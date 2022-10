Az omikron-változatok ellen nagyobb védelmet nyújt az új ismétlő oltás

A vészes gyorsasággal terjedő omikron koronavírus-variánsok megfékezésére az átdolgozott Moderna emlékeztető (booster) vakcina még jobb védelmet adhat, mint amilyet a korábbi védőoltások nyújtottak.

A Moderna új vakcinája - amit elsőként Nagy-Britanniában engedélyeztek, idén augusztusban - erősebb immunválaszt vált ki az omikronnal szemben, mint amilyen az eredeti beadása után három hónappal alakult – mutatják a biotechnológiai gyógyszercég adatai. Szakértők szerint az újonnan átalakított ismétlő oltással kapcsolatos megfigyelések arra utalnak, hogy az így kiváltott „magasabb szintű” immunválasz tartós és „jelentős védelmet” nyújt a COVID-19 ellen most, a tél beköszönte előtti hónapokban.

A brit egészségügyi szolgálat (National Health Service, HNS) őszi programjának középpontjában a Moderna vakcina és a hozzá hasonló kételemű (bivalens) Pfizer oltás állnak. Ezeket ajánlják fel az oltási kampány keretében minden 50 feletti egyénnek, illetve mindazoknak, akiket különösen veszélyeztet a koronavírussal való megfertőződés – így az egészségügyben, a szociális ellátásban dolgozóknak, azt remélve, hogy ezáltal összességében tízmilliókat lehet megvédeni. „A bivalens emlékeztető oltások optimális védelmet nyújtanak a COVID-19 ellen és az ezt igazoló új adatok megerősítik az NHS őszi oltási stratégiáját” – nyilatkozta Darius Hughes, a Moderna nagy-britanniai részlegének vezetője.

A vakcina arra készíti fel az immunrendszert, hogy védekezni és harcolni tudjon a 2019-ben Kínában felbukkant eredeti koronavírus törzs ellen, valamint a BA.1 néven ismert első omikron variáns ellen, ami 2021 telén a Királyságban hatalmas fertőzéshullámot idézett elő. A cég szerint, negyedik (booster) oltásként adva, ez a bivalens vakcina a BA.1 ellen magasabb ellenanyag szintet hoz létre, mint az eredeti vakcina hozott, függetlenül attól, hogy a védőoltást kapó személy korábban előzőleg hány koronavírus fertőzésen esett át. A tanulmány adatai szerint ez a magasabb antitest válasz legalább 3 hónapon át képes fennmaradni.

Korábbi variánsra fejlesztették, de az újabbak ellen is hatásos

A Moderna előzetes eredményei azt mutatták, hogy a bivalens – vagyis kétkomponensű – ismétlő oltás a Moderna eredeti oltásánál is hatékonyabb. Felkészíti, védekezésre trenírozza az immunrendszert a későbbi omikron variánsok: a BA.4 és a BA.5 ellen is. Miközben reménytelinek látszanak az eredmények, az nem világos, hogy a boosterek mennyire fognak hatni az omikron azon új variánsai ellen, amelyek az előttünk álló hónapokban indíthatnak el újabb fertőzéshullámokat. Napjainkban a legtöbb omikron fertőzésért az Egyesült Királyságban a BA.5 variáns felel ugyan, ám a közegészségügyi szakemberek már az egyéb omikron leszármazottak, így a BQ.1.1, a BF.7 és a BA.2.75.2 miatt aggódnak, mivel ezek jobban képesek elkerülni az oltás, illetve a korábbi koronavírus-fertőződések nyomán kialakult immunitást.

A londoni immunológus, dr. Danny Altmann (Imperial College) meglátása szerint a BA.1 omikron variáns ellen bevetett védőoltások láthatóan jól állják a sarat a BA.5 ellen is, de azért több részletet még meg kell ismerni annak megértésére, hogy vajon meddig tart ki a védelem. Úgy véli „a való élet adatai szerint még a BA.1 boosterek is erőteljesebb védelmet nyújtanak a BA.5 újrafertőződéssel szemben, mint több kutató gondolta volna. Így teljesen egyértelmű, hogy a BA.1 ráerősítő oltások nagyon előnyösek. Persze, ami a relatív tartósságot illeti, e téren is az ördög a részletekben rejlik” – összegzi az Imperial College immunológusa.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Updated Moderna Covid booster gives even better protection (The Guardian)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna