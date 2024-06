A kurkuma csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét

A kurkuma elsősorban az indiai ételekben használatos fűszer, jellegzetes sárgás árnyalatával különleges színt ad az ételeknek. Több előnyös hatását tudományos kutatások is megerősítették, ezek között az egyik legfontosabb irány az időskori demenciával kapcsolatos hatás vizsgálata.

A kurkumin hatásai

Korábbi kutatások is jelezték már, hogy a kurkuma jellegzetes élénksárga színét adó vegyület, a kurkumin gyulladást gátló és antioxidáns tulajdonságokkal bír.

A hagyományos indiai gyógyászatban elsősorban emésztőszervi problémákra, gyomorrontás és májbetegségek kezelésében alkalmazták. Ennek tudományos alapja az, hogy a kurkumát fűszerként fogyasztva magas koncentrációt érhet el az emésztőrendszerben, ugyanakkor rosszul szívódik fel, a kurkumin hatóanyag már kis mennyiségben kerül be a véráramba és így mérsékelt hatást gyakorol más szervek működésére.

A modern kutatások azonban a kurkumint tanulmányozták már különböző emésztőszervi és nem emésztőszervi betegségek kezelésében is. Többek között megemlíthető a cisztás fibrózis, a májzsugor, az aranyér, a gyomorfekély, a vastagbélrák és a mellrák, az érelmeszesedés, az ízületi gyulladások, továbbá évtizedek óta tanulmányozzák már a demencia és a traumás agysérülések, ezen belül az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében is.

A kurkumin az Alzheimer-kór kezelésében

A kurkumin alkalmazását elsősorban az teheti alkalmassá a demencia terápiájában, hogy a vizsgálatok több különböző területen is kimutatták kedvező hatását. A Journal of Alzheimer's Disease című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kurkumin antioxidánsként, gyulladáscsökkentő és lipofil hatása révén is javítja a kognitív funkciókat az Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél.

A kurkumin képes bejutni az agyba, megkötni az Alzheimer-kórban jelen lévő béta-amiloid plakkokat, megakadélyozva lerakódásukat. (A béta-amiloid néven ismert fehérje felhalmozódása okozza az Alzheimer-kórban az idegsejtek visszafordíthatatlan pusztulását.) A béta-amiloid plakkok csökkenése, a neuronok késleltetett degradációja, vagy a gyulladáscsökkentő hatása miatt a kurkumin pozitív hatással van az Alzheimer-kórban szenvedő betegek általános memóriájára.

A kurkumin védő és megelőző hatást fejt ki számos krónikus agyi érrendszeri betegség ellen, mint például a magas vérnyomás és hiperlipidémia (magas vérzsírszint) ellen. Ezek az agyi erek károsodásával járó folyamatok szintén hozzájárulnak a demencia kialakulásához, megelőzésükkel csökkenthető a szellemi leépülés.

Az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében a kurkumin hatékonyan fenntartja az agyi erek, a mitokondriumok és a szinapszisok normál szerkezetét és működését, csökkentve az Alzheimer-kór kockázatát.

A témával kapcsolatos kutatások áttekintése megállapítja: van tudományos alapja a kurkumin alkalmazásának az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében.

A kurkumakivonatokról A kereskedelmi frgalomban kapható kurkumaporok és egyszerűbb kurkumakivonatok nem jelentenek többletelőnyt az egyszerű fűszer fogyasztásánál, alacsony kurkumintartalmuk miatt elsősorban emésztőrendszeri előny várható fogyasztásuktól. Érdemes összehasonlítani a készítmények kurkumintartalmát és a speciális felszívódású termékeket keresni. A kurkuma mint étrend-kiegészítő

A kurkuma egyértelműen a javasolt fűszerek közé tartozik, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is ajánlja fogyasztásukat, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden vizsgált betegség vonatkozásában sikerült volna igazolni az előnyös hatásokat, és a laboratóriumi illetve állatkísérletek eredményei sem feltétlenül bizonyítják a táplálékkal bevitt kurkuma hatásait az emberre. A kurkuminnak kapcsolatos tudományos kutatások eredményeit ebben a cikkben tekintettük át.

