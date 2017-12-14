A demencia egy memória-, illetve gondolkodási zavarokkal, szociális nehézségekkel járó tünetegyüttes, mely befolyásolja a beteget mindennapi tevékenysége elvégzésében. Bár teljes biztonsággal nem kerülhető el, életmódunkkal nagy mértékben csökkenthető kialakulásának kockázata.

A demencia tünetei - a kiváltó októl függő mértékben - enyhíthetők, de a legcélszerűbb védekezés csakúgy, mint sok más betegség esetében - a néhány évtizeddel ezelőttig egyébként hatástalannak gondolt - prevenció. Noha számos olyan tényező van hatással a szellemi hanyatlásra, amin nemigen tudunk változtatni (kor, genetikai hajlam stb.), mégis megfelelő életmóddal sokat tehetünk kialakulása ellen.

A rendszeres testmozgás hatása

Érdekes módon az egyik legeredményesebb prevenciós módszer a rendszeres testmozgás (különösen az úgynevezett aerob mozgásformák), mely nem kizárólag a fizikai egészségre, de a szellemi állapotra is jótékony hatású. Ezt a szervezetre kifejtett különböző előnyös hatásaival magyarázzák. Ilyen például az úgynevezett neurotróf faktorok indukciója, melyet számos kísérletben igazoltak, így tehát közvetett bizonyítéknak tekinthető emberi viszonylatban is. Emellett a testmozgás keringésre kifejtett kedvező hatása is felelős lehet mindezért, mely biztosítja az idegsejtek jobb oxigénellátását, így annak megfelelő működését, lassabb kimerülését.

A testmozgás ráadásul a koleszterinszint megfelelő értéken tartása, valamint a magas vérnyomás megelőzése szempontjából is javasolt, melyek együttesen felelőssé tehetők az ateroszklerotikus plakkok kialakulásáért. Egy metaanalízis kimutatta, hogy a korábban fizikai aktivitást nem végző személyek esetében, mindössze 4 testmozgással töltött hónap után érdemi javulás mutatkozik a kognitív teljesítményben. A legtöbb embernek a heti legalább 2,5 óra közepes intenzitású testmozgás megfelelő irányérték.

Mennyit és hogyan mozogjunk az agy egészségéért? ajánlott hetente legalább 150–300 perc közepes intenzitású vagy 75–150 perc nagy intenzitású aerob mozgást végezni

olyan mozgásformát választani, amelyet szívesen és tartósan tudunk végezni, például tempós sétát, kerékpározást, úszást vagy táncot

a mozgást több napra érdemes elosztani, és rendszeresen, hosszabb kihagyások nélkül kell végezni

ha jelenleg keveset mozgunk, fokozatosan növeljük a fizikai aktivitást

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A szellemi állapot karbantartása

A fizikai aktivitás mellett természetesen a szellemi „tréning” is késleltetheti a betegség kialakulását. Ez lehet olvasás, keresztrejtvény, társasjátékok, nyelvtanulás, tánc vagy valamilyen hangszeren játszás. A lényeg, hogy valamilyen fokozott szellemi koncentrációt igénylő tevékenység legyen.

Sokan beszélnek az úgynevezett kognitív tartalékról, mely arra utal, hogy hasonlóan előrehaladott stádiumú (a patológiás elváltozás mértéke alapján) Alzheimeres betegek közül a magasabb iskolai végzettségűek jobb szellemi képességekkel rendelkeznek. Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy egyes kutatások eredménye szerint a társas kapcsolatok ápolása, a szociálisan aktív élet is stimulálja az idegsejtek közötti kapcsolatok kialakulását. Azoknál, akik szegényes szociális életet folytatnak, nagyobb eséllyel alakul ki demencia a társas kapcsolataikat jobban ápoló társaikhoz képest. Érdemes tehát minél gyakrabban barátokkal találkozni, moziba, színházba, templomba járni, esetleg önkénteskedni. Sokan a szociális kapcsolatok jótékony hatását a kognitív tartalékok ápolásával hozzák összefüggésbe, melyet neuropatológiai vizsgálatok eredményei is igazolnak.

Egészséges táplálkozás

Az általánosságban jó egészségi állapot szintén kedvező hatású lehet a szellemi hanyatlás megelőzésében. Ennek egyik kulcsfontosságú aspektusa a megfelelő táplálkozás. A mediterrán étrend (sok gyümölcs, zöldség, hal), mely antioxidánsban (E- és C-vitamin) és telítetlen zsírsavakban gazdag, csökkentheti a – demencia kialakulásával összefüggésbe hozott - gyulladások intenzitását. Az antioxidánsok jótékony hatása nagy valószínűséggel az oxidatív stressz kiküszöbölésével magyarázható, az oxidatív stresszt gyakran teszik felelőssé az Alzheimeres kórképek progrediálódásáért.

MIND-diéta A MIND étrend a mediterrán étrend és a DASH-diéta elemeit ötvöző táplálkozási minta, amelynek középpontjában az agy egészségét támogató élelmiszerek állnak. Főként zöldségek, bogyós gyümölcsök, teljes értékű gabonák, hüvelyesek, diófélék és halak rendszeres fogyasztását, valamint a vörös húsok, édességek és erősen feldolgozott élelmiszerek mérséklését helyezi előtérbe. Bővebben: Étrend az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez

A tévhitekkel ellentétben azonban nem létezik egyetlen olyan étrend-kiegészítő, ami garantálná a demencia megelőzését, a Ginkgo biloba szedése sem rendelkezik tudományosan igazolható hatással a betegség szempontjából.

Betegségmegelőzés

A demencia rizikófaktorai közé tartozik a magas vérnyomás, cukorbetegség, a dohányzás és az elhízás. Ezek elkerülése szintén protektív hatású lehet.

A magas vérnyomás kezelésére irányuló terápiák esetében megdöbbentően kedvező eredmények születtek. A gyógyszeresen (dihidropiridin) kezelt magas vérnyomásban szenvedőknél a placebót kapó kontrollcsoporthoz képest 50 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki demencia (1000 páciensből 7,7 helyett 3,8-nál). Ez azt jelenti, hogy ha 1000 magas vérnyomásban szenvedő beteget 5 éven keresztül gyógyszeresen kezelnénk, azzal 19 páciensnél előzhetnénk meg a demencia kialakulását. A magas vérnyomás rendezésével csökken az agyi érelzáródás, a stroke kockázata is.

A dohányzás abbahagyása ész alkoholfogyasztás mérséklése ugyancsak kulcsfontosságú, ezek segítenek a magas vérnyomás kontrolljában és az érrendszeri betegségek megelőzésében is.

Olykor a demencia kialakulása valamilyen fejtraumára vezethető vissza, ilyen esetekben, csak az egyébként is triviális óvintézkedések betartására buzdítanánk: használjunk biztonsági övet, sportoláskor bukósisakot!

A fentiek tanulsága szerint, érdemes már fiatalkorban odafigyelnünk életmódunkra, hiszen ez későbbi szellemi épségünkre óriási hatással lehet. A demencia hatalmas terhet ró az egészségügyi ellátásra, így az egyéb protektív faktorok feltárása és prevenciós módszerek kidolgozása támogatandó gondolat.

Szerző: Gyarmati Bendegúz, Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete

Lektorálta: Dr. Szekeres Krisztina, háziorvos, pszichoterapeuta

Felhasznált források: Advances in the prevention of Alzheimer’s disease and dementia (PubMed); Can Alzheimer's Disease Be Prevented? (Alzheimer's Association); Promising Strategies for the Prevention of Dementia (JAMA Neurology)