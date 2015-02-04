A lepedék és ínygyulladás veszélyei

A bakteriális lepedék és a gyulladt, vérző íny nem csak a fogaink egészségét károsíthatja! A szájban lévő baktériumok és gyulladások veszélyeztethetik az általános egészségi állapotot, sőt, összefüggésbe hozhatók a szívrohammal és a demenciával is.

Miért baj, ha nem kerül rendszeresen eltávolításra a lepedék?

Alapos és helyesen kivitelezett fogmosással a lepedék eltávolítható. Rendszeres fogápolással tehát megelőzhető annak minden káros következménye. Az elhanyagolt szájhigiénai következtében azonban a plakk nem kerül rendszeresen eltávolításra, ennek fogkőképződés, ínygyulladás, fogínyvérzés, fogágyabetegségek, fogszuvasodás és kellemetlen lehelet lehet a következménye.

Mi a plakk?

A ragadós plakk nem más, mint egyfajta biofilm, baktériumok vékony rétege, mely a fogakon, fogínyen és a koronákon él. A lepedék folyamatosan alakul ki a fogakon.

Mit okozhat az el nem távolított lepedék?

Fogszuvasodás

Mikor cukor- vagy keményítőtartalmú ételt vagy italt fogyasztunk, a baktériumok savat bocsátanak ki, ami megtámadja a fogzománcot. A plakk nehezen eltávolítható, ezért a savak folyamatosan érintkeznek a fogakkal, így egy idő után lebontják a fogzománcot és fogszuvasodást okoznak.

Íny- és fogágybetegségek

A plakkfelhalmozódás ínybetegségekhez, fájdalmas, duzzadt, fogínyvérzéssel járó ínygyulladáshoz vezet. Előrehaladott állapotban ez súlyos parodontális betegségeket okoz, mely hatására az íny elválik a fogaktól, így a baktériumok az íny mögötti fogrészeket is meg tudják támadni.

Szájüregen kívüli betegségek

Kutatók szerint összefüggés van a fogágybetegségek és a szívbetegség, diabétesz, demencia, rheumatoid arthritis és a koraszülés között. A kapcsolat pontos okát nem tudják, ám úgy vélik, hogy a szájüregi baktériumok bejutnak a véráramba, és így okoznak sérülést a főbb szervekben.

A gyulladásos fogágybetegség növelheti a szervezet egyéb területein is a gyulladást, mely különböző betegségek (pl. szívbetegség, rheumatoid arthritis) fellobbanásához vezethet.

Ínybetegségek és szívbetegség

Tanulmányok sora talált összefüggést a fogágybetegségek és a szívbetegségek között, így akinek ínybetegsége van, annak nagyobb valószínűséggel gyengébb a szíve, illetve kaphat szívinfarktust.

Éppen ezért a kardiológusokat is arra ösztönzik, hogy kérdezzék meg a hozzájuk forduló betegeket az esetleges ínyproblémáikról, illetve a családban előfordult szívbetegségekről is.

Ínybetegségek és cukorbetegség

Amennyiben Ön cukorbeteg, nagy valószínűséggel ínybetegségben is szenved. Miért? Ez is a gyulladásra vezethető vissza, ráadásul a cukorbetegek kiszolgáltatottabbak a kórokozókkal és az általuk okozott fogínybetegségekkel szemben is. Amennyiben a diabétesz nem kontrollált, az ínybetegségek kockázata még nagyobb.

Ínybetegségek és demencia

A fogínybetegségek növelik a demencia kockázatát is. A parodontális problémák összefüggésbe hozhatók enyhébb kognitív károsodással is, mint például memóriaprobléma, mely a mindennapi életet nagymértékben megnehezítheti.

Fogágybetegségek és rheumatoid arthritis

A rheumatoid arthritis (RA) egy olyan autoimmun betegség, melyet gyulladás és ízületi fájdalom jellemez. A betegségben szenvedőknél nagyobb a fogágybetegségek kockázata, és több hiányzó foguk van, mint azoknak, akik nem szenvednek ebben a betegségben.

A krónikus gyulladás felelős mindkét állapotért, és egy 2009-es tanulmány szerint azoknál a súlyos RA-ban szenvedőknél, akiknél kezelték a fogágybetegséget, kisebb volt az ízületi fájdalom, a duzzanat és a reggeli merevség mértéke is.

Ínybetegségek és koraszülés

A fogágybetegségek és a koraszülés kapcsolatát vizsgáló tanulmányok ellentmondó eredményeket hoztak. Noha némely kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a fogínybetegségektől szenvedő nők nagyobb valószínűséggel hoznak világra koraszülött gyermeket, mások nem találtak ilyen összefüggést.

Az egymásnak ellentmondó eredmények ellenére tény, hogy a terhes nők fogágybetegségének kezelése elősegíti, hogy a terminusig hordják ki a gyermeket. Azoknál a kismamáknál, akiknél a fogágybetegség a terhesség 35. hetéig kezelve volt, kisebb a valószínűsége a koraszülésnek, mint azoknál, akik nem kaptak kezelést.

Minimalizálni a veszélyeket

A plakklerakódás kontrollálása érdekében naponta legalább kétszer, fluoridos fogkrémmel mosson fogat, illetve naponta használjon fogselymet vagy fogköztisztító kefét fogmosás előtt, a szájban lévő baktériumok mennyiségének csökkentésére. A fogápolást alkoholmentes szájöblögető alkalmazásával is kiegészítheti. A nyelvét is rendszeresen tisztítsa meg.

Kérdezze meg fogorvosát, hogy Önnek hasznára válhat-e barázdazárás alkalmazása a rágófelületen a hátsó fogaknál, hiszen az erősen barázdált rágófelszíneken könnyebben megtapad a lepedék. A torlódott fogak ápolása is nehézkes, ezért azoknak, akik ilyen problémával állnak szemben, érdemes fogszabályozáson elgondolkodni.

