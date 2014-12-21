Erősítse télen is immunrendszerét egészséges táplálkozással!

A hideg évszak magával hozza a különböző fertőző légúti betegségek hullámát: meghűlés, nátha, influenza. Immunrendszerünktől is nagyban függ, hogy mennyire vagyunk ellenállók a kórokozókkal szemben, és milyen gyorsan tudjuk leküzdeni a betegséget. Táplálkozásunkkal támogathatjuk működését.

Milyen tápanyagok támogatják leginkább az immunrendszerünket?

Immunrendszerünk védi szervezetünket a vírusokkal, baktériumokkal és egyéb kórokozókkal szemben. Azonban megfelelő működését segítik különböző belső és külső tényezők is. Így az immunrendszernek egészséges működéséhez szüksége van esszenciális tápanyagokra, főleg vitaminokra és ásványi anyagokra. Esszenciálisnak nevezzük azokat az anyagokat, amiket szervezetünk saját maga nem tud előállítani, ezért csak különféle élelmiszerek fogyasztásával juthatunk hozzájuk.

Immunrendszerünk erősítését szolgálják a zöldségek, gyümölcsök, hasznosak a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonafélék.

Az ásványi anyagok és a rostok épp olyan fontosak, mint a vitaminok. A növényi rostok számos védőfunkciót töltenek be a szervezetünkben. A másodlagos növényi anyagoknak (fitonutriensek) pedig, mint amilyenek a karotinoidok vagy a flavonoidok, antimikrobiális hatásuk is van, vagyis csökkentik a kórokozó mikroorganizmusok aktivitását és mennyiségét.

Az immunrendszer egészséges működéséhez a vitaminok közül elsősorban C-, D- és E-vitaminra, a nyomelemek közül főként cinkre van szükség, a legjobb ezeket természetes forrásból pótolni. Természetesen ahhoz, hogy szervezetünk egészséges maradjon, minden fontos makro- és mikrotápanyagra szüksége van a megfelelő mennyiségben, nem csupán az imént kiemeltekre. A probiotikumok segítik a bélflóránk működését, a bélrendszerünknek pedig fontos szerepe van az immunvédelemben. A megfelelő folyadékpótlás is elengedhetetlen.

Ne várjuk meg a betegséget!

A fertőző légúti betegségek leküzdéséhez nagy szükség van vitaminokra, főleg a kezdeti fázisban, hogy az erős immunrendszer legyőzze a kórokozókat. Azonban ilyenkor többnyire még nem jelentkeznek a tünetek, ezért a legjobb a megelőzés. Ezért ajánlott mindig sok gyümölcs, zöldség és teljes kiőrlésű gabonaféle fogyasztása, hogy szervezetünk mindig felkészült legyen, és a téli időszakban se betegedhessünk meg.

Az egészséges táplálkozás mellett a rendszeres testmozgás, az elegendő mennyiségű, pihentető alvás és a stresszoldás is elengedhetetlen a jó ellenállóképesség fenntartásához.

Fontos mindezek mellett ügyelnünk a megfelelő higiéniára, ennek részeként az alapos kézmosásra, illetve az influenza, a COVID-19 és tüdőgyulladás ellen is érdemes megfontolni a védőoltások beadatását.

Kerüljük az egészégtelen ételeket!

Mivel a nagykabátok alatt nem látszanak annyira a felesleges kilók, mint például egy nyári ruhában, hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, többet eszünk, és sokszor egészségtelen ételeket. Ilyenkor is próbáljunk odafigyelni magunkra és csokoládé helyett együnk meg inkább egy narancsot, egy almát vagy bármilyen más gyümölcsöt. Kerüljük a cukros és zsíros ételeket!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos