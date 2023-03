Gyomorrontás: tünetek és kezelés

A gyomorrontást túlzott mennyiségű, vagy romlott étel fogyasztása, valamint vírosos vagy bakteriális fertőzés okozhatja. Vezető tünete a gyomorfájdalom és a hányinger, amely különös kezelést nem igényel, spontán módon jön helyre.

Mi a gyomorrontás?

A gyomorrontás a gyomornyálkahártya heveny gyulladása. Gyakran előforduló, és általában spontán, magától gyógyuló betegség, amelyet legtöbbször a gyomor túlterhelése ("túlevés") okoz. Az emésztő szervrendszer megterhelése a gyomor gyulladását váltja ki, ez okozza a gyomorrontásos panaszokat.

Kialakulhat a gyomorrontás romlott ételtől, fertőzéstől, vagy a gyomorfalat irritáló alkoholtól, illetve erősen fűszeres ételektől is. Tavasszal és ősszel a fertőzéses eredetű gyomorrontás gyakoribb, az egyéb típusok jelentkezése nem köthető évszakokhoz.

A gyomorrontás tünetei

A gyomorrontás rossz közérzettel kezdődik, majd hányinger, vagy hányás, illetve gyomortáji fájdalom jelentkezik, esetleg hőemelkedés is előfordul. A tünetek alapján már felállítható a gyomorrontás diagnózisa, nem feltétlen szükséges szakorvosi vizsgálat sem.

Ha a gyomor mellett a bélrendszer is érintett, akkor hasmenés is előfordulhat, ez azonban nem feltétlenül jelentkező panasz gyomorrontás esetén. A gyakori székelési ingernek – amellyel együtt felléphet a széklet állag- és színváltozása is – sok oka lehet, amelyek közül csak egy a gyomorrontás:

kórokozó által kiváltott gyomor- vagy bélfertőzés;

ételmérgezés;

emésztési-, felszívódási zavarok;

bizonyos betegségek, amelyek főként a vékony- és a vastagbelet, illetve a májat-, vagy a hasnyálmirigyet érintik.

Kevésbé ismert, de bizonyos gyógyszereknek is lehet ilyen mellékhatása, így az antibiotikumoknak, vízhajtóknak. Egyes diabetikus élelmiszerek, és az alkohol gyakori fogyasztása is okozhat hasmenéssel járó gyomorrontást.

Nyáron sűrűn ránk törhet a kellemetlen panasz utazás közben, és nem csak az egyes külföldi országok higiéniás viszonyai miatt, de az utazással együtt járó stressz miatt is. Ugyanezt tapasztalhatják a vizsgázók, felvételizők, szintén a szorongás, a feszült idegállapot eredményeként.

Gyomorrontás és gyógyszerszedés Este a szokott időben bevettem a fogamzásgátló tablettámat, ám éjfél magasságában egy rosszullét jött rám, és 2x kellett hánynom. Az lenne a kérdésem, hogy 3 óra elteltével szívódott fel annyi a gyógyszerből, hogy valamennyi bekerüljön a szervezetembe, és ne legyen belőle probléma? Dr. Szamosi Szilvia válasza

Mikor forduljunk orvoshoz?

Komolyan kell venni a gyomorrontást, ha túl gyakran tapasztalható, mert ez a gyomorrák egyik jele is lehet. Ha a panaszok két hétnél hosszabb ideig állnak fenn, valamint ezekhez étvágytalanság, fogyás, véres széklet, izzadás, mellkasi-, nyaki fájdalomat is társul, forduljunk orvoshoz! A gyomorrontás elmúlását követően fennmaradó további gyomorpanaszok szintén teljeskörű kivizsgálást tesznek szükségessé.

Súlyos hányás, hasmenés esetén kiszáradás léphet fel, ekkor a folyadék- és ionpótlás kórházi körülmények között infúziós kezeléssel történik. Kevésbé jelentős tünetek esetén is ajánlott nagyon odafigyelni az elvesztett folyadék pótlására.

A kivizsgálás első lépése a panaszok kikérdezése és a tapintásos vizsgálat. Amennyiben szükségesnek tűnik, elrendelhetünk vérvizsgálatot, és végezhetünk endoszkópos vizsgálatot, különösen, ha a páciens nem reagál a korábbi kezelésre vagy részletesebben szeretnénk megvizsgálni a hasat.

Nyomozhatunk Helicobacter pylori fertőzés után, megvizsgálhatjuk a májfunkciót és nagy segítséget jelenthet egy hasi ultrahang készítése is. Egyes esetekben hasi CT is szükségessé válhat, de erről minden esetben csak szakember dönthet.

Hidegrázással járó gyomorrontás Férjemet erős hidegrázás kapta el este, ami hosszabb ideig tartott. Fogai erősen kocogtak, bármit csinált, erősen remegett egész teste. Létezik, hogy mindezek csak a gyomorrontás tünetei legyenek? Dr. Boros Miklós válasza

A gyomorrontás kezelése: diéta

Gyomorrontás esetén első lépésként lassan és fokozatosan szükséges pótolni az elveszített folyadékot, valamint a sókat, ásványi anyagokat, mert ezzel elősegíthetjük a gyógyulást. Ez történhet szénsavmentes ásványvízzel, vagy cukor nélküli teával (ez lehet gyógynövényes is akár, gyomornyugtató hatással rendelkezik pl. a kamilla, borsmenta). Súlyos hányás, hasmenés esetén kiszáradás léphet fel, ekkor a folyadék- és ionpótlás kórházi körülmények között infúziós kezeléssel történik. Kevésbé jelentős tünetek esetén is ajánlott nagyon odafigyelni az elvesztett folyadék pótlására.

További fontos lépés a néhány napos diéta tartása, ami könnyű, kímélő, zsír- és fűszermentes/fűszerszegény, szénhidrátban gazdag ételeket jelent. Ezzel kellő energiabevitel biztosítható a legyengült szervezetünknek. Megfelelő választás ilyen esetekben a főtt burgonya, főtt rizs, párolt gyökérzöldségek, párolt fehér húsok, de hasznosak „rágcsálni valók” a sós és háztartási kekszek, ropik és a pirítós is. Bizonyos ételek, mint a banán, párolt alma, főtt répa pektin tartalma segíti olyan vegyületek képződését, amik bevonják a bél nyálkahártyát, ezzel szintén a regenerálódást segítve, ezen felül toxinkötő képességgel is rendelkeznek.

Fontos ilyenkos a sokszor keveset elv szem előtt tartása, így elkerülhetjük a gyomor megterhelését. Megfigyelhetjük a testünk jelzéseit: ha csak pár szem főtt burgonya esik jól, de a húst nem kívánjuk, akkor azt ne erőltessük, inkább 1-2 nap múlva próbáljuk újra.

Mondhatni népszokás, hogy egy korty pálinkát iszik az ember, ha valami (gyomor)baja van. Az igaz, hogy étkezés után fogyasztva a pálinka segít az állati eredetű zsírok megemésztésében, de a hiedelmekkel ellentétben nincs olyan fertőtlenítő hatása, amivel elpusztítaná a kórokozókat, az ugyanis 70%-nál magasabb alkoholtartalomnál érhető el, a pálinkák alkoholfoka pedig 50% körül mozog.

Gyógyulás gyógyszertári készítményekkel

Széntabletta alkalmazása nem javasolt, különösen fertőzéses eredetű gyomorrontás esetén. A széntabletta megfogja a székletet, így a benne található kórokozók is tovább bennmaradnak a szervezetben.

Görcsös fájdalom esetén simaizom görcsoldó készítmény próbálható inkább, mint fájdalomcsillapító. Utóbbiak tovább képesek irritálni az egyébként is gyulladt gyomornyálkahártyát.

Gyomorrontás esetén alkalmazhatunk gyógyszertárban kapható probiotikumokat, illetve előnyös lehet a probiotikumokban gazdag ételek fogyasztása is.

Egyes gyógynövények mérsékelhetik a gyomorrontás tüneteit. A gyömbér enyhíti a hányingert és a hányást, teába lefőzve a folyadékpótlásról is gondoskodik. A kamilla csökkentheti a hányást, gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, mérsékli a gázképződést. A borsmenta ellazítja az emésztőrendszer izmait, csökkenti a fájdalmat és hasmenést okozó bélgörcsök súlyosságát. Az édesgyökér csökkentheti az emésztési zavarokat, csillapítja a gyomorfájdalmat, csökkenti a gyomornyálkahártya gyulladását és fokozza a nyálkatermelést, hogy megvédje a szöveteket a gyomorsavtól.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász