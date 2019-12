Mit együnk a hidegben? - A dietetikusok tippjei

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1991-ben alakult meg. 1998 óta kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. 1994 óta tagja az Európai Dietetikusok Szövetségének, az EFAD-nak (European Federation of the Associations of Dietitians). Az MDOSZ tagjai főiskolát végzett táplálkozási szakemberek (dietetikusok), akik ma már nem csak az egészségügy különböző területein dolgoznak, hanem jelentős létszámban az élelmiszeripari vállalatok munkáját is segítik. Az MDOSZ olyan programok kidolgozásában és megszervezésében vesz részt, amelyeknek célja a fogyasztók tájékoztatása, illetve az egészséges életmódnak megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakítása pozitív befolyásolás útján.