A vakbélgyulladás kialakulása és tünetei

A vakbélgyulladás a lakosság mintegy 10 százalékát érinti élete folyamán, leggyakoribb a 10-30 éves korosztályban. Felismerése azonban nem egyszerű, mivel tünetei között számos olyan van, amely más betegségre is jellemző. Jelnyelvi verzió

A vakbélgyulladás (appendicitis) elnevezés félrevezető, mert nem a vakbél gyulladásáról van szó, hanem annak csak egy része, a féregnyúlvány (vermis appendicularis) heveny megbetegedéséről (pontos megnevezés a "heveny féregnyúlvány-gyulladás").

Hazánkban évente mintegy tízezer vakbélműtét (appendectomia) történik, ezzel a vakbélgyulladás a leggyakoribb olyan megbetegedés, amely sürgős sebészeti beavatkozást igényel.

Tüneteinek felismerése, a betegség diagnosztizálása mindazonáltal nehéz feladat.

Hogyan alakul ki a vakbélgyulladás?

A gyulladás kialakulásához vezető út a féregnyúlvány elzáródásával kezdődik. Ez leggyakrabban bélsárkő miatt következik be (amelyre a széklet túlzott keménysége hívhatja fel a figyelmet), ám az elzáródás oka lehet még idegentest, daganat is, továbbá a közvetlen kiváltó ok gyakran ismeretlen marad. Az elmúlt években is foglalkoztak orvosi kutatások az okok tisztázásával, egyes tanulmányok a légszennyezés és a vakbélgyulladás között mutattak ki összefüggést.

Kisgyermekkorban gyakran hasmenéssel járó fertőzés vagy felső légúti megbetegedés mellett jön létre, a kórokozók feltételezhetően a vér vagy a nyirokkeringés útján telepednek meg a féregnyúlványban.

Az elzáródás következtében pangás alakul ki, majd előbb a féregnyúlvány nyálkahártyája, végül annak teljes fala gyulladt lesz, amely kezelés nélkül gennyesedik, a bélfal elhal, majd átfúródik (perforáció alakul ki, perforál).

Hirdetés

A vakbélgyulladás megelőzésére, biztos kivédésére nincs lehetőség, csupán a perforáció előzhető meg azzal, ha a beteg időben orvoshoz fordul és megkezdődik a kezelés.

A vakbélgyulladás tünetei, jelei

Vakbélgyulladás lehet? "Kivizsgáltattam magam vakbél gyanújával, voltam laborban, ultrahangon, minden eredmény negatív volt, hasfalam nyomásra nem érzékeny, azonban a hasam jobb alsó részén szúró fájdalom nyilall be időközönként."

Dr. Boros Miklós válasza az Orvos válaszol rovatban

Sajnos nincs olyan tünet, amelynek fennállása esetén a diagnózis teljes pontossággal kimondható lenne. Hiába gyakori betegség, diagnózisa egyes esetekben mégis komoly szakmai kihívást jelent a vizsgáló orvosnak is, főleg kisgyermekeknél, akiknél a hasi panaszok igen gyakoriak, és bármely más betegség jelei lehetnek.

A vakbélgyulladás legtöbbször rossz közérzettel, étvágytalansággal és bizonytalan köldöktáji, majd gyomortájéki fájdalommal indul. A folyamat előrehaladásával a fájdalom erősödik, görcsös jellegűvé válik, és a j obb alhas területére lokalizálódik (kisgyermekek ezt nem mindig jelzik).

A vakbél és a féregnyúlvány

Jelentkezhet hányinger és hányás, főleg gyermekeknél. Felnőtteknél jellegzetes tünet a székrekedés, gyermekeknél viszont hasmenés és hígabb széklet is előfordulhat. Jellemző a hőemelkedés, a magas láz vagy a hidegrázás viszont már a betegség súlyosbodását vagy szövődmény kialakulását jelzi.

A perforált vakbélgyulladásra a diffúz hasi érzékenység és a has kőkemény állapota hívja fel a figyelmet. A beteg általános állapota gyorsan romlik, fájdalma fokozódik. Perforáció esetén forduljon mielőbb orvoshoz, a gyors beavatkozás fontos.

Bővebben A vakbélgyulladás tünetei és diagnózisa gyermekeknél

A vakbélgyulladás diagnosztikája, vizsgálatok

A kórisme felállításában a gondos betegvizsgálat és anamnézisfelvétel, a tünetek pontos megismerése elengedhetetlen. A hasi fájdalmat okozó betegségeket a fájdalom pontos helye, jellege, jelentkezésének időpontja, erőssége és fokozódása, továbbá a kísérő tünetek alapján lehet elkülöníteni egymástól. Típusos esetben már ezek alapján is felállítható a diagnózis.

A hasi ultrahangvizsgálat indokolt, sokszor egyértelműen ábrázolható a gyulladt bélszakasz. Gyakran végbél- és hüvelyi vizsgálat is szükségessé válhat; ez utóbbit célszerű, ha nőgyógyász végzi. Kiegészítő vizsgálatként vérvétel, amely során elsősorban a gyulladásra utaló paramétereket nézi a kezelőorvosa.

Nagyon fontos, hogy számtalan hasi-nőgyógyászati-urológiai, sőt akár belgyógyászati kórkép is járhat a vakbélgyulladáshoz hasonló tünetekkel, ezért a diagnózisalkotás türelmet és rutint igényel. Gyakran előre nem is lehet pontosan meghatározni a baj okát.

Azokban az esetekben, amikor a féregnyúlvány-gyulladást kizárni nem lehet, a műtét mindenképpen indokolt. Elmaradása esetén a gyulladás tovaterjed, és a bél kilyukadása következtében életveszélyes hashártyagyulladás keletkezik.

Lapozzon! A vakbélműtét menetéről részletesen ide kattintva olvashat

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos

Lektorálta, aktualizálta: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus