A pajzsmirigy-alulműködés - Részletesen a betegségről

Pajzsmirigy-alulműködésben (hypothyreosis) a pajzsmirigy túl kevés pajzsmirigyhormont termel, vagy egyáltalán nem működik. A hormonok hiánya lassítja az anyagcsere-folyamatokat és csökkenti a teljesítőképességet, számos panaszt előidézve.

A pajzsmirigy a gége előtt elhelyezkedő hormontermelő mirigy; két különböző hormont termel: tiroxint (T4) és trijód-tironint (T3). A pajzsmirigy hormonjai az emberi szervezet majdnem minden anyagcsere-folyamatát befolyásolják, így a pajzsmirigy túl- vagy alulműködése számos, szerteágazó panaszt idézhet elő.

Mitől alakulhat ki pajzsmirigy-alulműködés?

A pajzsmirigy-alulműködést az esetek nagy részében jódhiány okozza. Lehet ugyanakkor egy korábbi orvosi beavatkozás következménye is (a pajzsmirigy-túlműködés kezelésének következtében), de a hormontartalmú gyógyszerek is tartósan megzavarhatják a pajzsmirigy működését. A kiváltó ok ugyanakkor nagyon sokszor nem tisztázható, autoimmun folyamat eredményeként lép fel.

Krónikus gyulladás. A pajzsmirigy-alulműködés gyakran a pajzsmirigy krónikus gyulladásának következménye. Ebben a betegségben a szervezet a saját pajzsmirigyszövetével szemben termel ellenanyagot (autoimmun betegség). A folyamat oka még ismeretlen.

Kezelés következménye. Pajzsmirigyműtét is okozhat alulműködést, melyre például golyva (strúma, pajzsmirigy-megnagyobbodás) vagy pajzsmirigydaganat esetén kerülhet sor. A pajzsmirigy teljes vagy részleges műtéti eltávolítását követően pajzsmirigyhormon-pótlás szükséges.

Hormontermelést szabályozó funkciók. Pajzsmirigy-alulműködés akkor is kialakulhat, ha a pajzsmirigy hormontermelésének szabályozása zavart szenved. Az ok lehet, hogy magában a pajzsmirigyben keresendő, de előfordulhat, hogy az agy bizonyos területei (hipotalamusz és hipofízis) nem működnek megfelelően.

Jódhiány. A hormontermeléshez a pajzsmirigynek jódra van szüksége. Ha a táplálkozással túl kevés jódot juttat valaki a szervezetébe, akkor is kialakulhat a betegség. Ritka esetben a hipofízis (agyalapi mirigy) túl kevés pajzsmirigy-stimuláló hormont (TSH) termel, így a pajzsmirigy nem kap utasítást a hormontermelésre.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Jód - Mikor kell szedni és mikor nem?

Veleszületett pajzsmirigy-alulműködés. A pajzsmirigy hiányos fejlettségével járhat, de a hormon képzésének zavara vagy a jódtranszport hibája is okozhat veleszületett pajzsmirigy-alulműködést.

Hirdetés

A pajzsmirigy-alulműködés bárkinél előfordulhat, ám az esetek döntő többségében nők körében jelentkezik, férfiaknál ritka. A veleszületett rendellenességen túl kamaszkorban, terhesség és szülés környékén vagy a változó kort követően gyakori.

A pajzsmirigy-alulműködés tünetei

A pajzsmirigy

A betegség a test valamennyi szervére hatással van. A panaszok sokszor lappangva jelennek meg, nem jellegzetesek, vagy csak a panaszok egy része jelentkezik, ezért gyakran orvosok is nehezen ismerik fel. Az érintettek teljesítőképessége romlik, koncentrációs képességük csökken, fáradtak, érzékenyek a hidegre és gyakran van székrekedésük. Ezen panaszok mellett még golyva (strúma, pajzsmirigy-megnagyobbodás) is kialakulhat náluk, ez azonban nem minden esetben jellemző tünet.

Idősebb nőknél gyakran csak a teljesítőképesség csökkenése, depresszió, fázékonyság jelentkezhet. A tüneteket gyakran összekeverik az öregedés jeleivel, így a betegséget gyakran nem ismerik fel. Csecsemőknél a testi és gyakran a szellemi fejlődés visszamaradása hívhatja fel a figyelmet a hormonhiányra.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Tudjon meg többet a pajzsmirigy-alulműködés tüneteiről

Szükséges vizsgálatok

Mivel a hypothyreosis panaszai nem jellegzetesen, a diagnózis csak hormonvizsgálatok segítségével állítható fel. A vérben a pajzsmirigyhormonok szintje pajzsmirigy-alulműködés esetén alacsony, azért a betegség diagnosztizálásának első lépése a vérvizsgálat.

A vizsgálat során három hormon szintjét nézik. A pajzsmirigy által termelt tiroxin (T4) és trijód-tironin (T3) hormon szintje szoros összefüggésben van a TSH (pajzsmirigy-stimuláló hormon) szintjével. A pajzsmirigy-alulműködést igazolja, ha a T4 és a T3 hormonok szintje alacsonyabb a normálértéknél. Elégtelen működésre utal ugyanakkor az is, ha a pajzsmirigyhormonok szintje normális, ám emelkedett a TSH hormonszint. Ennek oka, hogy ha a pajzsmirigy csak fokozott stimulálás mellett képes elegendő hormont termelni, az is a szerv funkciózavarára utal.

Amennyiben pajzsmirigyzavart támasztanak alá a laborvizsgálatok, szükség lehet ultrahangvizsgálatra, radioaktív anyag segítségével végzett szcintigráfiára, antitestek vizsgálatára, esetleg szövettani mintavételre is.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A pajzsmirigybetegségek kivizsgálásáról

A pajzsmirigy-alulműködés kezelése

A betegség gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető, rendszerint ehhez egész életen át tartó mesterséges pajzsmirigyhormon (tiroxin) szedésére van szükség. A terápiát rendszerint alacsony hormondózissal kezdik (25/50 mg), és addig emelik, míg el nem éri a kívánt hatást. A beállítás a TSH-szint rendszeres ellenőrzésével történik, amennyiben a TSH normál tartományba kerül, az jelzi, hogy megfelelő mennyiségű pajzsmirigyhormon található a szervezetben. A gyógyszereket reggel kell bevenni, éhgyomorra, az esti gyógyszerbevétel zavarhatja az alvást.

Ha beállították a gyógyszerszedést, elégséges az évenkénti kontroll. Ennek során ellenőrzés céljából vérvételre van szükség.

Lehetséges szövődmények

A pajzsmirigy-alulműködés hatékonyan gyógyítható, a jól beállított gyógyszeres kezelés mellett a betegek teljes életet élhetnek. Sem várható élettartamukat, sem teljesítőképességüket nem befolyásolja a betegség. A megfelelő kezelés mellett a nők gyermeket is vállalhatnak.

Kezeletlenül a hypothyreosis többek között a koleszterinszint megemelkedéséhez, érelmeszesedéshez és meddőséghez vezethet. Számos esetben fordul elő, hogy a magas koleszterinszint, érelmeszesedés, meddőség, depresszió gyanúja vagy diagnózisa esetén a háttérben kezeletlen pajzsmirigybetegségre derül fény.

Ha a betegség veleszületett formáját az orvos időben felismeri és kezeli, a gyermek normálisan fejlődik, megkésett terápiával már csak a testi növekedés visszamaradása orvosolható, az agykárosodás és a szellemi fejlődés zavarai nem.

Megelőzhető a pajzsmirigy-alulműködés?

A pajzsmirigy-alulműködés leggyakoribb oka autoimmun betegség, amit nem lehet megelőzni. Mivel a betegséget azonban gyakran a jódhiány okozza, ez ellen jódban gazdag táplálkozással lehet tenni: használjon rendszeresen jódozott konyhasót és egyen sok halat! Sok halfaj gazdag természetes jódban. Fontos, hogy autoimmuneredetű pajzsmirigyzavar esetén a fokozott jódbevitel tilos!

Ha a pajzsmirigy-alulműködés jellegzetes tüneteit észleli magán vagy gyermekén, forduljon orvoshoz, hogy ha valóban baj van, időben megkezdhessék a megfelelő terápiát és szükség esetén a hormonpótló kezelést!

Olvasson tovább! Életmód és táplálkozás pajzsmirigybetegek részére

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos