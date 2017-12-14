Életmódjával is sokat tehet a demenciakockázat csökkentése érdekében
A demencia egy memória-, illetve gondolkodási zavarokkal, szociális nehézségekkel járó tünetegyüttes, mely befolyásolja a beteget mindennapi tevékenysége elvégzésében. Bár teljes biztonsággal nem kerülhető el, életmódunkkal nagy mértékben csökkenthető kialakulásának kockázata.
A demencia tünetei - a kiváltó októl függő mértékben - enyhíthetők, de a legcélszerűbb védekezés csakúgy, mint sok más betegség esetében - a néhány évtizeddel ezelőttig egyébként hatástalannak gondolt - prevenció. Noha számos olyan tényező van hatással a szellemi hanyatlásra, amin nemigen tudunk változtatni (kor, genetikai hajlam stb.), mégis megfelelő életmóddal sokat tehetünk kialakulása ellen.
A rendszeres testmozgás hatása
Érdekes módon az egyik legeredményesebb prevenciós módszer a rendszeres testmozgás (különösen az úgynevezett aerob mozgásformák), mely nem kizárólag a fizikai egészségre, de a szellemi állapotra is jótékony hatású. Ezt a szervezetre kifejtett különböző előnyös hatásaival magyarázzák. Ilyen például az úgynevezett neurotróf faktorok indukciója, melyet számos kísérletben igazoltak, így tehát közvetett bizonyítéknak tekinthető emberi viszonylatban is. Emellett a testmozgás keringésre kifejtett kedvező hatása is felelős lehet mindezért, mely biztosítja az idegsejtek jobb oxigénellátását, így annak megfelelő működését, lassabb kimerülését.
A testmozgás ráadásul a koleszterinszint megfelelő értéken tartása, valamint a magas vérnyomás megelőzése szempontjából is javasolt, melyek együttesen felelőssé tehetők az ateroszklerotikus plakkok kialakulásáért. Egy metaanalízis kimutatta, hogy a korábban fizikai aktivitást nem végző személyek esetében, mindössze 4 testmozgással töltött hónap után érdemi javulás mutatkozik a kognitív teljesítményben. A legtöbb embernek a heti legalább 2,5 óra közepes intenzitású testmozgás megfelelő irányérték.
|Mennyit és hogyan mozogjunk az agy egészségéért?
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A szellemi állapot karbantartása
A fizikai aktivitás mellett természetesen a szellemi „tréning” is késleltetheti a betegség kialakulását. Ez lehet olvasás, keresztrejtvény, társasjátékok, nyelvtanulás, tánc vagy valamilyen hangszeren játszás. A lényeg, hogy valamilyen fokozott szellemi koncentrációt igénylő tevékenység legyen.
Sokan beszélnek az úgynevezett kognitív tartalékról, mely arra utal, hogy hasonlóan előrehaladott stádiumú (a patológiás elváltozás mértéke alapján) Alzheimeres betegek közül a magasabb iskolai végzettségűek jobb szellemi képességekkel rendelkeznek. Ehhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy egyes kutatások eredménye szerint a társas kapcsolatok ápolása, a szociálisan aktív élet is stimulálja az idegsejtek közötti kapcsolatok kialakulását. Azoknál, akik szegényes szociális életet folytatnak, nagyobb eséllyel alakul ki demencia a társas kapcsolataikat jobban ápoló társaikhoz képest. Érdemes tehát minél gyakrabban barátokkal találkozni, moziba, színházba, templomba járni, esetleg önkénteskedni. Sokan a szociális kapcsolatok jótékony hatását a kognitív tartalékok ápolásával hozzák összefüggésbe, melyet neuropatológiai vizsgálatok eredményei is igazolnak.
Egészséges táplálkozás
Az általánosságban jó egészségi állapot szintén kedvező hatású lehet a szellemi hanyatlás megelőzésében. Ennek egyik kulcsfontosságú aspektusa a megfelelő táplálkozás. A mediterrán étrend (sok gyümölcs, zöldség, hal), mely antioxidánsban (E- és C-vitamin) és telítetlen zsírsavakban gazdag, csökkentheti a – demencia kialakulásával összefüggésbe hozott - gyulladások intenzitását. Az antioxidánsok jótékony hatása nagy valószínűséggel az oxidatív stressz kiküszöbölésével magyarázható, az oxidatív stresszt gyakran teszik felelőssé az Alzheimeres kórképek progrediálódásáért.
|MIND-diéta
|A MIND étrend a mediterrán étrend és a DASH-diéta elemeit ötvöző táplálkozási minta, amelynek középpontjában az agy egészségét támogató élelmiszerek állnak. Főként zöldségek, bogyós gyümölcsök, teljes értékű gabonák, hüvelyesek, diófélék és halak rendszeres fogyasztását, valamint a vörös húsok, édességek és erősen feldolgozott élelmiszerek mérséklését helyezi előtérbe. Bővebben: Étrend az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez
A tévhitekkel ellentétben azonban nem létezik egyetlen olyan étrend-kiegészítő, ami garantálná a demencia megelőzését, a Ginkgo biloba szedése sem rendelkezik tudományosan igazolható hatással a betegség szempontjából.
Betegségmegelőzés
A demencia rizikófaktorai közé tartozik a magas vérnyomás, cukorbetegség, a dohányzás és az elhízás. Ezek elkerülése szintén protektív hatású lehet.
A magas vérnyomás kezelésére irányuló terápiák esetében megdöbbentően kedvező eredmények születtek. A gyógyszeresen (dihidropiridin) kezelt magas vérnyomásban szenvedőknél a placebót kapó kontrollcsoporthoz képest 50 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki demencia (1000 páciensből 7,7 helyett 3,8-nál). Ez azt jelenti, hogy ha 1000 magas vérnyomásban szenvedő beteget 5 éven keresztül gyógyszeresen kezelnénk, azzal 19 páciensnél előzhetnénk meg a demencia kialakulását. A magas vérnyomás rendezésével csökken az agyi érelzáródás, a stroke kockázata is.
A dohányzás abbahagyása ész alkoholfogyasztás mérséklése ugyancsak kulcsfontosságú, ezek segítenek a magas vérnyomás kontrolljában és az érrendszeri betegségek megelőzésében is.
Olykor a demencia kialakulása valamilyen fejtraumára vezethető vissza, ilyen esetekben, csak az egyébként is triviális óvintézkedések betartására buzdítanánk: használjunk biztonsági övet, sportoláskor bukósisakot!
A fentiek tanulsága szerint, érdemes már fiatalkorban odafigyelnünk életmódunkra, hiszen ez későbbi szellemi épségünkre óriási hatással lehet. A demencia hatalmas terhet ró az egészségügyi ellátásra, így az egyéb protektív faktorok feltárása és prevenciós módszerek kidolgozása támogatandó gondolat.
Szerző: Gyarmati Bendegúz, Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
Lektorálta: Dr. Szekeres Krisztina, háziorvos, pszichoterapeuta
Felhasznált források: Advances in the prevention of Alzheimer’s disease and dementia (PubMed); Can Alzheimer's Disease Be Prevented? (Alzheimer's Association); Promising Strategies for the Prevention of Dementia (JAMA Neurology)