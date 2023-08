Milyen betegségekre utalhat az epés hányás?

Az epehányás számos betegség tünete lehet. De mit is jelent az valójában, ha valaki epét hány, és mi állhat a háttérben?

Hogy néz ki az epés hányás?

A hányás tartalmától függően megkülönböztetünk gyomortartalom hányást, vérhányást, bélsárhányást és epehányást. Az epe, így az epés hányás is sárgás-zöld színű folyadék, hányás után keserű ízt hagy a szájban. Színét a bilirubin nevű epefesték adja, amely ha besűrűsödik, barnás színű lesz.

Az epe vízből, koleszterinből, lecitinből, színanyagokból, elektrolitokból és nem utolsó sorban epesavakból áll. A máj naponta 800-1000 milliliter epét termel. Az epét a máj alatt elhelyezkedő epehólyag tárolja az étkezések közt, amiből az epeutakon keresztül ürül vékonybélszakaszba, ahol a zsírok lebontásában vesz részt. Az epesavak teljes mennyisége körülbelül 4 gramm. Ebből naponta fél grammnyi mennyiség a széklettel távozik a szervezetből.

Milyen betegség okozhat epés hányást?

Gyomorrontás

Egy egyszerű gyomorrontás is okozhat epés hányást. Különösen sok zsíros étel fogyasztása után. Ilyenkor általában nehéz megállapítani, hogy a kihányt gyomortartalom tartalmaz-e epét, mert a hányás nagy részét a visszaöklendezett, emésztetlen vagy alig megemésztett ételdarabkák teszik ki.

Epekő, epekövesség

Ha az epekő az epehólyagban alakul ki, és ott is marad, a legtöbb páciensnél nem okoz panaszt. Ha egy kisebb epekő elzárja az epeutakat vagy magukban az epeutakban keletkezett a kő, akkor már jelentkezik a tipikus tünet görcsök formájában. A heves, görcsös fájdalom a has középső részén és a jobb bordaív alatt jelentkezik, és a jobb vállba, a hátba is kisugározhat. Tarthat 15 percig, de akár öt órán át is. Az epekő émelygéssel és epés hányással jár, ami többnyire megkönnyebbülést hoz.

Ha az epekő elzárja az epe útját, a hólyag nem tud szabadon kiürülni. A zsíros ételek fogyasztása pedig arra ösztönzi a szervezetet, hogy még több epét termeljen, csakhogy az epehólyag kapacitása véges, a kivezető epeutakat pedig kő zárja el, ez okozza a görcsöket. A máj enzimei a vérbe kerülnek, a vizeletet sötétre színezik, a széklet világos marad, a bőr és a szem fehérje sárgás elszíneződést kap, amit gyakran viszketés kísér.

Diéta epekövesség esetén Az epekőképződést a túlzott zsírbevitel, valamint a csökkent élelmi rostfogyasztás segíti elő, a zöldségek és gyümölcsök, valamint a teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása viszont véd az epekőképződéssel szemben. Ha azonban már kialakult az epekő, az alábbi diétás tanácsok betartásával javíthatja állapotát és megelőzheti az újabb kövek kialakulását.

Diéta epekövesség esetén

Epehólyagrák és az epeutak rákos megbetegedése

A tünetek csak akkor lépnek fel, ha a tumor mérete akkora, hogy elzárja az epeutakat. A bőr sárgássá válik, a tumor növekedésével az epeutak egyre inkább beszűkülnek, az epe nem tud ürülni, így visszaáramlik a májba, onnan pedig kilép a vérbe. Az epefesték, a bilirubin elszínezi a bőrt, elszínteleníti a székletet és sötétre festi a vizeletet. Minden második páciensnél jelentkezik hasfájás, minden harmadiknál súlyveszteség és minden ötödiknél émelygés és hányás. Gyakori panasz a fáradtság és a levertség is.

Epehólyag-gyulladás és epevezeték-gyulladás

Az epehólyag-gyulladás tipikus tünete a jobb bordaív alatti fájdalom és a láz. Néha az epehólyag olyannyira megnagyobbodott, hogy kitapintható illetve szemmel látható. További tünet a bőr sárgás elszíneződése, az étvágytalanság, az émelygés és a jellegzetes epés hányás. Bővebben az epehólyag gyulladásáról

Az epevezeték-gyulladás fő tünete a magas láz, akár több mint 40 oC-os is lehet. A páciens nagyon betegnek érzi magát. Néhány nap múlva jelentkezik az epe májba való visszaáramlása miatti sárgaság. A betegség fájdalommal jár, de sohasem kólikaszerű görcsökkel. A bőr viszkethet is. Nagy a kockázata az epehólyag bakteriális felülfertőződésének. Viszonylag ritkább tünet az émelygés és a hányás.

Epekő és más betegségek Az epekövesség okozta panaszok hasonlítanak a nyombélfekély, a vesekövesség, a hasnyálmirigy-gyulladás és a hátsó fali szívizominfarktus tüneteihez, így a diagnózis felállítását mindig bízzuk a kezelőorvosra!

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Ez a betegség a gyomor- és bélidegek hibás működésével függ össze. Ebből kifolyólag, előfordulhat, hogy a páciens kizárólag epét hány, mivel a hányást a fokozott stressz, idegeskedés, szorongás önmagában is kiválthatja, a gyomorban pedig általában nincsenek emésztetlen vagy félig megemésztett ételdarabok. Így, akár egymás után többször is, a hányással csupán epe távozik a szervezetből. Bizonyos ételek fogyasztása is kiválthatja a panaszokat, ilyenkor nem biztos, hogy az epe is észrevehető. A betegség további tünete a gyomor- és hasfájás, a puffadás, a hasmenés és/vagy a székrekedés. Részletesen az irritális bél szindróma tüneteiről

Májgyulladás

A hepatitisz A, B és C tünetei változatosak. Járhatnak fáradtsággal, betegségérzettel, lázzal, émelygéssel, fejfájással, izomfájdalommal, sárgasággal, bőrviszketéssel, a vizelet színe sötét lesz. Epés hányás is előfordulhat.

Vékonybél-szűkület

Ha a gyerekek sárgás-barnás epét néhánynak, az a patkóbélből származhat és vékonybél-szűkületre utalhat.

Egyéb hányással járó betegségek

Ha a gyomor és a patkóbél tartalmaz epét, mert az epehólyagból éppen epe ürült, és valamilyen más betegség vagy ok hányást vált ki, akkor is előfordulhat az epehányás. Tehát szinte bármilyen hányással járó betegség járhat epehányással is. A leggyakoribbak: hasnyálmirigy-gyulladás, vakbél-gyulladás, nyombélfekély, gyomorfekély, bélgyulladás vagy akár agyvérzés, agydaganat, agyérbetegségek, agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, táplálkozási zavarok.

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos