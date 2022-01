Védőoltások kontra omikron - Mit tudunk most?

Minden alkalommal, amikor a koronavírus replikálódik - ami meglehetősen gyorsan megy végbe -, fennáll annak az esélye, hogy mutáció következik be. Ez minden vírusra igaz. A tudósok becslése szerint a SARS-CoV-2 RNS-genomja körülbelül két egybetűs változást vesz fel havonta, ami körülbelül fele olyan gyors, mint az influenzavírusé.

Egy tanulmány szerint az omikron egyelőre nem sok jelét mutatja annak – sem a kórházi kezelés kockázatára, sem a tünetek státuszára vonatkozóan –, hogy az általa okozott betegség enyhébb lenne, mint a delta által okozott, bár a kórházi kezelésekre vonatkozó adatok továbbra is nagyon korlátozottak. Az Imperial College London tanulmányának eredményei az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének és az Országos Egészségügyi Szolgálatnak azon emberekre vonatkozó adatain alapultak, akiknél az angliai PCR-teszt COVID-19-re pozitív lett 2021. november 29. és december 11. között.

Egyes változatok csökkenthetik a vakcinák hatékonyságát is

Az, hogy bizonyos mutációkat hordozó variánsok képesek megkerülni az immunrendszert, nemcsak a koronavíruson átesett embereket aggasztják, hanem azokat az oltott embereket is, akik soha nem fertőződtek meg, „csak ” az eredeti vad törzs alapján kifejlesztett védőoltást kapták meg.

A COVID-19 elleni vakcinák úgy védik az embereket, hogy felerősítik az immunrendszert a SARS-CoV-2-fertőzés elleni küzdelemben anélkül, hogy ténylegesen fertőzést okoznának. A beoltott emberek által tapasztalt mellékhatások nem a betegség tünetei. Inkább annak a jele, hogy az immunrendszer megtanulja felismerni és leküzdeni a koronavírust.

Hatziioannou és munkatársai laborvizsgálatai is azt a vélekedést erősítik meg, hogy a SARS-CoV-2 tüskeproteinjének egyes mutációi lehetővé tehetik, hogy a variánsok elkerüljék a COVID-19 elleni vakcinák által kínált védelmet. A SARS-CoV-2 a tüskeprotein segítségével fertőzi meg a szervezet sejtjeit, az emberi sejtek felszínén található ACE2 nevű receptorhoz kötve.

Hatziioannou tanulmányában a kutatók 20 olyan ember plazmáját gyűjtötték be, akik megkapták a Moderna- vagy a Pfizer-BioNTech-vakcinát. Ezt az új SARS-CoV-2-variánsokban talált bizonyos tüskeprotein-mutációkat tartalmazó pszeudovírusokkal szemben tesztelték. A beoltott emberek antitestjei kevésbé voltak hatékonyak az ezeket a mutációkat tartalmazó pszeudovírusokkal szemben, mint az eredetitüskeprotein-konfigurációjú pszeudovírusok ellen. Ezt a tanulmányt a bioRxiv nyomtatás előtti szerverén tették közzé. Hatziioannou elmondta, hogy a tanulmányt elfogadták a Nature folyóiratban való közzétételre.

A súlyos megbetegedés visszaszorítása csökkenti a halálozások számát

Míg az immunrendszert kijátszani képes SARS-CoV-2-variánsok megjelenése aggályos, az immunrendszernek más módjai is vannak a vírussal való megküzdésre, mint az általa elkerült antitestek. Emellett a 3. fázisú vakcinakísérletek némelyike, mint például a Modernáé, azt mutatta, hogy a vakcinák arra serkentik az immunrendszert, hogy nagy mennyiségű antitestet termeljenek, amely gyakran több, mint a természetes fertőzés során szerzett antitest.

Ebből akár arra a következtetésre is lehet jutni, hogyha egy változat tízszeresére csökkenti az antitestek hatékonyságát, a vakcina akkor is hatásos lenne a vírus ellen – mondta Jesse Bloom, PhD, a seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ evolúciós biológusa a The New York Timesnak. Ezenkívül, bár a változatok csökkentik a vakcinák általános hatékonyságát, az emberek továbbra is védettek lehetnek a súlyos betegségek ellen. A súlyos betegségek esélyének csökkentése – még az enyhe tünetes fertőzések mellett is – továbbra is csökkenti a kórházi kezelések és a halálozások számát. Az oltások elsődleges célja pedig nem az összes fertőzés megelőzése, hanem a súlyosabb betegségek visszaszorítása, és a többlethalálozás elkerülése.

Hacsak nem kezdünk el gyakrabban véletlenszerűen tesztelni embereket, soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan milyen gyakoriak is a koronavírus-újrafertőződések. De elég, ha tisztában vagyunk a kockázattal, mivel vélhetően meglepően magas az újrafertőződések aránya. Ezért érdemes a korábban fertőzött embereket is beoltani, és továbbra is alkalmazni a maszkokat és más fertőzésmegelőzési eljárásokat önmagunk és mások védelme érdekében.

Az izraeli előzetes eredmények azt mutatják, hogy a homológ mRNS oltási sorozat 4. ismétlő oltása ez ellen a variáns ellen egyenlőre úgy tűnik, nem váltja valóra a hozzá fűzött várakozásokat, és nem hatékony kiemelten ez ellen a variáns ellen.

A legfrissebb, január19-ei hazai eljárásrend szerint hazánkban a 4. ismétlő oltás esetén – bár az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt – továbbra is javasolt a heterológ oltási sor, mivel általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs. Vagyis továbbra is javallott a különböző típusú oltások kombinálása az eltérő immunológiai válaszok minél szélesebb körű aktiválása és a nagyobb védelem érdekében, amire az új variánsok miatt szükség is van.

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



