Az omikron-variánssal szemben (is) erős védelmet nyújthat a Pfizer ráerősítő oltása

A Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinájának booster dózisa megfelelően hatásos a SARS-CoV-2 omikron-variánsa ellenében is, jelentette be a nap folyamán a cég képviselője.

Mint elmondta, vakcinájuk harmadik adagjára válaszul a beoltottak szervezete hasonló mértékű neutralizáló ellenanyagszintet alakít ki az omikron-variánssal szemben, mint amennyit korábban az eredeti (vuhani változat) és az ezt követően később megjelent egyéb variánsokkal szemben volt képes a vakcina két dózisának felvétele után kialakítani a beoltottak szervezete.

A bejelentésben hivatkozott kiindulási alap szerint a vakcinának csak az elsődleges sorozatát (az első két dózist) fölvett személyek vérmintái azt mutatták, hogy átlagosan huszonötszörösen csökkent az antitestek száma az új variánssal szemben, ami arra utal, hogy a védőoltás két adagja nem nyújthat megfelelő védelmet az omikron-variánssal való megfertőződés esetén. Minthogy az először Dél-Afrikában azonosított igen nagy mértékben mutálódott omikron-variáns világszerte terjedőben van, a tudósok versenyt futnak az idővel, hogy meghatározzák, mennyiben működnek hatásosan a jelenleg hozzáférhető, most alkalmazott vakcinák.

További vizsgálatokra van még szükség az omikron-variánssal szembeni hatékonyság igazolására

A vakcinagyártó képviselője mai bejelentésében leszögezte, hogy vizsgálataiknak előzetes eredményeire hivatkoznak. A sajtónyilatkozatban közzétett megfigyeléseik további részleteit egyidejűleg a tudóstársadalom tagjai elé tárják szakmai értelmezésre, az említett eredmény megerősítésére. A hivatkozott laboratóriumi tanulmány ugyanis a kirakós egyik darabja. Egyéb adatokra is szükség van annak pontos meghatározására, hogy esetleg nem lesz-e mégis szükség új vakcina kifejlesztésére. A tudósok még jobban meg akarják érteni, miként is terjed az omikron-variáns (egyelőre sok jel utal arra, hogy a delta-variánsnál fertőzőképesebb), és arról is több tapasztalatot akarnak gyűjteni, hogy mennyire tudja megbetegíteni a megfertőződött személyeket (ma még úgy látszik, az általa okozott betegség enyhébb).

A jövő lehetőségeit illetően egy korábbi bejelentésében a Pfizer-BioNTech azt vállalta, hogy mintegy 6 héten belül ki tudja fejleszteni az újvariáns-specifikus vakcináját, és 100 napon belül meg tudja kezdeni a kiszállítást. A Moderna és a Johnson & Johnson várhatóan a közeli napokban szintén nyilvánosságra hozza az omikron-variánsra vonatkozóan jelenleg futó laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit. Mindeközben tudományos kutatóintézetek sora elemzi, hogyan működnek a jelenlegi vakcinák az omikron-variáns ellenében.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Pfizer says booster dose of vaccine protects against omicron variant (Yahoo News)