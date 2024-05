Miért jelentkezhetnek megfázásszerű tünetek a menstruáció előtt?

A menstruációs ciklus egy eleve kényelmetlen és néha letaglózó élmény. Vannak olyanok is, akik havonta egyszer a menstruációjuk előtt megfázásszerű tüneteket is észlelnek magukon.

Itthon keveset hallani erről, az angolszász irodalomban azonban annál többet, bár a magyar nők közül is sokan szenvednek tőle. Külföldön „period flu”-nak nevezik ezt az állapotot, ami magyarul menstruációs influenzának fordítható.

Tünetei közé tartozik a menstruáció előtti torokfájás, a menstruáció előtti láz és az általános betegségérzet, rossz közérzet tünetei. Szerencsére számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre.

Olvasson tovább és ismerje meg az állapot tüneteit, a kiváltó okokat és a lehetséges kezelési módokat.

Mi az a menstruációs influenza?

A menstruációs influenza az influenza tüneteit – például fejfájást, torok- és izomfájdalmakat – utánozza a menstruáció ideje körül. Tünetei, mint például a fejfájás, láz, emésztési zavarok és fáradtság, nagyon hasonlítanak az influenzáéihoz. Sokan csak úgy érzik, mintha épp ez a betegség kerülgetné őket. Jellemzője még, hogy hónapról hónapra ugyanabban az időben, általában a menstruáció előtt jelentkezik, és pár napon belül akár kezelés nélkül is elmúlik.

Valójában a "menstruációs influenza" nem egy fertőző betegség következtében kialakult állapot. Nem az influenzavírus, vagy más felső légúti megfázást okozó vírusok felelősek érte, ennek ellenére a kifejezés a tünetek miatt jól illik erre az állapotra. A „menstruációs influenza” (period flu) kifejezés pedig nem számít orvosi diagnózisnak sem. Kétségtelen egyébként, hogy egy klasszikus megfázás vagy influenza is eshet a menstruáció idejére, de a két állapot jól elkülöníthető: a menstruációs influenza enyhébb és rendszeresen, akár minden hónapban megjelenik.

Az menstruációs influenza tünetei hasonlóak a premenstruációs szindrómához (PMS), de annál súlyosabbak. Sokan ennek ellenére a PMS egy variációjának is tekintik az állapotot, vagy csak a PMS alatt jelentkező fizikai influenzaszerű tünetek leírására használják.

A premenstruációs szindróma (PMS) egyébként azokat a komolyabb fizikai és lelki-hangulati-érzelmi változásokat foglalja magában, amelyek egy havi ciklus előtt vagy alatt következnek be. A PMS az ovuláció luteális fázisában fordul elő, ami az ovuláció bekövetkezte és a menstruáció kezdete közötti időszak. Tünetei jellemzően a menstruáció kezdete előtt öt-hét nappal jelentkeznek, és a menstruáció kezdete után megszűnnek.

A PMS-hez hasonlóan a menstruációs influenza is jellemzően ugyanazon a ponton támad a menstruációs ciklus során: az ovuláció után és a menstruáció előtt.

Általában a menstruációs influenza miatt nem kell aggódni. Bár specifikus gyógymód nincs, a PMS-hez hasonlóan többek között a hormonterápia, a fájdalomcsillapítók és az életmódbeli változtatások csökkenthetik és megelőzhetik a tüneteit, melyek otthon is kezelhetők.

Mikor kezdődik és mennyi ideig tart?

A menstruációs influenza néhány naptól akár egy hétig is tarthat, közvetlenül a menstruáció előtt vagy annak az elején jelentkezik. Általában két nappal a menstruáció kezdete előtt rosszabbodik, a menstruáció kezdete után pedig egy-két nappal megszűnik.

Ehhez képest a PMS tünetei már két héttel az utolsó menstruáció első napja után is észlelhetőek lehetnek.

Mik a menstruációs influenza tünetei?

A menstruációs influenza tünetek az enyhétől a súlyosig terjedhetnek, és eléggé legyengíthetik az ettől szenvedő nőt, megnehezítve a mindennapi életet. Tünetei lehetnek:

Orrdugulás

Köhögés

Fáradtság, kimerültség

Láz

Ízületi és/vagy izomfájdalmak

Orrfolyás

Torokfájás

Fejfájás

Hátfájás

Hányinger

Emésztési problémák (székrekedés vagy hasmenés)

Mi okozza a menstruációs influenzát?

Valószínűleg a változó hormonszintek, illetve a menstruációs ciklus során fellépő hormonális ingadozások felelősek a menstruációs influenza tüneteiért. Ahogy az ösztrogénszint lecsökken az ovuláció és a menstruáció kezdete között, a prosztaglandinok emelkednek.

A prosztaglandinok olyan hormonszerű vegyi anyagok, amelyek a méh izmainak összehúzódását váltják ki. A BMC Women's Health 2014-es tanulmánya szerint a menstruáció körüli időszakban jelentkező gyomor-bélrendszeri panaszok, köztük méhösszehúzódások (görcsök), fájdalom és hasmenés azért fordulhatnak elő, mert az immunrendszer a prosztaglandinok magasabb szintjére reagál, ami tetőzik a menstruáció alatt – gyulladásos választ – akár hőemelkedést, enyhe lázat is okozva.

Egy 2016-ban közzétett tanulmány megállapította, hogy a prosztaglandinok hatással lehetnek a hipotalamusz neuronjaira, az agy azon részére, amely szabályozza a testhőmérsékletet. Mi több, a testhőmérséklet természetesen megemelkedik az ovuláció során.

Mindezek miatt úgy érezheti, hogy teste küzd egy vírus ellen, még ha valójában nem is. A változó hormonok befolyásolják az agy kémiáját, ami a szerotoninszint ingadozását okozza. Ennek eredményeként számos egyéb tünet is jelentkezhet, például az a fajta fáradtság, amely akkor következik be, amikor Ön elkapja az igazi influenzát.

Egy 2022-es tudományos áttekintés szerint az ösztrogén- és szerotoniningadozások olyan tünetekért is felelősek, mint a fáradtság.

A szerotoninra gyakorolt hatása mellett az alacsony ösztrogénszint hatására az agyban egy neurotranszmitter, a noradrenalin szabadul fel, ami csökkenti a dopamin és az acetilkolin mennyiségét. Ezek csökkenése felelős a menstruációs influenza álmatlanság és fáradtság tüneteiért.

Egyéb tényezők, amik hozzájárulnak vagy rontják a menstruációs influenza tüneteit

Táplálkozási hiányosságok: Ha szervezetéből hiányoznak bizonyos vitaminok és ásványi anyagok, például D-vitamin, vas, cink vagy magnézium, akkor az olyan tüneteket is okozhat, mint a fáradtság, fejfájás és izomfájdalmak.

Stressz: A stressz gyengítheti az immunrendszert, és hajlamosabbá teheti a szervezetet a fertőzésekre és egészségügyi problémákra.

Fertőzések: A közönséges megfázás – ha egybeesik – súlyosbíthatja a menstruációs tüneteket, beleértve a menstruációs influenzát is.

Autoimmun betegségek: A lupuszban és a rheumatoid arthritisben szenvedő nők veszélyeztetettebbek az immunrendszerük károsodása miatt.

Allergia: Az étel- vagy más allergia a menstruációs influenza tüneteit, beleértve a hányingert, fejfájást és általános gyengeséget fokozhatja.

Pajzsmirigy-betegségek: Mind a hypothyreosis, mind a hyperthyreosis hormonális egyensúlyhiányhoz vezethet, ami hozzájárulhat a menstruáció előtti lázhoz és a menstruációs rosszulléthez.

A menstruációs influenzát az életmódbeli szokásokkal is összefüggésbe hozták. A rendelkezésre álló kutatások szerint a nagy mennyiségű feldolgozott élelmiszert, túlzott cukrot, rántott ételeket, alkoholt és koffeint tartalmazó étrendek, valamint olyan tényezők, mint a rossz alváshigiénia és a rendszeres fizikai aktivitás hiánya szintén hozzájárulhatnak a menstruációs influenza tüneteihez.

Kezelési lehetőségek

Egyszerű életmódbeli tényezők is segíthetnek a menstruációs influenza tüneteinek kezelésében. A kutatások szerint ezek a következők:

Kiegyensúlyozott étrend

A kutatások szerint a zöldségekben, hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonákban, tenger gyümölcseiben, gyümölcsökben, diófélékben és magvakban gazdag étrend, például a mediterrán étrend segíthet a menstruációs influenza tüneteinek kezelésében, bár további vizsgálatokra van szükség. Érdemes lehet kalciumban gazdag élelmiszereket, például tejet és joghurtot is fogyasztani, mivel a Taiwan Journal of Obstetrics and Gynecology egyik tanulmánya szerint a PMS-től szenvedők körében napi 1000 milligramm kalcium bevitele csökkentette bizonyos tünetek megjelenését, köztük a fáradtságot, az étvágy változásait és a depressziót.

A koffein- és az alkoholfogyasztás csökkentése

A túl sok koffein fokozhatja az izgatottság és a nyugtalanság érzését azoknál, akik a menstruációs influenza tüneteit tapasztalják.

Az alkoholfogyasztás a nemi hormonok (ösztrogén és progeszteron) és a gonadotropin (a növekedést, a szexuális fejlődést és a szaporodást elősegítő hormonok) ingadozását okozhatja a menstruációs ciklus során, ami növelheti a PMS és a menstruációs influenza kockázatát – derült ki egy brit tanulmányból.

A sóbevitel korlátozása

A só az elsődleges nátriumforrás az emberek étrendjében, de nagy mennyiségben megtalálható a feldolgozott élelmiszerekben, például készételekben, instant tésztákban, élelmiszer-adalékanyagokban, kenyérben, feldolgozott húsokban stb. A nátriumbevitel korlátozása csökkenti a vízvisszatartást és a puffadást a menstruáció előtt.

Maradjon hidratált!

Igyon sok vizet. A BMC Women’s Health 2021-es tanulmánya szerint a megfelelő hidratáltság csökkenti a fájdalom súlyosságát, amelyet a legtöbb nő a menstruációja során tapasztal. A tanulmány azt is megállapította, hogy a napi 1600–2000 milliliter víz elfogyasztása lerövidítette a menstruációs vérzés időtartamát, és csökkentette az igényelt fájdalomcsillapítók számát is, amit a vizsgálatban részt vevők vettek be a menstruáció során, ami arra utal, hogy a vizsgálatban részt vevők körében a fokozott folyadékfogyasztással csökkent a fájdalom szintje is.

A fizikai aktivitás növelése

A kutatások azt is mutatják, hogy az edzés is nagyon hasznos lehet, beleértve az alacsony intenzitású aerob gyakorlatokat, mint például a séta, könnyű kocogás, jóga vagy könnyű súlyemelés. Az edzés csökkenti a menstruációs influenza ingerlékenység és álmatlanság tüneteit.

Az alvásminőség javítása

Alakítson ki jó alváshigiéniát – kövesse a következetes éjszakai rutint, és törekedjen a hét-nyolc órás (illetve egyedi igényeinek megfelelő mennyiségű) alvásra. Ez segít csökkenteni a stressz hatásait és kezelni a tüneteket, például a fáradtságot.

Hőterápia

A hőterápia (pl. melegítőtapasz, melegítőpárna formájában) enyhítheti a kismedencei fájdalmat azáltal, hogy ellazítja a feszült izmokat. A hő segíti a vérkeringést és csökkenti a folyadékvisszatartást, megszünteti a kismedencei nyomásérzést.

További kezelési lehetőségek - gyógyszerek

Ha az életmódbeli módosítások nem javítják a menstruációs influenza tüneteinek súlyosságát, a következők segíthetnek:

A vény nélkül kapható nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID-ok), beleértve az aszpirint, a naproxent és az ibuprofent stb., enyhíthetik a fájdalmat. A legtöbb tünetért felelős prosztaglandin szintézisének gátlásával pedig csökkentik a gyulladásos tüneteket. Ez segít enyhíteni az influenzaszerű panaszokat, emellett a menstruációs görcsöket, hányingert és hasmenést is.

Bizonyos hormonális fogamzásgátlók, beleértve a kombinált orális fogamzásgátlókat (ösztrogén és progesztin tartalmúak) vagy a csak progesztint tartalmazó implantátumok vagy injekciók leállítják az ovulációt, lerövidítik a menstruáció időtartamát (vagy teljesen leállíthatják) és csökkentik a prosztaglandintermelést – mindez csökkentheti a menstruáció körüli fájdalmat és a menstruációs influenzával kapcsolatos tüneteket és fájdalmakat is.

A B 1 -vitamin enyhítheti az izomfájdalmakat, fáradtságot és fájdalmat. A D-vitamin, vas, cink és magnézium a fáradtság, fejfájás és izomfájdalmak, levertség és kimerültség enyhítésében segítenek.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ne habozzon értesíteni orvosát, ha a menstruációs influenza tünetei minden menstruációs ciklus során erősen fellépnek, vagy néhány napnál tovább tartanak.

Ha a tünetek rosszabbodnak, és befolyásolják az életminőségét, javasolt, hogy beszéljen orvosával az egyénre szabott megelőzési és kezelési lehetőségekről.

Érdemes lehet egyidejűleg háziorvosát és nőgyógyászát is felkeresnie, ugyanis lehet más hasonló tünetekkel járó állapot vagy alapbetegség is a háttérben. Ilyen például a depresszió, pajzsmirigybetegség, krónikus fáradtság szindróma vagy az irritábilis bél szindróma (IBS) stb., amely a tüneteket okozhatja. Ennek a kivizsgálásnak az elindításában a háziorvos tud segíteni.

Ha menstruációs influenzát tapasztal, a menstruációhoz kapcsolódó tünetek két-három hónapig tartó feljegyzése segíthet orvosának megérteni a tüneteit, beleértve azok időtartamát és a kényelmetlenség mértékét is. Szükség szerint nőgyógyásza hormonális terápiát állíthat be.

Áttekintés

A hónapról hónapra visszatérő menstruációs influenza egy megterhelő és kimerítő állapot.

Ellentétben a vírus okozta influenzával, amely miatt hidegrázás, testszerte fájdalmak, torokfájás és orrdugulás léphet fel, a menstruációs influenza nem fertőző, és nem valószínű, hogy bármi komolyabb állapothoz vezet. Ennek ellenére néhány nőnek a menstruáció előtt visszatérően influenzaszerű tünetei vannak, például fejfájás, láz, emésztési zavarok és fáradtság. A menstruációs influenza tünetei hasonlóak a PMS-hez, általában hormoningadozás okozza, és az ovuláció után és a menstruáció előtt jelentkeznek.

Általánosságban elmondható, hogy a tünetek kezelésére és súlyosságuk csökkentésére irányuló intézkedések megtétele segíthet a kellemetlenségek enyhítésében. A tünetek otthon is kezelhetőek, többek között hormonterápiával, fájdalomcsillapítókkal és életmódváltással. A lehetőségekről konzultáljon orvosával.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



