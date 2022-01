Moderna mint ráerősítő vakcina: fél évig marad magas az ellenanyagszint

A Moderna szakemberei úgy tapasztalják, hogy a ráerősítő oltás 6 hónappal annak beadása után már csökkent mértékben fejti ki védő hatását az omikron koronavírus-variánssal szemben.

A Moderna illetékesei bejelentették első adataikat arra vonatkozóan, hogy vakcinájuk, illetve a ráerősítő oltásuk miként tart ki, mennyiben hatásos a kutatók és egészségügyi szakértők által először 2021 novemberében leírt, majd ezt követően igen gyors ütemben a világon dominánssá váló omikron vírusvariáns ellenében. A szerdai bejelentésben az is elhangzott, hogy megkezdődött a kifejezetten az omikron-specifikus vakcina vizsgálata is.

A világ egyik vezető tudományos folyóirata (New England Journal of Medicine) közölte a Moderna kutatóinak friss vizsgálatukkal kapcsolatos beszámolóját. Az elemzésben néhány vakcinált vérmintájában az ellenanyagszinteket analizálták. Ennek részletei azt mutatják, hogy a Moderna eredeti kétdózisú oltási sorozata által kiváltott ellenanyag szint laboratóriumi körülmények között továbbra is semlegesíti (neutralizálja) az omikron variánst, azonban ezek a szintek most az omikron ellenében 35-szörösen alacsonyabbak.

Magas ellenanyagszint jön létre...

A vakcina harmadik (booster) dózisa – ami az eredeti oltás mennyiségének csak a fele –, a vizsgálatba vont 20 résztvevőben megnövelte az ellenanyag szintet, húszszorosára annak az értéknek, mint amit az oltás második dózisa generált, s ezáltal helyreállította a meggyengült védelmet.

...de fél év után ismét visszaesik

Az antitestek száma az omikronnal szemben mintegy 6 hónap után csökkentek le, jelentette be most a gyógyszercég. A csúcspontot nagyjából 1 hónappal a ráerősítő oltás után érte el, majd a hatodik hónapra a semlegesítő (neutralizáló) antitestek szintje kevesebb mint hatodrészére esett vissza, és ami még aggasztóbb, ez a csökkenés gyorsabban következett be, mint amit korábban az eredeti vírussal szemben tapasztaltak.

Fél vagy teljes dózis? A fél dózisról szóló engedély (az Egyesült Államokban és Európában, illetve Magyarországon is) még az omikron felbukkanását megelőző adatokra alapozva született meg, mert akkor úgy látták a kutatók, hogy az akkor terjedő variánsokkal szemben ez a mennyiség hasonló ellenanyag szintet produkált, mint az előző variánsokkal szemben a teljes dózis. A tudósok most az eredeti dózisoknak megfelelő mennyiségben is tesztelték a boostert 20 másik vizsgálati alanynál, és az ekkor létrejött ellenanyag szint legalább kétszer magasabb volt, mint amilyet a féladagnyi booster váltott ki. Korábban Delta-infekció esetén eredményesebb a Moderna

Folytatódnak a vakcina-kutatások

A jelenleg alkalmazott ráerősítő oltás esetén megfigyelt ilyen gyors védelmi hanyatlás nagyon indokolttá teszi, hogy majd egy kifejezetten omikron-specifikus vakcinát alkalmazzanak – ennek lehetőségét már tanulmányozzák a cég szakértői. A tervezett vizsgálatba az USA 24 különböző helyszínén mintegy 300 embert fognak bevonni. (Ezen a héten a Pfizer és a BioNTech is bejelentette, hogy megkezdték a kifejezetten az omikron variánsra tervezett vakcina próbáját.)

A Moderna alkalmazásában álló tudósok vizsgálják a védőoltások kombinációjának lehetőségét is, mégpedig azon oltások "vegyítését", amikor olyan vakcina-elemeket raknak össze, amelyeket a különféle variánsok ellen fejlesztettek ki. A tudósok reményei szerint, az efféle „koktél” megközelítéssel készült vakcinával szélesebb körű és tartósabb védelmet lehet elérni a COVID-19-el szemben, függetlenül az éppen a fertőzések hullámáért felelős egyes variánsoktól.

