COVID-19 elleni vakcinálás után megváltozhat a menstruációs ciklus

Sok beoltott nő számolt be arról mostanában az Egyesült Államokban, de másutt is, hogy miután felvette a védőoltást, a megszokotthoz képest mára más lett a menstruációs ciklusa. Annak kiderítésére, hogy ennek hátterében mi állhat, 1,67 millió dollár költségvetésű kutatás indult az USA-ban.

A lehetséges összefüggést öt kutatóintézet tudósai tanulmányozzák az amerikai Nemzeti Egészségintézet (National Institutes of Health) támogatásával.

Első Moderna-oltására várt márciusban egy amerikai nő, amikor arra figyelt fel, hogy a közösségi médiában többen arról tárgyaltak, hogy vakcináltként kinek mennyiben változott meg a menzesze. Volt, akinek korábban jelentkezett, bővebb, a megszokottnál fájdalmasabb lett. A 45 éves Shana Clauson (Hudson, Wis.) – elraktározva olvasmányait – ment s beoltatta magát. Pár napra rá megjött soron következő vérzése. Nála is korábban jött, mint várta, és jóval erősebben, mint szokott. Néhány héttel később, április elején minderről már úgy fogalmazott a The Lily újságírójának (a The Washington Postnak a középkorú nők számára írt mellékletében), hogy nagyon nem veszi jó néven, hogy ezek szerint az előzetes kutatás nem terjedt ki arra, hogy vajon a vakcina hatással van-e a menstruációs ciklusra. „Nem tárgyalták végig, nem is kutatták, mert ez olyan ’női dolog’? Remélem, ha kiderül, hogy ez nőket érintő, létező mellékhatás, akkor majd ennek megfelelően kezelve a témát, közlik minden nővel, hogy mi az, ami várhatóan megtörténhet.” Ez a vágya az elmúlt napokban teljesült. A Nemzeti Egészségintézet 1,67 millió dolláros adományt utalt át 5 intézet kutatóinak, hogy keressék arra a választ, hogy vajon valóban létezhet-e ilyen összefüggés – hozta nyilvánosságra a NIH.

Több nő megerősítette, hogy az oltás negatívan hat periódusára

A kutatásra felkért 5 egyetemi intézet (Boston University, Harvard Medical School, Johns Hopkins University, Michigan State University, Oregon Health and Science University) várhatóan egyenként 400-500 ezer közötti résztvevőt válogat be a vizsgálatba. Közöttük lesznek serdülők, transznemű (transgender) és nembináris nemi identitású egyének is – nyilatkozta Diana Bianchi, a támogató ügynökség egyik intézetének (Institute of Child Health and Human Development) igazgatója. A másik támogató egy NIH-alosztály, a Női egészségkutatás hivatala (Office of Research on Women’s Health). (Az előző felsorolás kiegészítésére megjegyezzük, hogy az angol non-binary gyűjtőfogalom a transznemű ’spektrum’ olyan nemi identitására utal, amelyben nem kizárólag férfi vagy női jellegűek az egyének, azaz e személyek ezen kétpólusú, bináris felosztáson kívül esnek.)

Az egyéves vizsgálatba kizárólag azokat az alanyokat válogatják be, akiket még nem oltottak be – akár azért, mert még csak tervezik, akár azért, mert nem kívánnak élni a lehetőséggel. Így akarják a kutatók megállapítani, hogy esetleg bármiben változik-e a ciklus oltás után az előző állapothoz képest. „Célunk az, hogy kellő információval lássuk el a menstruálókat, főként arról, hogy mire számítsanak. Hiszen úgy tűnik, sokak számára különösen fontos lett ez a kérdés. Egy nő se számított rá, hogy menstruációs ciklusa megváltozhat. És erre vonatkozóan a korai oltási vizsgálatok nem gyűjtöttek adatot” – mondja Diana Bianchi. A kutatók bíznak benne, hogy 2022 végén vagy nem sokkal azt követően már közzé is tehetik a kutatás eredményeit.

A kezdődő kutatás híre egyesek számára később jött, mint szerették volna. De jobb későn, mint soha, véli a 45 éves Shana Clauson is, megörülve annak, hogy végre megpróbálják felderíteni a jelenség részleteit.

Ha a COVID-19 elleni oltás felvétele után megváltozik a menstruáció, ez lehet a vakcinára adott immunválasz, illetve az oltás hatóanyagának a méhre kifejtett következménye. További okok lehetnek a pandémia miatti stresszreakciók, az életmódbeli változások, vagy akár önmagában a vírussal való megfertőződés – magyarázzák a NIH (National Institutes of Health) szakemberei. Hozzáteszik, hogy a mai napig nem jelent meg arról tanulmány, hogy vizsgálták volna a vakcina és a menzesz közötti kapcsolatot, illetve felmutattak volna erre nézve következtetés levonására alkalmas bizonyítékot.

A COVID-19 elleni vakcina próbák alatt arra nem kérdeztek rá kifejezetten az alanyoknál, hogy ciklusukban, a vérzés mennyiségében tapasztaltak-e bárminémű nem várt mellékhatást. E hiányosságot Diana Bianchi azzal magyarázza, hogy „az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (az FDA), amikor a sürgősségi jóváhagyásról döntött, alapvetően a kritikus biztonságossági részletekre fókuszált. Márpedig a ciklusban bekövetkező változás mint olyan egyáltalán nem jelent ’élet-halál’ kérdést.” Ám a formális kutatás hiánya e téren „arra a tényre mutat rá, hogy a vakcinák biztonságossági próbái ténylegesen nem vették és veszik számításba a női reproduktív egészség ügyét. Reméljük, a mostani vizsgálat majd meghozza azt az eredményt, hogy a menstruációs egészségre vonatkozó kérdésekkel is kiegészítik a klinikai vizsgálatokat.”

A NIH anyagi támogatása arra utal, hogy „felismerték, milyen fontos hiány mutatkozik annak megértésében, hogy a vakcinák miként befolyásolják a menstruációs és ezzel végső soron a reprodukciós egészséget, a termékenységet” – fejti ki véleményét Leslie Farland, epidemiológus, biostatisztikus. A közegészségügyi intézet (College of Public Health, University of Arizona) professzora azt kutatja, hogy az államában élő nők esetében milyen hatással jár a vakcináció. (Dr. Farland amúgy nem pályázott a NIH támogatására).

Az öt NIH-tanulmány közül 3 a résztvevői sorából kizárja azokat, akik fogamzásgátlással élnek vagy nemi hormonokat (gender-affirming hormones) szednek, mivel ezek befolyásolhatják a menzesz lefolyását és mennyiségét. A másik két – a Johns Hopkins és a Michigan Állami Egyetemen zajló – tanulmányban viszont a kutatók bevonnak olyanokat, akik hormonkezelést kapnak, mivel az elemzéshez szükség van az összehasonlításra – magyarázza Diana Bianchi igazgató. (Itt kell megemlíteni, hogy a szülőképes korú nők körében felbukkant az a hamis félelem, hogy a COVID-19 elleni vakcinázás terméketlenséget, meddőséget okoz.)

A támogatások jóváhagyása általában 1-2 évbe szokott telni, de Bianchi intézetének munkatársai májusban tették közzé, hogy júniusig várják a jelentkezőket. Azért szabtak ilyen rövid határidőt, mert egyre több menstruáló követelt választ aggodalmaira. „Sürgősnek ítéltük meg a tisztázást, minthogy egyre nagyobb figyelmet keltett a probléma. Attól tartottunk, az aggodalmak növelhetik a vakcinafelvétel elutasítását a szülőképes korú nők körében is” – mondta Diana Bianchi, a támogató ügynökség egyik intézetének (Institute of Child Health and Human Development) igazgatója. A kutatók természetesen mindenkit megnyugtatnak, hogy semmiféle evidencia nem támasztja alá, hogy a vakcina meddőséget okozna, félelemre tehát semmi ok. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pedig kifejezetten azt ajánlja a terhes nőknek, hogy mindenképpen oltassák be magukat.

Ez év elejétől kezdve több menstruáló nő Facebook-csoportot létrehozva osztja meg a nyilvánossággal, mit tapasztalnak ciklusukkal kapcsolatban beoltottként. A bejegyzéseket (a megosztott adatokat) egy a reprodukciós joggal foglalkozó antropológus professzor, Kate Clancy (University of Illinois) szerkeszti. A bloghoz több mint ezer hozzászólás érkezett a menstruációs változásokról. Ez az információs forrás is közrejátszott abban, mondja Diana Bianchi, hogy feltétlenül foglalkozni akartak végre a kérdéssel, álláspontot kialakítva a probléma előfordulásának gyakoriságáról (prevalenciájáról).

Kate Clancy és Katharine Lee, közegészségügyi posztdoktorátusát végző kutató (Washington University) közösen jegyzik azt az első tanulmányt, aminek fő célja volt kapcsolatot találni a vakcinák és a menstruáció között. Kérdéseikre több mint 150 ezer angol és spanyol nyelvű válasz érkezett. Ez a kutatópáros jelentkezett NIH-támogatásért, ám ők nem jártak sikerrel (aminek oka nem publikus).

Olyan kutatókat részesítettek előnyben, akik már korábban foglalkoztak a reproduktív egészség és menstruáció témájával, például az NIH-támogatásával. Az egyik ilyen támogatott Laura Allen Payne, pszichiáter (Harvard Medical School), aki tanulmányában két éven át követi nyomon a fájdalmas menstruációra panaszkodó serdülők állapotát. Ez a korcsoport kritikusan fontos a tanulmány szempontjából, mondja dr. Payne, minthogy „ők kockázattal élnek, hogy az esetleg fellépő hormonális, biológiai és neurológiai változások náluk krónikus fájdalmat idéznek elő” – ez az esély általánosabb a nők, mint a férfiak esetén. Ezt amúgy már egy 2016-os CDC-vizsgálat is megállapította.

Ebben a most induló nagyobb vizsgálatban dr. Laura Allen Payne mintegy 80 lány oltás előtti és utáni ciklusát fogja összehasonlítani annak meghatározása érdekében, hogy vajon hat-e a menzeszükre a vakcina, és ha igen, miként, illetve befolyásolja-e a vele járó fájdalmaikat.

Három további kutatási projekt (Boston University, Johns Hopkins University, Oregon Health and Science University) együttműködve néhány menstruációfigyelő applikációval (Clue, Natural Cycles, Kindara) az ehhez jóváhagyásukat adó felhasználókról az egyének azonosítására nem alkalmas módon adatokat fog szolgáltatni a kutatóknak.

A szülész-nőgyógyász Stacey Missmer, aki a termékenységi biológiára szakosodott (Michigan State University), a támogatás segítségével már folyamatban lévő – a meddőséggel és az endometriózissal foglalkozó – két korábbi kutatását bővíti ki, annak meghatározására, hogy vajon az oltás, a pandémia okozta stressz, a fokozott izgalmak, az aggodalom befolyással lehetnek-e a periódusra. Dr. Missmer úgy véli, az ösztöndíj arra is nagyon hasznos, sőt szerepe kritikus lehet abban, hogy felvegyék a harcot a vakcinákhoz kötődő téves információkkal szemben, hogy pontos, egyértelmű – evidencia által alátámasztott – választ adjanak a menstruálóknak a vakcinák hatásaira vonatkozó kérdéseikre. „Minden időben képesnek kell lennünk világosan jelezni, mi az, amit várhatnak, amire számítaniuk kell, és jobban megértetni az emberekkel, hogy mi lehet a változás oka. Ezzel remélhetőleg csökkenteni tudjuk a vakcinázással szembeni ellenérzést” – fogalmazott dr. Stacey Missmer.

A COVID-19 elleniek nem az első vakcinák, amelyek kapcsán panaszok érkeztek a menstruációs ciklus megváltozásáról, említi dr. Leslie Farland, epidemiológus, biostatisztikus. Az arizonai kutató itt arra utal, hogy egy tavaly publikált tanulmány szerzője arról számolt be, hogy a nemzeti vakcinabiztonsági felügyeleti (surveillance) program az oltási mellékhatások bejelentésére létrehozott rendszer (Vaccine Adverse Event Reporting System, CDC) adataiban – ahová bárki beküldheti a vakcinálás utáni tapasztalatairól szóló jelentését – a HPV elleni vakcinálások lebonyolítása után aránytalanul megszaporodtak a reprodukciós egészségre vonatkozó panaszok között a menstruációs rendellenességekre utaló bejelentések. (Az adatbázisban több mint 3.700 jelentés szerepel arról, hogy a COVID-19 elleni vakcina felvételét követően a menzeszhez kötődő diszkomfortérzés, késés, rendellenesség, egyéb eltérések mutatkoztak. A CDC oltásbiztonsági adatbázisa (Vaccine Safety Datalink) keretében, amely a CDC immunizációs biztonsági hivatalának (Immunization Safety Office) és kilenc egészségügyi szervezetnek az együttműködési projektje, közösen monitorozzák a vakcinák biztonságosságát. Jelenleg azt kutatják, hogy miként kivitelezhető egy olyan próba, amely a vakcinálás után mutatkozó menstruációs rendellenességeket vizsgálja – teszi a fentiekhez a CDC szóvívője, Martha Sharan.

Dr. Leslie Farland egy másik tanulmányra is utal: ez 1913-ra nyúlik vissza, amikor is az történt, hogy a tífusz ellen beoltott mintegy 100 nő több mint felénél az oltás felvételét követően a ciklusban valamiféle zavar támadt. Tovább tartott, előbb jött meg, kimaradt, vagy a szokásosnál jóval fájdalmasabb volt. A változást tapasztalt nők közül 14 „nagyon eltérő változást” élt meg, vérzése többszörös értelemben is, több hónapon keresztül a korábbiakhoz képest eltérő lett.

De még az említett régi adatok ismeretében sem lehet kijelenteni, hogy „a reproduktív egészségre vonatkozóan történt volna történelmi adatgyűjtés, ami a lefolytatott vakcinavizsgálatoknak a része lett volna, és szerepelne a jelenlegi védőoltási surveillance rendszerben” – fogalmaz az epidemiológus dr. Farland. Részben azért, mert csak 1993-ban, a revitalizációs törvény (Revitalization Act) hatályba lépésekor fogalmazta meg a NIH a szövetségi iránymutatást (federal guidelines), ami megkövetelte, hogy a „nők és a kisebbségek képviselőit” is be kell vonni a klinikai vizsgálatokba. „Azt hiszem, végülis, tudnunk kell, hogy ezek a menstruációs változások egyáltalán léteznek-e, hogy ezek mennyire súlyosak, és hogy mennyi ideig állnak fenn – mert csak ennek alapján tudunk tanáccsal szolgálni a menstruáló érintetteknek, hogy várhatóan mi történhet náluk” – tette hozzá a biostatisztikus dr. Leslie Farland.

Az a tény, hogy „annak következtében került a figyelem középpontjába ez a kérdés, hogy a menstruálók a közösségi médiához fordulva számoltak be tapasztalataikról, azt mutatja, ki kell állnunk magunkért. Fel kell lépnünk saját személyes érdekünkben. Úgy érzem, minden esetben így kell eljárnunk, ha a személyes jóllétünkről, egészségünkről van szó, mert különben érdekeink gyakran elsikkadnak a társadalomban” – összegezte a tanulságokat a 45 éves Shana Clauson.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: People said the covid vaccine affected their periods. Now more than $1.6 million will go into researching it. (The Lily)