A folyadék pótlása télen is fontos!

A folyadékháztartás egyensúlyának fenntartása nem csak nyáron fontos. A hidegebb évszakokban nem tapasztalunk olyan erős szomjúságérzetet, mint amikor árnyékban 30 °C van, éppen ezért, mivel ez a figyelmeztető jel télen nem olyan intenzív, nagyon fontos, hogy ilyenkor is fokozott figyelmet fordítsunk a megfelelő és rendszeres folyadékpótlásra.

Noha a szomjúságérzet kevésbé kifejezett, az elveszített folyadékot télen is pótolni kell. Bár kevesebb verejték termelődik, mint melegebb időben, de szervezetünk ilyenkor is sok kihívásnak van kitéve. A külső környezet hőmérséklete lehet akár fagypont körüli, miközben a lakásban, fűtött helyiségekben 20-23 °C van, ami pedig az enyhébb nyári napok hőmérsékleti viszonyaihoz áll közelebb.

A fűtött helyiségek levegője sokkal szárazabb, így a nyálkahártyák gyorsabban kiszáradnak, és ebben az állapotban kevésbé ellenállók a kórokozókkal szemben, vagyis a szervezet fogékonyabbá válik a fertőzésekre. A meleg és száraz, fűtött levegő a bőrt is kiszárítja, ami kellemetlen viszketéssel és kivörösödéssel jár. Az agynak és a többi szervnek is szüksége van folyadékra ahhoz, hogy hatékonyan működjön, különben fejfájás és fáradtság jelentkezik.

Tehát hiába izzadunk kevesebbet, ez nem azt jelenti, hogy folyadékigényünk kevesebb lenne, mint nyáron. A hideg évszakban is ajánlott napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasztani, annak pedig, aki sportol, ennél is több folyadékra van szüksége fizikai igénybevételtől függően.

Mivel pótoljuk a folyadékot? - Víz, tea, gyümölcsök, zöldségek

Különböző lehetőségek vannak a folyadékigény fedezésére. Ahogy az év többi szakaszában, úgy télen is az ásványvíz az első számú folyadék, amit folyadékpótlásra ajánlunk. Az ásványvíz nem tartalmaz kalóriákat, serkenti az anyagcserét, és a szervezet számára fontos ásványi anyagok találhatók benne. Ha a víznél ízletesebb italra vágyik, akkor jó választás az édesítetlen tea, ami kalóriaszegény, és bizonyos vitaminokat is tartalmaz. Frissen (de ne túl forrón) fogyasztva ráadásul a hideg időben felmelegít és így jó hatással van a közérzetre.

A folyadékszükséglet egy része fedezhető természetes módon, bizonyos élelmiszerek fogyasztása révén is. Az olyan klasszikus téli gyümölcsök, amilyen a narancs és a mandarin, igen magas víztartalmúak és sok vitamint tartalmaznak. Az idényzöldségek elkészíthetők például levesnek, ami szintén hozzájárul a folyadék- és vitaminigény fedezéséhez.

Megfelelő folyadékpótlás sportolók esetében

Mivel a szabadban télen alacsony a hőmérséklet és általában a sportlétesítményekben is hidegebb van ilyenkor, a szervezetnek kevesebb munkájába telik, hogy a normál testhőmérsékletet sportolás közben fenntartsa. Ez kevesebb verejtéktermeléssel jár, ebből kifolyólag a folyadékigényt sem emeli meg olyan nagymértékben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség sportolás közben is folyadékpótlásra. A hidegben is jól hidratáltan kell starthoz állni, illetve megkezdeni az edzést, és legkésőbb egy órával utána inni kell valamit. A legjobb azonban, ha 20 percenként iszik néhány korty folyadékot.

Az év egészére érvényes, hogy az elveszített folyadékot pótolni kell. Nagyon fontos, hogy sportolás után minél előbb fogyasszon sok folyadékot, akkor is, ha egyáltalán nem érzi magát szomjasnak. Ne hagyja magát megtéveszteni azáltal, hogy a ruháját nem áztatta át a verejték. A hidráltsági állapot jó fokmérője a vizelet színe. Amennyiben világos, a folyadékháztartás nagy valószínűséggel rendben van.

Milyen legyen a folyadék hőmérséklete?

A fogyasztott ital legyen legalább szobahőmérsékletű. Hűtött italokat ne igyon, ehelyett inkább melegen fogyassza a folyadékot, de sose túl forrón! A meleg kellemesebb, és a szervezetnek is jobban esik ilyenkor. A hidegben való sportolás után víz vagy izotóniás ital helyett teát is ihat. Vigye magával termoszban, hogy röviddel edzés után melegen fogyaszthassa.

Emlékeztesse magát a rendszeres folyadékfogyasztásra!

Ha nem is szomjas, jusson eszébe, hogy pótolnia kell a folyadékot. Ha épp dolgozik - mindegy, hogy íróasztalnál ül, vagy fizikai munkát végez -, akkor is igyon rendszeresen. A legjobb, ha a vizes flakon mindig szem előtt van (pl. a számítógép képernyője mellett), a keze ügyében, ahol könnyű észrevenni.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; netzathleten.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos