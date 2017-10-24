Hogyan előzhető meg a demencia kialakulása?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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A WHO legfrissebb irányelvei szerint a demencia ugyan nem minden esetben előzhető meg, de mivel kialakulásában bizonyítottan szerepet játszik több olyan tényező is, ami befolyásolható, a hangsúly a kockázat csökkentésén van. Mi magunk is sokat tudunk tehát tenni a szellemi hanyatlás elkerülése érekében a rizikófaktorok lehetőség szerinti elkerülésével.

Demencia - A téma cikkei

10/1 Mi a demencia?
10/2 A demencia kiváltó okai
10/3 Demenciára utaló tünetek
10/4 Demencia kivizsgálása, diagnózisa
10/5 Demenciatípusok, várható életkilátások
10/6 A demencia stádiumai
10/7 A demencia kezelése
10/8 A demencia kialakulásának megelőzése
10/9 Szellemi leépülés és életmód
10/10 Tanácsok demens betegek gondozásához

A demencia elnevezés több különböző betegséget foglal magába, melyek a szellemi teljesítőképesség hanyatlásával és a személyiség változásával járnak együtt. A demenciában szenvedő pácienseknek elsősorban emlékező- és gondolkodási képessége romlik. Nehézséget jelent számukra az új gondolati tartalmak megértése és visszaidézése. Önmagában a feledékenység azonban még nem jelent egyet a demenciával.

A demencia különböző formáiban (pl. vaszkuláris demencia) meghatározó az életmódtényezők szerepe, ez sajnos korlátozottabban mondható el az Alzheimer-kórról. Vannak ugyanis olyan demenciatípusok, illetve esetek, amelyekben a nem befolyásolható kockázati tényezők szerepe nagyobb. A demencia azon rizikófaktorai, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, az életkor, a nem és a genetikai hajlam.

Ezek mellett azonban számos olyan befolyásolható tényező ismert, amelyek kiiktatásával vagy mérséklésével jelentősen csökkenthető a kockázat. Egészséges életmóddal, tudatos prevencióval tehát a demencia rizikója nagymértékben csökkenthető.

A demencia rizikófaktorai

A demencia kialakulásának pontos okai még ma sem teljesen ismertek. Vannak azonban kockázati tényezők, amik bizonyítottan befolyásolják a betegség kialakulásának valószínűségét. Ezeknek 2 csoportjuk van:

  1. A nem befolyásolható rizikófaktorok közé a már említett életkor, a nem és a genetikai hajlam tartozik.
  2. A befolyásolható rizikfaktorok kerülésével (amennyiben ez lehetséges) sokat tehetünk szellemi épségünk megőrzése érdekében. Ezek a lehetőleg kerülendő tényezők a következők:

Mit tehetünk tehát a kockázatcsökkentés érdekében?

A WHO új irányelveinek legfőbb üzenete, hogy ne egyetlen kockázati tényezőre koncentráljunk, hanem egyszerre több területen támogassuk az agyunk egészségét. Ennek érdekében tegyük az alábbiakat:

Az alapbetegségek mielőbbi és hatékony kezelése mellett tehát tanácsos odafigyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra, a káros szenvedélyek kerülésére. A szellemi aktivitás, valamint a stimuláló szociális kapcsolatok ápolása késleltetheti a demenciás folyamatok kialakulását, illetve előrehaladását.

A legfrissebb irányelvek szerint a szellemi hanyatlás megelőzése céljából menopauza után lévő 65 éves vagy annál idősebb nők számára hormonterápia nem javasolt. Ahhoz pedig, hogy 65 év alatti nőknek – beleértve a korai petefészek-elégtelenség, a korai meneopuaza által érintett és perimenopauzában lévő hölgyeket is – kifejezetten demenciamegelőzési céllal ajánlani lehessen hormonkezelést, nincs elegendő meggyőző bizonyíték.

Gyógyszeres megelőzéssel kapcsolatos kutatások

Kutatók ma is kísérleteket folytatnak annak érdekében, hogy megtalálják azt a gyógyszert, mely a betegséget okozó fehérjével szemben immunissá tenné a szervezetet. Ehhez az immunrendszer reakcióját úgy kellene megváltoztatni, hogy azelőtt kiiktassa azt a bizonyos fehérjét, mielőtt az kárt tenne a szervezetben. Sajnos azonban a gyógyszer kikísérletezésére feltehetően még éveket kell várnunk.

Azontúl, hogy a koleszterincsökkentő gyógyszerek a magas koleszterinszint rendezésén keresztül egy demencia-rizikófaktor kiiktatásában játszanak szerepet, feldezték, hogy bizonyos típusaik gyulladáscsökkentő hatással is rendelkeznek. Ez azért jelentős, mert a demencia legtöbb formája az agyszövetben lejátszódó krónikus gyulladásos folyamat következtében alakul ki. Több kutatás is azt találta, hogy a koleszterinszint-csökkentők segíthetnek a demencia kialakulásának megelőzésében, de jelenleg is folynak erre vonatkozó vizsgálatok.

WEBBeteg logó Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Onmeda.de, Risk reduction of cognitive decline and dementia, WHO guidelines, second edition

Frissítve: 2026.10.06. 13:15, Megjelent: 2017.10.24. 16:04
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Demencia téma, Prevenció téma

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