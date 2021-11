A teljesen beoltottak mekkora része fertőződhet meg? Adatok az Egyesült Államokból

A nemrégiben közzétett amerikai kormányzati adatok fényt derítenek arra, hogy valójában milyen gyakoriak voltak az oltás ellenére is kialakuló megbetegedések az országban, mennyire lettek súlyosak, és kik voltak a legnagyobb kockázatúak.

A beoltottak megfertőződésének esélyét, az érintettek számát jóval nagyobbnak lehetett gondolni a nyár folyamán, a témáról szóló amerikai lakossági beszámolók alapján. Akkor ugyanis úgy tűnt, mindenkinek van olyan ismerőse, aki vakcinálása után, váratlanul, pozitív koronavírus tesztet kapott.

A védőoltást elutasítók adatainak a teljesen beoltottakra vonatkozókkal való összevetésekor azonban az derült ki, hogy a vakcináltak esetében általánosságban sokkal kisebb eséllyel fordult elő a pozitív vírusteszt, az elhalálozás pedig különösképpen ritkán. Valójában így volt ez még a nyári, delta-variáns által dominált járványhullám alatt is, és ezek a különbségek akkor is megmaradtak, amikor az ország sok részén enyhítettek a pandémia miatti korlátozásokon.

Az adatok azt is világosan megmutatják, hogy a fertőzéssel szembeni immunitás idővel a beoltottaknál is visszaesik, miközben persze a vakcina továbbra is erőteljesen megvéd a súlyos betegséggel, az elhalálozással szemben. „Mindennek az a legfőbb üzenete, ezt kell mindenkinek megértenie és ennek megfelelően eljárnia, hogy a vakcinák továbbra is működnek” – mondja egy közegészségügyi felsőfokú intézet (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) epidemiológusa, dr. David Dowdy.

A megfertőződés nem ritka, azonban a súlyos megbetegedés ellen hatásos az oltás

A vakcináltak összes korcsoportjában azonos arányban jelentkeztek az áttöréses fertőzések, ám az összes eset – összehasonlítva a beoltatlanokkal – kisebb súlyosságú volt, az elhalálozás gyakoriságáról nem is beszélve. (Ez az eredmény megerősítette a korábbi tudományos tapasztalatokat, mégpedig azt, hogy a vakcinák a súlyos, esetleg halálos kimenetelű esetek megelőzésében játsszák a legnagyobb szerepet, és nem érdemes önmagában a panaszmentes fertőzések számából levonni következtetéseket - WEBBeteg).



Koronavírus fertőzések esetszáma és a halálozások száma (heti átlag) a vakcinált és nem vakcinált amerikaiak körében, 2021. április-szeptember.

Forrás: CDC/NYT

A felső ábrán az látszik, hogy a pozitív koronavírus-tesztet mutatók aránya az oltatlanok körében hatszorosa volt az oltottakénak, ezzel szemben az alsó ábra szerint a halálesetek aránya már tizenkétszeres.

Az életkor a legfőbb kockázati tényező

Az adatok jelentős különbséget mutatnak a vakcina adta védettséget áttörő fertőzések okozta halálozás számarányában az életkor szerint. Miközben minden korcsoportban azonos volt a teljesen vakcináltakat érintő fertőzések esetszáma, az elhalálozás már drasztikusan nagy eltéréseket mutatott.

Összességében leginkább az idős oltatlanokat vitte el a COVID-19. Mégis, a beoltott 80 évesek és idősebbek halálozási mutatója rosszabb volt, mint a be nem oltott 50 év alattiaké, mivel a 80 évnél idősebb beoltottak körében is aránylag magas volt a halálozási arány. Ez azonban nem változtat azon, hogy a vakcina minden korcsoportban jelentősen csökkentette az elhalálozás esélyét az oltatlanokéhoz képest.

Az idős embereknél bekövetkező változások, az immunrendszer gyengülése, adhat magyarázatot arra, hogy a körükben előforduló áttöréses fertőzések halált okoznak, hangzik a CDC egyik járványügyi szakemberének magyarázata. „Az idősek immunrendszere általában nem ad erős választ az oltóanyagra. Remélhetőleg erre a problémára a 65 év felettiek esetében megfelelő megoldást hoz majd a ráerősítő vakcina dózis” – mondta dr. Heather Scobie, az új adatsort szolgáltató csoport egyik vezetője.



Koronavírus-fertőzöttek halálozási aránya az Egyesült Államokban, korcsoportonként, a vakcináltak és nem vakcináltak körében, 2021. április-szeptember.

Forrás: CDC/NYT

A vakcináltak körében is előfordulnak halálesetek, azonban a nem oltottak körében már a fiatalabbak is veszélyben vannak, míg az oltottaknál csak a legidősebbek körében gyakori, hogy nem kellően hatásos a védőoltás. Ezzel együtt minden 50 év felettinél sokkal magasabb a halálesetek aránya az oltatlanok körében.

Az adatokról Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention ) adatai 14 állam és 2 nagyváros egészségügyi hatóságaitól begyűjtött feljegyzésekre épülnek, az eredményeket és tanulságokat a New York Times foglalta össze a napokban. A CDC havonta frissített adattárából nyerhető a beoltottaknál jelentkező fertőződésre és az ebből következő halálesetekre vonatkozó leginkább részletes és nemzetileg reprezentált információ. Az egyes tagállamokat nem kötelezik arra az USA-ban, hogy jelentsék az említett adatokat, bár sok állam számtalan formában megteszi. A CDC korábban csak becsléseket tett közzé a vakcináltak fertőzöttsége miatti kórházba kerülések és az elhunytak teljes számáról.

A vakcina típusa terén nincs nagy különbség

Ha pedig a vakcina típusát vesszük figyelembe, csekély különbség mutatkozik mind az esetszámban, mind a halálozási arányokban. Az Egyesült Államokban alkalmazott mindhárom vakcina jelentősen csökkentette a betegség esetszámát és halálos kimenetelét. De azok körében, akik az egydózisos Johnson&Johnson védőoltást kapták, kissé magasabb az áttöréses esetek száma, illetve a bekövetkező halál. A Pfizer-BioNTech vakcinát kapóknál valamivel magasabb, mint azok körében, akik Moderna vakcinát kaptak.

Tudományos dolgozatokból származó hasonló adatok segítettek az új szövetségi ajánlás megfogalmazásában:

Eszerint minden Johnson&Johnson védőoltásban részesülő 18 évesnél idősebb személy kapjon emlékeztető oltást, legalább két hónappal az első dózisuk után.

Ezzel szemben, a Pfizer és a Moderna vakcinákkal oltottak számára az ajánlás a nagy kockázattal élők csoportjára fókuszál, így a 65 felettiekre, illetve azokra a fiatalabbakra, akiknél az alapbetegségük, illetve aktuális munkahelyük miatt, nagy lehet arra a kockázat, hogy náluk a COVID-19 súlyos formája alakulhat ki.

Az Egyesült Államokból származó, havonta frissített adatok segítenek a tudósoknak annak megértésében is, hogy az idő múlásával hogyan alakul a vakcinák hatásossága. Ha az idő múlásával azonosak maradnak az oltottak, illetve oltatlanok adatai között mutatkozó eltérések, akkor ez arra utal, hogy joggal számíthatunk arra, hogy a vakcinák megtartják védőhatásukat. A nyár folyamán azonban az oltatlanok és az oltottak esetszámai arányaiban közelebb kerültek egymáshoz: augusztusban ugyanis hatszor annyian voltak a teljesen vakcináltakhoz képest, miközben június közepén még tizenegyszeres volt a többletük. A tudósok ebből tehát jó okkal vonták le azt a következtetést, hogy a vakcina védő ereje a fertőzéssel szemben az idő múlásával enyhén csökken.

Az elhalálozások aránya – szemben az akár tünetmentesen jelentkező fertőzéses esetek számával – a legidősebbek korosztályát kivéve mindenkinél kedvezően alakult az idő múlásával, ez pedig arra enged következtetni, hogy a védőoltás a végzetes kimenetellel szemben továbbra is erős védelmet képes nyújtani.

A CDC adattárában egyelőre szeptember elejéről származó adatok jelennek meg, de két államból (New York és Kalifornia) gyűjtött frissebb adatok hasonló mintázatot mutatnak szeptemberre és októberre egyaránt. Ennek alapján pedig joggal feltételezhető, hogy annak ellenére, hogy egyes gyógyszergyártók termékei között fennállhat némi különbség, mégis, a vakcinák összességében továbbra is jól teljesítenek, és védelmet nyújtanak a betegség legsúlyosabb kimenetelével szemben.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Who Had Covid-19 Vaccine Breakthrough Cases? (New York Times)