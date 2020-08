A járványos gyermekbénulás (poliomyelitis, Heine-Medin-kór) tünetei és megelőzése

Heveny, vírusos, járványos megbetegedés, amely átmeneti vagy végleges izombénulásokat okoz. Európán jelentős poliomyelitis-járványok utoljára az 1950-es években söpörtek végig, a Sabin-cseppek általános bevezetése előtt. A védőoltásnak köszönhetően azokban az országokban, ahol az oltást rendszerességgel alkalmazzák, ez a betegség már gyakorlatilag nem fordul elő.

A betegség lefolyása

A betegség kórokozója az úgynevezett poliovírus vagy röviden polio, amely szájon keresztül jut a szervezetbe. A vírusok először a garat és a bélcsatorna nyálkahártyájában telepszenek meg és kb. 1-3 héten át ott szaporodnak, ezalatt a beteg nyála és széklete már fertőz. Ezután a vírusok a nyaki és hasi nyirokcsomókon keresztül belépnek a véráramba, és eljutnak a központi idegrendszerbe: az agyba és a gerincvelőbe.

Fontos tudni, hogy a szervezet poliofertőzése csak az esetek 5%-ában érinti a központi idegrendszert, kb. 95%-ban a betegség enyhe lefolyású vagy tünetmentes.

Tünetek

A lappangási idő körülbelül 9-12 napra tehető. A kezdeti tünetek nem jellegzetesek:

hurutos panaszok,

láz,

fejfájás,

gyomor-bélrendszeri tünetek

A fertőzöttek legnagyobb részénél a többi súlyosabb tünet nem alakul ki.

Az esetek egy részében azonban néhány nap után ismét tünetek jelentkeznek, a láz is visszatér, és kezdetét veszi a bénulásos szakasz. Ekkor különböző súlyosságot mutathat a bénulások megjelenése. Lehetnek egészen enyhe, de súlyos formák is. A bénulások petyhüdt jellegűek, többnyire aszimmetrikusak, alulról felfelé terjedő is lehet, spontán javulás mutatkozhat, de ha az idegsejt elpusztul, akkor a bénulás végleges. Amennyiben a végleges bénulás a légzőizmokat is érinti, akkor csak az élethosszig tartó gépi lélegeztetéssel marad életben a beteg.

Kezelés

A járványos gyermekbénulás kezelésére a vírust elpusztító gyógyszer nem áll rendelkezésre. Az akut fertőzés után esetleg visszamaradó bénulásokra tüneti kezelés, az izomrövidülések korrekciójára műtét, különböző járást és egyéb funkciókat segítő ortézisek, továbbá rehabilitációs kezelés szükséges.

Megelőzhető a betegség?

Magyarországon a kötelező védőoltások közé tartozik a járványos gyermekbénulás elleni oltás, amelyet a gyermekek az oltási rend szerint összesen öt alkalommal kapnak, 2, 3, 4 és 18 hónaposan, valamint 6 éves korban.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

Szakértőnk: Dr. Reinhardt István