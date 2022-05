Gyengülő védettség az omikronnal szemben: az áldozatok többsége régebben beoltott idős

A COVID-19 ma már nem csak az oltatlanok közül szedi áldozatait. Az omikron-variáns okozta járványhullámban egyre nő a statisztikákban az olyan elvesztett idős emberek száma, akik az oltásukat már régebben kapták meg.

A koronavírus okozta járványnak szinte a teljes ideje alatt a halottak túlnyomó része a nem beoltott betegek közül került ki – állítják szakértők az Egyesült Államokban összegyűjtött adatokat elemezve. Ugyanerre a megállapításra jutnak azok is, akik számításaikat a globálisan hozzáférhető statisztikákra alapozzák. A COVID-19 veszteségeiről szóló újabb elemzések azonban arról szólnak, hogy ez a megállapítás a mai helyzetre már nem érvényes. A trend megváltozott.

Napjainkban a koronavírus pandémia veszteséglistáján a többséget már nem azok képviselik, akik nem tudták, vagy úgy döntöttek, hogy nem akarják felvenni a vakcinát. Ennek magyarázata főként az, hogy idővel csökken az oltás nyújtotta védelem, továbbá az, hogy sok az idősebb, az immunhiányos beteg, akiket még akkor is nagyobb eséllyel gyűr le a koronavírus, ha felvették az oltásokat. Csoportjuk tagjai jóval nehezebben tudnak megbírkózni az egyre fertőzőbbé váló variánsokkal, vírustörzsekkel.

Ez év első két hónapjában a nagyon fertőző omikron variáns okozta hullám idején, a veszteség 42%-át a beoltottak tették ki – miközben 2021 szeptemberében, a delta hullám csúcsán, ők csak a halottak 23%-át adták – írja az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) az USA összes tagállamára kiterjedő elemzése alapján.

A beoltatlanok csoportja mindazonáltal továbbra is az átlagnál sérülékenyebb, esetükben lényegesen nagyobb az életvesztés előfordulásának esélye, mint a vakcináltaknál. „Teljesen egyértelmű, hogy veszélyesebb oltatlanként, mint vakcináltként élni” – szögezi le a COVID-19-hez kapcsolódó mortalitási jelenséget tanulmányozó Andrew Noymer (University of California, Irvine). A friss adatok alapján azonban nem helyes az oltatlanok pandémiájáról, illetve az általuk okozott járványról beszélni - emeli ki a szakember.

Főképp a régen oltott idősekre lehet végzetes az omikron

A beoltottak körében a halálesetek számának növekedésére az egyik kulcsmagyarázat az lehet, hogy a COVID-19 miatti veszteség főként az időseket érinti. Akik az omikron hullám idején haltak meg, csaknem kétharmad részben 75 év felettiek voltak – összehasonlítva a delta hullám alatti egyharmaddal. Az idősek túlnyomó részben vakcináltak, de ezen korcsoportban idővel kevésbé hatékonyak a vakcinák. Igazolt tény, hogy az oltóanyagok veszítenek erejükből – ezért az idősek nagyobb veszteségarányán nem lepődnek meg a szakértők. A CDC adatai alapján azt is hozzáteszik, hogy a vakcinát ellenzők között jóval magasabb a halálozás kockázata, az omikron hullám idején is.

A vakcináltak közül kikerülő halottak zömét azok teszik ki, akik nem vettek fel megerősítő oltást, mutatják az adatok. Két amerikai államban (Kalifornia, Mississippi) a januárban és februárban meghalt idős oltottak háromnegyede nem kért ráerősítő oltást. Erre tekintettel is, az egészségügyi hatóság tisztviselői az 50 év felettiek számára az utóbbi hetekben jóváhagyták a második emlékeztető oltást.

Szakértők óvnak attól, hogy ez a fejlemény, vagyis a vakcináltak körében növekvő halálozási trend pánikot váltson ki a beoltottakban, ugyanis többségük a statisztikák alapján minden bizonnyal túl fogja élni a fertőzést. Továbbra is alacsony a vakcinált idősek és immunszuprimáltak halálozási aránya, azonban az Egyesült Államokban így is ezrekben mérhető a veszteség.

Ezeket a haláleseteket inkább arra való emlékeztetőként kell felfogni, jegyzik meg, hogy a vakcinák nem mindenhatóak, és mindazoknak, akik a magas kockázatú csoportokba tartoznak, meg kell fontolniuk a ráerősítő oltás felvételét, és a fertőzéshullámok idején való igen körültekintő óvatosságot. „A lehető legfontosabb dolgok egyike a vakcinálás. Ez a rendelkezésünkre álló eszköz, ami a leghosszabb ideig nyújthat számunkra védelmet” – mondja Erica Pan, Kalifornia vezető epidemiológusa, a helyi adatokat idézve.

El se hiszik, hogy megbetegedtek

„De hiszen be vagyok oltva!” – egyesek még a kórházi ágyon fekve is így értetlenkednek. Nem hiszik el, hogy ebbe a helyzetbe kerülhettek. Így volt ezzel az a 70 éves férfi is, aki rendszeresen biciklizett és már a következő könnyűbúvárkodó útját tervezte. Nála pár nappal a ráerősítő oltás felvétele után mutatkoztak a COVID-19 tünetei, amikor még nem tudott kialakulni nála a megemelt védelem. Felesége szerint talán nem mindig viselte a maszkot. A lényeg, hogy 3 héten belül egyike lett a 125 ezer amerikainak, akik 2022 első két hónapjában életüket vesztették.

Dr. Jason Salemi (University of South Florida, közegészségügyi intézet) szerint a beoltottak elvesztése annak fontosságát húzza alá, hogy az egyénnek magának is mindent meg kell tennie saját védelme érdekében. „Ha nem teszünk kollektív erőfeszítéseket a vírus közösségi terjedésének megfékezésére, a vírus időről-időre bebizonyítja, hogy ügyesebb nálunk, s a tömegben is mindig megtalálja a sérülékenyeket” – emeli ki az epidemiológus.

Bár szakértők megnyugtató szavakat is mondanak, például azt, hogy még az orvosilag sebezhető egyénnek is biztonságban kell éreznie magát, annak tudatában, hogy a vakcina valószínűleg megvédi az életét, ugyanakkor azt sürgetik, hgy mindenki nagyon figyeljen a fertőzés minden jelzésére. Mivel ma már könnyebb elérni az orvosokat és a terápiát, a korai felfedezés, tesztelés, majd az időben megkezdődő kezelés a kulcs.

