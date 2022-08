A Meniére-betegség a belső fül megbetegedése, nagyon kellemetlen panaszokkal jár, kialakulásában több tényezőnek is szerepe lehet.

A halló- és egyensúlyérzékelő szervekben folyadék (endolympha) gyülemlik fel. Örökletes tényezők is szerepet játszanak a betegség kialakulásában. A belső fül gyulladása és koponyasérülések is okozhatják az endolympha túltermelődését. Többnyire azonban az okok nem tisztázottak. Autoimmunreakciók is állhatnak a háttérben.

A betegség nevét a francia orvosról, Prosper Meniére-ről kapta (Párizs, 1799-1862), aki a három klasszikus tünetét először leírta. Ezek a követezők:

Hirtelen szédülés Egyoldalú fülzúgás (tinnitusz) Egyoldalú halláscsökkenés.

A szédülés típusai A vertigó a szédülés leggyakoribb formája. Olyan érzés, mintha forogna az emberrel a világ. A fej helyzetváltoztatása, többek között a felülés vagy a mozgás rontja a panaszokat, néha annyira súlyos lehet a vertigó, hogy hányingert és hányást is okoz. A szédülés típusairól bővebben

A hirtelen fellépő szédülés, émelygés vagy akár hányás minden ok és előjel nélkül bármely napszakban és akár mindennap jelentkezhet. A szédülési rohamok többnyire tíz-húsz percig tartanak, de órákig is fennállhatnak. A szédülés olyan súlyos is lehet, hogy a páciens nem tud talpra állni. A szédülés gyakran fokozódik hirtelen testhelyzetváltásra.

Időnként hallásvesztés is történhet, amit fülzúgás és a fülben nyomásérzés kísér. A rohamok rendszertelen időközönként vissza-visszatérnek, többnyire havonta, de néhány esetben csak évente jelentkeznek a tünetek.

Kinél alakulhat ki a betegség?

Európában körülbelül fél millió embert érint a Meniére-betegség. A szédülési rohamokkal küzdő páciensek 9,4 százalékánál ez a betegség okozza a panaszokat.

A betegség a leggyakrabban fiatal felnőttkorban alakul ki, olyan pácienseknél, akiknek olyan érrendszeri betegségük van, amely a belső fület és környékét ellátó ereket érinti. A Meniére-betegség egy másik korosztályban is gyakran előfordul, mégpedig 50 és 70 éves kor között. Férfiaknál viszonylag gyakoribb, mint nőknél. Gyerekeknél a Meniére-betegség rendkívül ritka.

A Meniére-betegség kezelése

Szédülési rohamok esetén fontos az ágynyugalom. A kezelés főleg a tünetek enyhítését célozza, így szedhetők szédülést és hányást csillapító gyógyszerek, alkalmazhatók kúpok vagy cseppek. Csökkenteni kell a nikotin-, alkohol- és kávéfogyasztást. A legjobb leszokni ezekről a káros szenvedélyekről. Segít a sószegény étrend betartása. Esetenként hallókészülék viselésére vagy műtétre is szükség lehet.

