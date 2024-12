Mit sportolhatok artrózisos térdeimmel télen?

Tudok térdeim porckopásáról, és jó egy éve orvosi javaslatra kerékpározni kezdtem. Nagyon jól esett a mozgás, már napi 30-40 kilométer tekerésnél tartok, szinte "függővé" váltam, de a tél beköszöntével megint elkezdtek fájni a térdeim. Szeretném megkérdezni, hidegben hány fokig javasolható a biciklizés? Ha nem tudok kerekezni, mit sportoljak helyette?

Kedves Pedálozó!

Örülök, hogy az artrózis, azaz porckopás egyik legjobb kezelési módját, a mozgást választotta - a közeledő hidegben azonban valóban óvatosságra inteném.

Miért árthat a hideg az ízületi porcoknak?

Régi tapasztalat, hogy hideg, nedves, nyirkos időben az ízületek jobban fájnak, a kopottak még inkább egészséges társaiknál. Ennek oka az, hogy az ember szervezete nehezebben tűri a hideget mint a meleget. Ráadásul a mindig fűtött lakásainkban egyenletes meleghez és alacsony páratartalomhoz szokunk, nem csoda, ha hirtelen hidegbe-nyirkosba kerülve az ízület fájdalommal jelzi, hogy ezt nem szereti.

Hidegben a szervezet a legfontosabb feladatára, a test hőmérsékletének fenntartására koncentrál, és a vért a központi szervekhez hajtja, a szívhez, tüdőhöz. A hőleadás megakadályozására a bőr erei is összehúzódnak, így aztán az ízületek környékére duplán is kevesebb vér jut. Bár az átmeneti lehűlés nem károsítja a szöveteket, a tartósan csökkent vérátáramlás és szöveti oxigenizáció egyáltalán nem kedvez az egyébként is károsodott ízületeknek. Mindeközben az izommunka hőt termel a szervezetben, és a sportolás ideje alatt a hőleadás gátlódik. Ehhez hozzájön a menetszél hűtő hatása, mely az arc, kezek mellett pont az érzékeny térdeket is éri.

Milyen mozgás ajánlott télen?

Bár a hidegtűrő képesség egyénenként különböző, ráadásul a férfiaké kissé jobb is, télen mégsem ajánlom a kerékpározást, és nemcsak a csúszós utak miatt. 5-10 fok alatt válassza inkább a szobakerékpárt, esetleg az uszodát, konditermet.

Ha mégis szeretne a szabadban sportolni, figyeljen a réteges öltözködésre, az alsó réteg, ha lehet, szorosan a testfelületet takarja. A különböző sportruhagyártók már számos jól szellőző, és vízhatlan öltözéket kínálnak, de egy kényelmes cicanadrág és egy felsőtesthez simuló hosszú ujjú trikó már sokat lendít a teljes öltözék védőfunkcióján. Használhat gumis térdvédőt, térdmelegítőt a ruha alatt - csak el ne szoríts a vérkeringést. A fej védelme is fontos, a hő tíz százalékának távozását akadályozhatja meg egy jó meleg fejfedővel. Figyeljen a kesztyűre is, hiszen a kéz kisízületei legalább olyan fázékonyak és esékenyek, mint a térdek.

Téli terepen még inkább ajánlom ízületei érdekében az elegendő - és ilyenkor meleg - folyadék fogyasztását, C- és E-vitamin, cink és szelén pótlását. A kopott ízületek védelmére pedig a három ismert porcvédő hatóanyag - a glükózamin, a chondroitin-szulfát és a MSM - egyike, vagy kombinációja ajánlott.

Szerző: Dr. Szilassy Tekla, reumatológus és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos