos baktérium vagy vírus okozhatja, így a súlyos betegség megelőzése teljes mértékben nem biztosítható. A leggyakoribb és legveszélyesebb baktériumfajták ellen azonban elérhetőek védőoltások, így a sokszor halálos kimenetelű betegség jelentős részben megelőzhető.

Világszerte hozzávetőlegesen 1,2 millió bakteriális agyhártyagyulladás (meningitis) jegyezhető évente, melyből 135 ezer fatális kimenetelű. Leggyakoribb kórokozója a meningococcus, az 500 ezer megbetegedés 10 százalékban halálos.

Európában és ezen belül Magyarországon is a meningococcus B csoport dominanciája ismert, melyet gyakoriságában a C csoport követ. Ezek mellett azonban számos más baktérium- és vírusfertőzés okozhat agyhártyagyulladást. Milyen védőoltások állnak rendelkezésre ezek ellen és kiknek érdemes beadatni?

Meningococcus okozta agyhártyagyulladás elleni oltás

A Neisseria meningitidis (meningococcus) hat típusa ellen érhető el védőoltás. A hazánkban is gyakoribb B típus ellen sokáig nem állt rendelkezésre itthon vakcina, a számos egyéb készítmény között pedig nem könnyű eligazodni. Az egyes vakcina típusok egymástól árukban, a szükséges oltások számában, de legfőképpen a tartalmazott szerotípusok számában különböznek.

Létezik védőoltás különállóan a C típus ellen, 2014 óta már önállóan B típus ellen is, valamint kombináltan A, C, W-135, Y típusok ellen vakcinálhatunk. Ne tévesszen meg minket ez utóbbi oltás kombinált mivolta, hiszen ez a Magyarországon előforduló gyakori típusoknak csak egyikét tartalmazza (C), így ezen oltás beadatása mellett továbbra is szükséges a B típus elleni vakcináció!

A hatékony védelem érdekében a területi eloszlást tekintve hazánkban ideális a B és C típus elleni oltás beadatása, bár az egyre népszerűbbé váló egzotikus utazások lassan elmossák a régi határokat. A védőoltás különösen ajánlott csecsemőknek, zárt közösségekben (bentlakásos iskolák, nevelőotthonok, kollégiumok) élő gyermekeknek és fiatal felnőtteknek, továbbá azoknak, akik alapbetegségük vagy egészségi állapotuk miatt a tokos baktériumok által okozott fertőzések szempontjából fokozott kockázatú csoportba sorolhatók (pl. léphiánnyal élő betegek).

A védőoltások igénylésében és beadásában háziorvosunk együttműködését szükséges kérni.

Oltások és meningococcus típusok Meningococcus B oltás

A hazánban elérhető meningococcus B oltás már 2 hónapos kortól alkalmazható. A beadandó oltások száma, valamint az egyes oltások között eltelt idő a gyermek életkorától függ. A 11 évesnél idősebb gyermekeknek és felnőtteknek két oltást szükséges kapniuk, melyek között legalább 1 hónapnak kell eltelnie.



Meningococcus C oltás

A meningococcus C típus ellen védő vakcinák szintén 2 hónapos kortól alkalmazhatóak, 2-12 hónapos kor között 2 oltás szükséges, 1 éves kor felett 1 adag elegendő az alap immunizáláshoz. A csecsemőkorban elvégzett alapimmunizálás esetén 1 emlékeztető oltás ajánlott. Serdülők és felnőttek esetén 1 oltásra van szükség.



Kombinált vakcinák (A, C, W-135, Y)

A hazánban elérhető kombinált vakcinák a vakcina típusától függően 1 vagy 2 éves kortól alkalmazhatóak. Az alapimmunizáláshoz jellemzően 1 alkalommal történő oltás elegendő.

Ellenjavallatok a védőoltással kapcsolatban

Amennyiben túlérzékenységi reakciót tapasztaltak bármilyen korábban alkalmazott agyhártyagyulladás ellen védő oltással kapcsolatban, az oltás beadása nagy körültekintést, kórházi megfigyelési körülményeket igényelhet. Lázas betegség alatt az oltás nem adható be, meg kell várni a teljes gyógyulást. Várandósok esetében csak jelentős, valós veszély fennállása esetén javasolható.

További bakteriális menigitisek és megelőzésük

Pneumococcus

A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) baktérium a felső és alsó légúti bakteriális betegségek (torokgyulladás, tüdőgyulladás) gyakori oka, azonban a bakteriális agyhártyagyulladás hátterében is jelentős tényező, a bakteriális meningitisek 20 százalékának kórokaként tartjuk számon.

A pneumococcusok által okozott fertőzések megelőzéséhez két típusú oltóanyag áll rendelkezésre: a poliszacharid típusú védőoltásról fontos tudni, hogy 2 év alatti gyermekek esetén alkalmazva nem hatásos, míg az úgynevezett konjugált pneumococcus vakcinák sokkal nagyobb hatást képesek gyakorolni az oltott immunrendszerére, és 2 éven aluli gyermekekben is sikeresen alkalmazhatók.

Jelenlegi ajánlások szerint a pneumococcus elleni oltás javasolható minden 65 évet betöltött személynek, alapbetegségben szenvedő 9-től 64 éves felnőtteknek, léphiányosoknak, immunológiai betegeknek. A pneumococcus elleni vakcina hazánkban 2014 óta a kötelező oltások sorának tagja, nagyobb gyerekek és felnőttek esetében pedig háziorvosunk lehet segítségünkre.

Haemophilus influenzae

A Haemophilus influenzae baktérium B típusa ellen hazánkban kötelező jelleggel alkalmazott védőoltás elsősorban a kisgyermekekben szóba jöhető bakteriális agyhártyagyulladás ellen nyújt védelmet. Emellett kiemelten fontos a szerepe a heves vizenyőképződéssel járó, fulladással fenyegető, az oltás bevezetése előtt számos halálos áldozatot követelő gégészeti gyulladásos folyamatok megelőzésében is. Az oltás védő hatására különösen 5 éves kor alatt van szükség. Az oltás a kisgyermekek kötelező alapimmunizáló oltásának a része.

BCG oltás

A BCG oltás gyermekkori alkalmazásának egyik legfontosabb funkciója a gyermekkori, tuberkulózist okozó baktérium (Mycobacterium tuberculosis) által kiváltott agyhártyagyulladás megelőzése. Az oltásnak ez a funkciója felnőttek esetén már nem érvényesül.

Nem minden kórokozó ellen létezik oltás

Az bakteriális agyhártyagyulladások ritkább eseteit a szervezetünk normál flórájában is előforduló Staphylococcus aureus, Escherichia coli, és még néhány, úgynevezett Gram-negatív baktérium okozhatja.

A bakteriális kórok mellett meg kell említeni a nem bakteriális meningitist okozó vírusok szerepét, melyek közül Európa-szerte kiemelhetőek az enterovírusok és herpeszvírusok. Ezen fertőzésekben túlnyomórészt a kisgyermekek, esetleg fiatal felnőttek érintettek, megelőző védőoltás pedig - ahogy oki terápia is csak csekély mértékben - nem áll rendelkezésre.

Forrás: WEBBeteg

Szerzők: Dr. Sarkadi Adrien, infektológus