Középidős (ovulációs) fájdalom

Ovulációs fájdalomról akkor beszélünk, amikor körülbelül a menstruáció előtt 14 nappal alhasi, többnyire féloldali fájdalom jelentkezik.

A középidős fájdalom a petesejt érési folyamatának a része, amikor az érett petesejt kiszabadul a tüszőből. Nem minden nő érzi meg ezt a folyamatot, és általában semmilyen kórosat nem jelez.

A fájdalom pontos oka nem tisztázott. Azt feltételezik, hogy amikor a petefészekben megnövekedett tüszőből kiszabadul a petesejt, egy kevéske folyadék jut ki a szabad hasüregbe. Ez a kis mennyiségű víztiszta folyadék okozhat a hashártyán kis idegi irritációt, ami a fájdalmat kiválthatja. Egy tüsző körülbelül 20-25 milliméter átmérőjű, így el tudjuk képzelni, hogy ez milyen kevés folyadékot jelent. Ebből azt is könnyű megérteni, hogy 1-2 napnál normális esetben nem tarthat tovább a panasz, hiszen nagyon hamar felszívódik ez a kicsi mennyiségű folyadék a hasüregből.

Kinél jelentkezhet az ovulációs fájdalom, és milyen tünetekkel járhat?

A középidős fájdalom másik neve ovulációs fájdalom, és ahogy ebből következik, a petesejt érését jelzi. Ebből következik, hogy csak termékeny korú nőknél jelentkezhet.

Ez a fájdalom lehet tompa vagy görcsös jellegű, de hirtelen jelentkező éles, szúró érzés is kísérheti. Féloldali fájdalomként érezhető leggyakrabban, ami lehet ugyanazon az oldalon is akár minden hónapban, de ciklusról ciklusra váltakozva, hol jobb, hol bal oldalon is megjelenhet. Ne felejtsük el, hogy teljesen véletlenszerű, hogy éppen melyik petefészekben van petesejtérés.

A fájdalom mellett néhány nőnél vagy minden ciklusban, vagy csak néhány alkalommal pecsételő vérzés is megjelenhet. A vérzés általában 1-2 napnál szintén nem tart tovább.

Mi a teendő a középidős fájdalom jelentkezésekor? Mikor javasolt orvoshoz fordulni miatta?

A középidős fájdalom normális jelenség, csakúgy, mint a menstruációs görcsök. A nők többségének minimális panaszt okoz csak, és semmilyen teendőre nincs szükség.

Akiknél komolyabb fájdalom jelentkezik (vagyis jellemzően egyszerűbb fájdalomcsillapító sem segít annak enyhítésében), annak érdemes egy ellenőrzésre elmennie nőgyógyászati vizsgálatra. A komolyabb panasz hátterében állhat kismedencei krónikus gyulladás vagy endometriosis is. Mindkét betegségben lehetnek összenövések, amik az erősebb panaszokért lehetnek felelősek.

Az enyhe panaszokra, ha feltétlen szükséges, egyszerűbb fájdalomcsillapítót, például paracetamolt lehet bevenni, néha szükség lehet ibuprofen hatóanyagú készítmények alkalmazására is. Ne felejtsük el, ha valaki kisbabát szeretne, ne alkalmazzon semmilyen gyógyszert ebben az időszakban! Ha úgy érzi, túl erősek a panaszok, vagy bizonytalan, hogy mi a normális, inkább vezessen menstruációs naptárat, és néhány hónap után menjen el nőgyógyászhoz, akinek a naptárat is meg tudja mutatni.

Amikor egy nő megérzi az ovulációját, azért is érdemes azt rögzíteni naptárban, mert nagyon sokat segíthet a későbbiekben, például terhesség tervezésekor is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász