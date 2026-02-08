Mikor igyunk: étkezés előtt, alatt vagy utána?

A mai egészségtudatos világban többféle nézőponttal találkozhatunk, ha az a kérdés merül fel bennünk: ihatok-e étkezés előtt vagy közben? Szakértők között is megoszlik a vélemény, mi a legmegfelelőbb testünknek, de a legtöbb egészséges ember számára az étkezés közbeni vízivás teljesen biztonságos és gyakran hasznos is.

Hogyan reagál a gyomrunk a folyadékra?

A gyomrunk kiválóan alkalmazkodik az elfogyasztott táplálékhoz. A savassága, vagyis a pH-értéke folyamatosan változik. Éhgyomri állapotban a gyomor pH-értéke 1 és 3 közötti. Amikor enni kezdünk, pontosan annyi gyomorsav (főként sósav) termelődik, amennyi az adott étel lebontásához szükséges. Az étkezés alatt elfogyasztott víz kissé megemeli a pH-értéket, de a szervezet rövid időn belül alkalmazkodik hozzá újabb savtermeléssel. Az elfogyasztott víz gyorsan távozik a gyomorból, míg a szilárd-pépesített táplálék több időt tölt el ott. A folyadék jelenléte segíti a pépesítést, ezáltal növelve a táplálék és az enzimek érintkezési felületét és a vékonybélbe való továbbítását.

Miért előnyös a víz?

Bizonyos tápanyagok és vízoldékony rostok csak víz jelenlétében tudnak megfelelően megduzzadni és kifejteni jótékony hatásukat.

A víz segíti az emésztést azáltal, hogy pépesíti az ételt, így a falat könnyebben halad végig a nyelőcsövön és a bélrendszerben.

Mindemellett a víz elengedhetetlen a salakanyagok távozásához is. Az étkezés közbeni hidratáció lágyítja a székletet, megelőzve a puffadást, a diszkomfortot és a székrekedést.

A nagyobb folyadéktartalom miatt hamarabb alakul ki jóllakottságérzet, ezáltal csökkenhet a túlevés kockázata, ami kifejezetten előnyös lehet testtömegcsökkentési cél esetén.

Idősebb korban, illetve alacsony nyáltermelés esetén kifejezetten hasznos az evés közbeni ivás.

Mikor okozhat gondot az étkezés körüli folyadékfogyasztás?

Vannak speciális esetek, amikor érdemes vigyázni arra, mikor iszunk.

Reflux, gyomorégés vagy lassabb gyomorürülés esetén a túl sok folyadék növeli a gyomorban a nyomást, ami visszanyomhatja a savat a nyelőcsőbe. Ebben az esetben érdemesebb az étkezések előtt 20 perccel, vagy étkezések közötti időben inni, egyszerre kisebb mennyiséget, és kerüljük a szénsavas vizet és üdítőitalokat.

Puffadásra való hajlam esetén a szénsavas italok (ásványvíz, üdítők) gázokat juttatnak az emésztőrendszerbe, ami evés közben feszítő érzést okozhat, így ezeket a folyadékokat kerülni ajánlott.

A nagyon hideg, jeges italok a gyomor falában lévő ereket összehúzzák, ami lassíthatja az enzimtermelést és a gyomorperisztaltikát. Az ideális folyadék szobahőmérsékletű vagy langyos.

Orvosi felügyelet szükséges bizonyos krónikus betegségek fennállása esetén, úgymint szívelégtelenség, ödéma, krónikus vesebetegség, gasztroparézis, epekő, epehólyag-eltávolítás utáni állapot.

Cukorbetegség esetén érdemes kerülni az étkezések alatti és közvetlenül étkezés utáni folyadékfogyasztást, hogy ne okozzon hirtelen vércukorszint-ingadozást. Esetükben javasolt étkezések előtt vagy után 30 perccel elfogyasztani a folyadékot, étkezés közben pedig csak minimális mennyiség kortyolása ajánlott.

Mikor igyunk?

Közvetlenül étkezés előtt egy pohár víz segíthet az éhség és a szomjúság megkülönböztetésében, ugyanis a szomjasságot gyakran éhségnek érezzük.

Étkezés alatt, evés közben elkortyolt folyadék segít eltelíteni a gyomrot és mérsékelheti az étkezés közbeni éhségérzetet.

Étkezés után közvetlenül érdemes kerülni a hirtelen nagy mennyiséget, főleg, ha valaki puffadásra hajlamos.

Mit igyunk?

Étkezések előtt, alatt vagy után a legegészségesebb és a legproblémamentesebb folyadék a szénsavmentes ásványvíz vagy csapvíz fogyasztása. A víz energiamentes, szemben az üdítőitalokkal, gyümölcslevekkel, alkoholos italokkal. Utóbbiak akár jelentősen is növelhetik a napi kalóriabevitelt, és hosszú távon nem segítenek a szomjúság oltásában.

Figyeljünk testünk jelzéseire. Ha úgy érezzük, hogy a víz eltelít és segíti az emésztést, nyugodtan ihatunk akár étkezés közben is. A napi 2-3 liter folyadékra szüksége van az egészséges emberi szervezetnek, amelyet a legjobb szénsavmentes ásványvízzel vagy csapvízzel fedezni. Ha refluxban vagy gyomorégéstől szenvedünk, akkor figyelni szükséges az egyéni reakciókat, hogy elkerüljük a kellemetlen panaszokat.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember