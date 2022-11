Melyek a legfontosabb tápanyagok immunrendszerünk erősítéséhez?

„Itt van az ősz, itt van újra…”, és habár egészségünk egész évben nagyon fontos, az immunrendszer erősítésére, illetve a megfázás és a légúti megbetegedések megelőzésére általában ősszel és télen fektetünk nagyobb hangsúlyt.

Az immunrendszer működésének serkentése tulajdonképpen nem lehetséges, az immunerősítés kifejezés félrevezető. Szervezetünk kórokozókkal szembeni védekezése egy rendszer, amely számos különböző típusú sejtből, molekulából és folyamatból épül fel, emellett pedig számtalan különböző mikróba veszélyezteti, sőt a túl erős immunválasz is egy veszélyes kórkép. Ezek miatt nehéz pontosan meghatározni, hogy milyen az immunrendszer optimális állapota, működésének specifikus befolyásolása nagyon komplex feladat.

Pontosabb kifejezés a megfelelően működő immunrendszer, amellyel hatékonyan védekezhetünk a fertőzések ellen, tehát a cél a rendszer egyensúlyának és megfelelő működésének fenntartása, amelyhez több módon is hozzájárulhatunk. Ilyen pl. az egészséges életmód kialakítása, amelyhez hozzátartozik az egészséges és változatos étrend követése, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres testmozgás, a rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés, a szükséges védőoltások felvétele, illetve a dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás elkerülése.

Az őszi-téli időszakban érdemes megemlíteni, hogy sokan a meleg, réteges öltözködést is ide sorolják, de ez csupán mítosz. Egyes vírusok egyszerűen azért terjednek jobban a téli időszakban, mert több időt töltünk zárt, zsúfolt terekben, illetve az alacsonyabb páratartalom és a hideg levegő kedvezőbb számukra.

Mindemellett az immunrendszer megfelelő működése szempontjából nagyon fontos, hogy a szervezet számára szükséges vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek optimális szintjét fenntartsuk. Ez a tavaszi-nyári időszakban az idényzöldségek és -gyümölcsök változatos fogyasztásával viszonylag könnyen megoldható, az őszi-téli időszakban azonban érdemes valamilyen „immunerősítő” készítménnyel rásegíteni a védelemre.

Rengeteg vitamin, tápanyag és nyomelem szükséges a szervezet megfelelő működéséhez, emellett pedig számos gyógynövénynek van jótékony hatása immunrendszerünk működésére. A legismertebb immunerősítő anyagok közé tartozik – a teljesség igénye nélkül - például a C- és D-vitamin, de fontos megemlítenünk a cinket, az omega-3 zsírsavakat, illetve egyes gyógyhatású növények is kedvező hatásúak lehetnek.

C-vitamin

A C-vitamin az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott vitamin. Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek által pozitív hatással van immunrendszerünk működésére. Köztudott, hogy erős antioxidáns, vagyis a szabad gyökök megkötésével segít az oxidatív stressz megelőzésében. Támogatja a különböző immunsejtek működését, ezáltal fokozza a fertőzésekkel szembeni védelmet. A sejthalál folyamatában is fontos szerepet játszik, részt vesz az elöregedett sejtek lecserélődésében, és így hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez.

Egyes kutatások szerint a rendszeresen szedett C-vitamin csökkentheti a megfázás kialakulásának esélyét, illetve a már kialakult megbetegedés időtartamát, míg más vizsgálatok szerint enyhítheti egyes súlyos vírusfertőzések tüneteit. A C-vitamin pótlása során fontos a megfelelő gyógyszerforma kiválasztása. Túlzott C-vitamin bevitel esetén ugyanis a felesleges, fel nem szívódott vitamin a vizelettel távozik a szervezetből. Ezért érdemes a liposzómás, illetve a nyújtott hatóanyag-leadású készítményeket választani, melyekkel a vitamin egyenletes szintje könnyebben fenntartható, és jobb hasznosulás érhető el.

Cink

Sokan nem tudják, de a cink alapvető fontosságú az immunrendszer működéséhez. Nem csak egyes vitaminok felszívódását segíti elő, de komoly szerepe van az immunsejtek kialakulásában és kommunikációjában, a gyulladásos folyamatokban, és segít kivédeni, hogy a kórokozók bejussanak a szövetekbe. A cinkpótlás ezáltal csökkenti a megfázás időtartamát, és egyes kutatások szerint antivirális hatással is bírhat. Mindezek mellett a bevitt mennyiségre érdemes odafigyelni, ugyanis a túlzott cinkpótlás befolyásolhatja szervezetünkben a réz felszívódását.

D-vitamin

Az utóbbi idők egyik legközkedveltebb immunerősítő vitaminja a D-vitamin, amelyet már csecsemőkortól alkalmazunk a csontok egészséges növekedésének és az immunrendszer normális működésének támogatására. Segíti a szervezet kórokozók elleni harcát, és csökkenti a kialakult gyulladást, ezzel elősegítve a megfelelő immunválaszt. Habár sokan vitatják, de néhány kutatás, többek között egy 2019-es randomizált kontrollvizsgálat szerint a D-vitamin szedése segíthet megelőzni a légúti fertőzések kialakulását, míg más vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a D-vitamin javíthatja az antivirális kezelésre adott reakciót egyes súlyos vírusfertőzések esetén. A D-vitamin pótlás napi adagja normális esetben 1000-4000 NE között mozog.

Baktövis

Számos gyógynövény van pozitív hatással az immunrendszerre. Ebben nem csak a bennük található vitaminok, de számos gyógyhatással rendelkező vegyület is segítségükre van. Az egyik ilyen az Astragalus membranaceus, más néven baktövis vagy kínai csüdfű, amely egy Ázsiában honos, tradicionálisan használt gyógynövény. Habár egyelőre még csak állatkísérleteket végeztek vele, a régóta fennálló tapasztalatok szerint rákellenes, antioxidáns, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, immunmodulátor és enyhe vízhajtó hatással is rendelkezik, mely hatások a benne található poliszacharidoknak, triterpén szaponinoknak és flavonoidoknak köszönhetőek. Mindezek mellett más gyógynövényekkel kombinálva pozitívan befolyásolja az immunrendszer működését.

Habár a tradicionális felhasználás során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően egyértelműen jótékony hatással van az immunrendszer működésére, a humán klinikai vizsgálatok hiánya miatt egyelőre nem rendelkezünk elegendő adattal a pontos adagolásról, vagy az esetlegesen felmerülő mellékhatásokról, kölcsönhatásokról, így mindenképp érdemes szakember tanácsát kikéri és körültekintőnek lenni a baktövis tartalmú készítmények szedése esetén.

Omega-3 zsírsavak

Folyamatosan zajlanak az immunrendszer befolyásolására irányuló klinikai vizsgálatok, hiszen ezáltal számos betegség megelőzésére és kezelésére kaphatnánk választ. A vizsgálatoknak köszönhetően egyre több vegyületről tudunk meg újabb információkat. Ilyen az omega-3 zsírsavak immunstimuláló hatása is. Habár az omega-3-at főként csak a szívre gyakorolt jótékony hatásai miatt ismerik, egyes kutatások szerint ezek a vegyületek komoly szerepet töltenek be az immunrendszer működésében is: erősítik a sejtmembránt, segítik a makrofágok kommunikációját és működését, és elősegítik az erős immunválasz kialakulását egy fertőzés esetén. A szervezet maga nem termel omega-3 zsírsavakat, így azok pótlásáról nekünk kell gondoskodnunk megfelelő táplálkozással és készítményekkel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

Felhasznált irodalom: