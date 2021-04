Vakcinálás után menstruációs zavar

Miért jelentkezik egyeseknél zavar a megszokott ciklusukban? Erre keresi a választ több nőgyógyász és más szakember.

A Pfizer-BioNTech, Moderna vagy éppen a Johnson & Johnson vakcinák (még mielőtt a ritka vérrögképzéses zavarok hírére ideiglenesen felfüggesztették volna ez utóbbival az oltást) felvétele után sokan megkönnyebbülést éreztek, sokan mások pedig átmeneti mellékhatásokat (hányingert, izomfájdalmat, fejfájást) tapasztaltak. Az orvosok egyetértenek abban, hogy amennyiben ezek a kellemetlenségek néhány napnál nem tartanak tovább, egyik panasz sem ad okot különösebb aggodalomra.

Azonban legújabban egy új, korábban még nem jelentett mellékhatás keltett nyugtalanságot a nők körében: a korán (a periódus megszokott ideje előtt) jelentkező, bő vérzéssel járó, és amúgy is rendszertelen, kiszámíthatatlan menstruációs ciklus. 2021 februárjában történt, hogy dr. Kate Clancy a közösségi médiában megkérdezte „követőitől”, köztük persze nőbetegeitől, hogy tapasztaltak-e furcsaságokat a menzeszük körül a vakcina felvétele után. „Egy orvoskollégám mesélte, neki többen elmondták, hogy jelentős változást észleltek. De saját magán is észrevette, hogy másfél héttel a Moderna első dózisa után megváltozott a vérzése: előbb jött meg és olyan bő, hogy szinte ömlik. Úgy érzi, mintha megint a húszas éveiben járna.”

Hirdetés

Sok a hasonló történet

Dr. Clancy bejegyzésére sorolják tapasztalataikat a nők. Egyeseknél váratlanul pöttyöző vérezgetés kezdődött, másoknál eddig alig tapasztalt görcsökkel járt együtt. Előfordult olyan heves vérzés, amilyet első ízben tapasztalt az érintett, mióta méhbe helyezett fogamzásgátlót (IUD-t) használ. Van, aki úgy fogalmaz, mintha menopauzát élne át fiatalon.

A nők csoportjai arról osztanak meg egymás között kérdéseket, s találgatják a válaszokat a közösségi médiában, hogy mi a kapcsolat a menstruáció és a vakcina hatása között. A nagy érdeklődés miatt, a fentiek alapján dr. Clancy elkezdte összegyűjteni a beszámolókat, hogy tudományos igénnyel feldolgozza az eseteket – keresve az összefüggéseket.

Egyelőre azonban nem járt sikerrel. Mai napig nem talált tudományos evidenciát a közvetlen kapcsolatra. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) csak annyi adattal tudott szolgálni, hogy a vakcinációhoz köthető mellékhatásokat követő rendszerében (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)) mintegy 32 beoltott nő jelentett változásokat a havi periódusában – bárhogyan is, de ez a szám csekély. De egyik eset se ad okot aggodalomra, szögezik le a szakemberek, hiszen a 32 panasz idején mintegy 56 ezer volt az addigi egyéb mellékhatásra vonatkozó bejelentés.

Dr. Clancy adatgyűjtése közben mások is keresni kezdték a magyarázatot, így dr. Heather Bartos is (Texas). A szülész-nőgyógyász úgy véli, a stresszszintet érintő legkisebb változás (még az olyan is, amely egyértelmű megkönnyebbülésnek nevezhető változás) képes befolyásolni a periódust. Arról számolt be, hogy az említett változásokat a COVID-19 pandémia kezdete óta tapasztalja betegeinél, és persze azóta is figyeli, mióta megindult a tömeges oltás. „Önmagában a járvány okozta feszültség miatt sokan keresnek fel rendszertelen menzesszel, vagy éppen azzal, hogy teljesen elmaradt a vérzés. Igyekszem megnyugtatni őket, hogy amennyiben egy vagy esetleg két periódus kimarad, még ne aggódjanak. Ha viszont már harmadszor vagy akár többször is megtörténik, alaposan utána kell menni a jelenségnek, az ok felderítésének.”

Dr. Bartos azt is hozzáteszi, hogy a méhen belüli eszközökkel való fogamzásgátlás mellett nem rendkívüli, hogy egészen szokatlanná válik a vérzés – olyankor, ha például az illető megfázik vagy egyéb fertőző betegsége lesz. Annál pedig, aki a védőoltás mellékhatásait szenvedi el éppen – különösen, ha lázas lesz –, gyakran fordulhat elő a fájdalmas görcsökkel járó vérzés. Inkább ezek a kiváltott tünetek, semmint maga a vakcina van hatással a ciklusra. A kutatás azt mutatta meg, hogy az ösztrogénszint okozhatja, hogy az éppen menstruáló személyek sokkal nagyobb valószínűséggel produkálnak az átlagosnál erősebb immunválaszt, és így náluk a mellékhatások sokkal erőteljesebbek.

„A lázas ember számára szinte minden fájdalmasnak bizonyul. Például az ízületek – főleg, ha valakinél különben is fogékonyak az artritiszre – jobban fájnak. Az összes olyan pontja a testnek, ami az átlagosnál érzékenyebb, még inkább az ilyenkor. Akinek endometriózisa vagy adenomiózisa van, vagyis a méhében kóros szövetszaporulatok vannak, ez az állapot láz hatására sokkal fájdalmasabbá válik” – magyarázza dr. Bartos. A nőgyógyász még hozzáteszi, általános tapasztalata, hogy a menzesz problémái, a menstruációs fájdalom kérdése nagyon ritkán kapják meg a kellő figyelmet, és sok esetben nemcsak könnyedén kezeli az orvosi szakma, de nem is veszi komolyan! Elég, ha arra utalunk, mennyi időt, egyeseknél akár évtizedet is igényelhet, amíg megkapja az endometriózis diagnózisát.

Tehát, bármiféle kapcsolatról legyen is szó a menstruáció és a COVID-19 elleni vakcina között, érdemes tudományos igénnyel megvizsgálni az esetleges összefüggés ügyét. Dr. Bartos még hozzáteszi, hogy a vakcina még mindig újdonságnak számít, és az epidemiológusoknak még sok mindent kell tanulmányozniuk, megérteniük. „Az emberek közül sokan hiszik azt, hogy e kiváltott nem várt tünetek veszélyesek, és – főleg, ha sokat olvasnak róluk – elkezdenek aggályoskodni. Holott a mellékhatások valójában csak jó dologra utalnak. Azt mutatják, hogy az immunrendszerünk működik, reagál, és abban az értelemben és mértékben válaszol, mint ahogyan azt elvárjuk tőle” – foglalja össze megállapításait dr. Abisola Olulade (San Diego).

Ez is érdekelheti A COVID-19 elleni vakcina mellékhatásai: mire utalnak az oltási reakciók?

Szögezzük le, hogy napjainkra hatalmas mennyiségben összegyűlt evidencia, tudományos bizonyíték támasztja alá azt a tényt, hogy a vakcinák legrosszabb mellékhatása is időleges és veszélytelen, leszámítva az elenyésző számú véröggképződéses esetet.

Tovább

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Why Are People Experiencing Unusual Period Symptoms After Getting Vaccinated? (yahoo.com)