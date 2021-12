Gyorsan terjed, de kevésbé sújt - ma még ennyit állítanak az omikron-variánsról a kutatók

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a koronavírus legújabb variánsa, az omikron nagyobb fertőzőképességgel rendelkezik, mint a delta, ugyanakkor a megbetegítést illetően ahhoz képest kevésbé veszélyes. Mégis, Anthony Fauci, a legfőbb amerikai járványügyi szakértő a világ több más vezető szakértőjével együtt arra figyelmeztet, hogy korai volna az elhamarkodott optimizmusból fakadóan megnyugodni.

Az omikronra vonatkozó korai elemzések, tanulmányok alapján úgy látszik, ez az erősen mutálódott SARS-CoV-2-variáns kevésbé súlyos fertőzést hoz létre, mint a korábban megjelent delta, de az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója, dr. Fauci óvott attól, hogy határozott következtetéseket vonjunk le arról a legújabb variánsról, amelyet mintegy két hete ismert csak meg a világ.

A dél-afrikai orvosi kutatások központja december elején (4-én) tett közzé jelentést, egy omikron kiváltotta kitörésről az egyik északi tartományban (Gautengben, Tshwane területén) – ez a világ egyik első olyan térsége, ahol a deltát kiszorítva, annak helyére lépve ez lett a domináns vírusvariáns. A kutatók arról számoltak be, hogy az eltelt 2 hét során az esetszámok exponenciálisan növekedtek, de ez nem járt együtt a kórházba kerülők, illetve az elhunytak számának jelentős megugrásával.

„A COVID-19 következtében kialakult tüdőgyulladás miatti kórházba kerülés általában véve, és a magas szintű ellátást, illetve az intenzív osztályra való felvételt igénylők viszonylag alacsony száma egy nagyon másféle képet fest a korábbi hullámok kezdetén látottakkal való összehasonlításban” – fogalmaztak az említett térség kórházaiból érkező adatokat feldolgozó jelentés készítői. Egy kórházi tömbben az előző 2 hét adataihoz képest „meredek emelkedést” jelent a november 14-29. között felvett 166 koronavírusos beteg. Ám többségüknél a COVID-diagnózis csak véletlenszerű volt, mivel olyanok lettek pozitívak, akiket csak a kórházi protokoll miatt teszteltek, különben semmiféle COVID-ra emlékeztető tünetük nem volt – írta a jelentés. A COVID-részlegre utalt 38 páciens közül 6 volt oltott, 24 oltatlan, 8 esetében nem tudták kideríteni oltottsági státuszukat. A kórház december 2-án hozta nyilvánosságra, hogy csak egyetlen COVID-19-betegnél volt szükség oxigénpótlásra, ám másféle betegsége miatt – tették sietve hozzá az orvosok.

Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID)) igazgatója a maga részéről a Dél-Afrikából érkező említett adatokat megnyugtatónak találja. „Bár túlságosan elhamarkodott volna egyértelmű kijelentéseket tenni ezekkel kapcsolatosan, a helyzet egyelőre nem látszódik súlyosnak” – nyilatkozta dr. Fauci az amerikai sajtóban (CNN).

A dél-afrikai kórház vezetői szerint minimálisan további 2 hétre van szükség ahhoz, hogy szakértőik határozottabb következtetésre juthassanak az omikron-variáns okozta esetek súlyosságát illetően, ugyanis ezalatt „jelentősen megváltozhatnak” a kórházban ápoltakra vonatkozó számok. De jelen helyzetben, legalábbis a dél-afrikai illetékesek, optimisták azzal kapcsolatban, hogy ezen új variáns nem fogja súlyosan érinteni, pláne nem romba dönteni az ország egészségügyi ellátó rendszerét. „A kórházi felvételek száma nem nő riasztó mértékben. Ez pedig arra utal, hogy produkálhatnak pozitív tesztet az emberek, de állapotuk miatt nincs szükségük intézményi ellátásra. Nincs tehát pánikra ok” – mondta Cyril Ramaphosa, dél-afrikai elnök.

A világ több más pontján dolgozó tudósok előálltak egy elmélettel, ami megmagyarázhatja, miért látszódik (most még) az omikron az előző variánsoknál kevésbé súlyosnak. Az amerikai központú orvos-biológiai adatbank (Nference) platformján az omikron szekvenálása során úgy találták, hogy genetikai kódjának az a része, amely más variánsokban nem található meg, jelen van az egyszerű náthavírusban. Ez pedig arra utalhat, nyilatkozták a kutatók a Washington Postban, hogy az omikron – néhány más vírus fejlődéséhez hasonlóan – elindult a változás azon útján, hogy bár könnyebben terjed, s ezáltal a maga szempontjából nézve eredményesebben fertőz, de következménye kevésbé lesz súlyos.

Tény, hogy az új variáns e pillanatban gyorsan terjed. Dél-Afrikában rekord magas az esetszám, napi átlagban 10.055 új fertőzésről szereznek tudomást, miközben 3 héttel ezelőtt mindössze 300 eset fordult elő naponta. A novemberben szekvenált 249 eset 74%-át az omikron-variáns okozta, ami a kormányzat szerint arra utalhat, hogy esetleg már át is vette a deltától a vezető szerepet Dél-Afrikában. A londoni közegészségügyi és trópusi intézet (London School of Hygiene and Tropical Medicine) néhány tudósa Carl Pearson vezetésével elvégzett vizsgálataiban azt figyelte meg, hogy az omikron-variáns kétszer olyan gyorsan terjedhet, mint a delta. Abban viszont bizonytalanok voltak, hogy fertőzőképesebb-e nála – vagy arról van-e szó, hogy egyszerűen csak eredményesebb a korábbi variánsokhoz képest abban, hogy elkerüli a korábbi fertőzés vagy a vakcinálás következtében kialakult immunvédelmet. „Egyelőre nem látunk tisztán e kérdésekben. Végül még az is kiderülhet, hogy kevésbé adható át, mint a delta” – nyilatkozta a vezető kutató, Carl Pearson a New York Times-ban, jelezve, mennyire bizonytalan ma még minden értékelés.

Más kutatók szerint aggasztó az omikron-variáns nagy fertőzőképessége

Pearson vélekedésével szemben Hong Kong-i kutatók másképpen látják az omikron-átvitel ügyét. Azt állítják, hogy a város egyik karantén-hoteljában történtek olajat öntöttek az aggodalom szította tűzre. Ők aggasztónak tartják a variáns potenciálisan nagyfokú fertőzőképességét. A Hong Kong-i egyetem kutatói ugyanis a következőkről számoltak be: a vírus minden valószínűség szerint két teljesen beoltott egyén között adódott át, s az átvitel a hallban történhetett, miközben a két elzárt fertőzött el sem hagyta szobáját. „Nem ismert, hogy az omikron-variáns azonosított mutációi hatással vannak-e az ismert, rendelkezésre álló vakcinák hatékonyságára és a vírus fertőzőképességére” – írták a kutatók az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) által kiadott folyóiratban (CDC Journal). „Azonban az a tény, hogy a vakcinált emberek által közösen használt helyiség, például folyosó légterében bizonyos ideig megmarad az omikron-variáns és fertőzni is képes, igen súlyos aggodalmat okoz transzmissziós képességét illetően.”

Képes lehet kitérni az immunrendszer elől

A kutatók amúgy is a homlokukat ráncolják azon, hogy nagy számban vannak mutációk az omikron tüskefehérjéjében, ami ellenállóvá teheti a variánst a vakcinák és/vagy a korábbi koroanvírus-fertőzés előidézte természetes immunitással szemben. A közeli napokban, hetekben hamarosan elő fognak állni a tudósok olyan tanulmányokkal, amelyek az új variáns neutralizáló képességét vizsgálták. Majd akkor lehet arra vonatkozó következtetésre jutni, mennyiben képes az omikron kitérni a ma rendelkezésre álló COVID-19 elleni vakcinák elől.

Ami a természetes immunitást illeti, az újabb és újabb evidenciák alapján arra lehet gondolni, hogy az omikron-variáns megkerüli a korábbi infekció révén kiépült immunvédelmet. Dél-afrikai kutatók egy csoportja a múlt héten előzetes tanulmányt tett közzé azon megfigyelésükről, hogy az omikronnal való újrafertőződés kockázata 2,4-szer magasabb, mint a béta- vagy a delta-variáns esetében. „Világos, egyértelmű, népességi szintű evidenciát látunk arra nézve, hogy az omikron-variáns képes kitérni az immunrendszer elől” – írja a tanulmány vezető szerzője, Juliet R.C. Pulliam, a dél-afrikai járványügyi modellező és elemző központ (South African DSI-NRF Centre of Excellence in Epidemiological Modelling and Analysis) igazgatója. „A való világból származó, e vírusvariánsnak a jellemző képességére vonatkozó adatsor első körben azt sejteti, hogy valóban képes lehet kijátszani a korábbi koronavírus-fertőzés következtében kialakult immunitást” – erősíti meg a brit Simon Clarke, a Reading-i egyetem mikrobiológus professzora. De figyelemmel a dél-afrikai alacsony átoltottsági szintre (a lakosságnak csak 25%-a teljesen vakcinált), a kutatók szerint túlságosan korai megmondani, hogy a vírus ténylegesen mennyire képes kitérni a vakcinák elől.

Továbbra is érdemes kérni a védőoltást!

A tudósok ismételten hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a létező, rendelkezésre álló vakcinák megfelelő szintű védelmet tudnak nyújtani az omikron-variáns miatti kórházba kerülés, illetve az elhalálozás elkerülésére. Ennek ellenére, a védőoltások hatékonyságának az omikron-variánssal szembeni esetleges gyengeségének esélye felmerült a vakcinagyártók (a Pfizer és a Moderna) vezetőiben is, így szakértőik hozzáláttak vakcinájuk átdolgozásához – kifejezetten az új variáns célpontként való megadásával. „Várjuk a további jelzéseket arról, hogy az omikron-variáns mennyiben képes kijátszani a vakcina kialakította védettséget” – jegyezte meg dr. Simon Clarke sejtbiológus lezárva az elmélkedő összefoglalását mindannak, amit a Dél-Afrikában néhány hete felbukkant és már 57 országban kimutatott legújabb koronavírus-variánsról e pillanatban tudni lehet.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Evidence mounts that Omicron is more infectious, less severe than Delta—but Fauci, other experts warn against premature optimism