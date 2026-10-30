Felmerülhet a kérdés, érdemes lehet-e felvenni a COVID–19 elleni védőoltást, ha már egyszer átestünk a fertőzésen?

Bár a korábbi fertőzés nem zárja ki az oltás előnyét, az oltás szükségességét és időzítését azonban 2026-ban már elsősorban az életkor, az alapbetegségek, az immunrendszer állapota, a korábbi oltások és fertőzések anamnézise, valamint az aktuális oltási ajánlások alapján érdemes mérlegelni.

A koronavírus-fertőzés után kialakuló immunvédelem csökkentheti az újabb fertőzés és a súlyos megbetegedés kockázatát, de nem nyújt feltétlenül tartós vagy teljes védelmet.

A védőoltás a fertőzésen már átesettek számára is erősítheti az immunválaszt, különösen a súlyos COVID-19 megelőzésében. Mivel a COVID-19 2026-ra a légúti fertőzéseket okozó, tartósan cirkuláló vírusok közé került, és továbbra is okozhat időszakos megbetegedési hullámokat, ezért főleg az idősebb, krónikus betegségben szenvedő vagy immunhiányos betegek számára lehet érdemes bővebben tudni a fertőzés utáni immunitásról és az oltás gyakorlati hasznáról.

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Mit jelent a fertőzés utáni immunitás?

A SARS-CoV-2-fertőzés után az immunrendszer többféle védekező mechanizmust alakít ki. Ezek közé tartozik az ellenanyagok termelése, valamint a vírus felismerésére képes memória-B-sejtek és T-sejtek kialakulása. Az immunválasz egyénenként eltérő lehet, és a fertőzés súlyossága sem jelzi megbízhatóan, hogy valaki milyen mértékű és mennyi ideig fennmaradó immunvédelmet szerzett.

Az ellenanyagszint a fertőzés után idővel csökkenhet. Ez önmagában nem jelenti a teljes immunvédelem megszűnését, mert az immunmemória más elemei továbbra is működhetnek. Ugyanakkor a korábbi fertőzés nem garantálja, hogy valaki ne fertőződjön meg ismét, és azt sem, hogy egy újabb megbetegedés biztosan enyhe lefolyású lesz.

A védelem mértékét az is befolyásolja, hogy mennyi idő telt el a fertőzés óta, és mennyire térnek el az újonnan terjedő vírusváltozatok a korábban megismert változatoktól. Ezért a régebbi, a járvány korai szakaszában végzett vizsgálatok számszerű eredményei nem alkalmazhatók automatikusan már a 2026-os helyzetre.

A vírusvariánsok hatása az immunitásra

Ami biztos, hogy a SARS-CoV-2 folyamatosan változik. Az újabb változatok egyes tulajdonságai lehetővé tehetik, hogy részben elkerüljék a korábbi fertőzés vagy oltás által kialakított ellenanyagválaszt. Emiatt a korábban megszerzett védelem a fertőzés ellen idővel kevésbé hatékony lehet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi fertőzés vagy a védőoltás hatástalanná válna. A WHO 2026-os összefoglalója szerint a jelenleg alkalmazott, vírusváltozatokhoz igazított COVID–19 elleni vakcinák továbbra is érdemi védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedéssel és a halálozással szemben, ha egyénileg szükséges és javasolt a védőoltás felvétele. A mindenkori oltások hatása függ a vakcina összetételétől, a keringő vírusváltozatoktól, az oltás óta eltelt időtől és az oltott személy egészségi állapotától is.

Hibrid immunitás: mit jelent, ha valaki fertőzésen is átesett és oltást is kapott?

A hibrid immunitás a korábbi fertőzés és az oltás által kiváltott immunválasz együttesét jelenti. A kutatások szerint ez a kombináció általában szélesebb immunválaszt eredményezhet, mint a fertőzés önmagában, és fokozhatja a későbbi fertőzések súlyos következményeivel szembeni védelmet.

A korábbi fertőzés után az immunrendszerben kialakult memória-B-sejtek a vírussal való ismételt találkozáskor aktiválódhatnak, és ellenanyag-termelésre késztethetik a sejteket. Az oltás szintén erősítheti az immunmemóriát, így a kétféle immunológiai találkozás kiegészítheti egymást.

A hibrid immunitást a szakirodalomban időnként „szuperimmunitásnak” is nevezik.

A kifejezés azonban félrevezető lehet, ha úgy gondolunk rá, hogy ez teljes vagy tartós védettséget sugall. A hibrid immunitás sem garantálja az újrafertőződés elkerülését, illetve nem mindenkinél alakul ki ugyanolyan erős immunválasz. A gyakorlati jelentősége elsősorban az, hogy a fertőzés és az oltás kombinációja javíthatja a súlyos megbetegedéssel szembeni védelmet. Nem érdemes szándékosan megfertőződni azért, hogy valaki „hibrid immunitást” szerezzen.

A fertőzés szövődményekkel, kórházi kezelést igénylő állapottal, illetve elhúzódó panaszokkal is járhat, míg az oltás a fertőzés kockázatának vállalása nélkül képes immunválaszt kiváltani. De ez utóbbi minden fertőző megbetegedés esetén igaz, ami ellen védőoltás elérhető.

Kinek lehet manapság hasznos az oltás korábbi COVID-fertőzés után?

A COVID-19 elleni oltás előnyei elsősorban azoknál jelentősek, akiknél nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata. A WHO ajánlásai alapján különösen fontos mérlegelni az oltást az alábbi csoportokban:

Az idősebb felnőttek, különösen a 75 év felettiek körében.

Az idősebb, krónikus betegségben szenvedő embereknél, például szív- és érrendszeri, légzőszervi, vese- vagy májbetegség, illetve cukorbetegség esetén.

A közepesen vagy súlyosan immunhiányos embereknél, például bizonyos daganatos betegségek, szervátültetés vagy immunszuppresszív kezelés esetén.

Az idősotthonokban és más tartós ápolást nyújtó intézményekben élőknél.

A WHO további csoportoknál is javasolja vagy mérlegelhetőnek tartja a rendszeres oltást, a nemzeti ajánlásoktól és a helyi körülményektől függően. Ide tartozhatnak a várandósok, egyes krónikus betegségben szenvedő fiatalabb emberek, valamint a magas kockázatú betegekkel közvetlen kapcsolatban dolgozó egészségügyi és szociális ellátók.

Az oltás egyéni haszna az egészséges, fiatalabb, súlyos COVID-19 szempontjából alacsony kockázatú embereknél kisebb lehet, mint az idősebb vagy veszélyeztetett csoportokban. Ezért nem helyes mindenki számára ugyanazt az oltási ütemezést előírni: az életkort, az egészségi állapotot és az aktuális hazai ajánlásokat együttesen kell figyelembe venni.

Mikor érdemes oltatni, ha valaki nemrég esett át a COVID-on?

A fertőzés lezajlása után nem feltétlenül szükséges azonnal oltást kérni. A közelmúltban lezajlott fertőzés átmeneti védelmet adhat, ezért az oltás időzítése egyénileg mérlegelhető. Az amerikai CDC 2026-os szakmai útmutatója például legfeljebb három hónapos halasztást is megengedhetőnek tart a tünetek kezdetétől, illetve tünetmentes fertőzésnél a pozitív teszttől számítva. A WHO a korábban fertőzötteknél a nemzeti oltási program szerinti oltást emeli ki, különösen akkor, ha a fertőzés óta több mint hat hónap telt el.

Ezek nem egységes, minden országban kötelező időközök. Magyarországon az oltás elérhetőségéről és ajánlott időzítéséről az aktuális hazai szakmai útmutatás, valamint az egyéni kockázat alapján érdemes tájékozódni. A 2026. évi magyar védőoltási módszertani levelet az NNGYK teszi közzé.

Ha valaki idősebb, immunhiányos vagy jelentős krónikus betegsége van, a közelmúltbeli fertőzés esetén a kezelőorvos segíthet meghatározni a megfelelő időzítést.

Az oltás véd a későbbi újrafertőződéstől?

Az oltás nem biztosít teljes védelmet a SARS-CoV-2-fertőzéssel szemben, és oltott emberek is megbetegedhetnek. A védelem idővel gyengülhet, ezért a fertőzés vagy a korábbi oltás ténye önmagában nem jelent tartós, teljes védettséget.

A védőoltás legfontosabb gyakorlati előnye a súlyos COVID-19, a kórházi kezelés és a halálozás kockázatának csökkentése. Ez különösen az idősebb, krónikus betegségben szenvedő és immunhiányos embereknél fontos. A korábbi fertőzés és az oltás által kiváltott hibrid immunitás erősebb védelmet adhat a súlyos kimenetelekkel szemben, mint a fertőzés önmagában.

Összefoglalás

2026-ban a korábbi COVID-19-fertőzés nem teszi feleslegessé a védőoltást. De elsősorban az idősebb, krónikus betegséggel élő és immunhiányos emberek számára lehet fontos, mivel náluk nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata.

A hibrid immunitás – vagyis a fertőzés és az oltás által kialakított immunvédelem együttese – erősítheti a súlyos betegség elleni védelmet, de nem jelent teljes vagy tartós védettséget. A korábbi fertőzés után az oltás időzítését az egyéni kockázat és az aktuális hazai ajánlások alapján célszerű megválasztani.

A döntésnél tehát nem pusztán az a kérdés, hogy valaki átesett-e már a COVID-on, hanem az is, hogy mekkora a súlyos megbetegedés kockázata, mikor volt az utolsó fertőzése vagy oltása, van-e aktuálisan veszélyeztető járvány, és milyen ajánlás érvényes az oltásra jelenleg.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



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