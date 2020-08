Demencia - Mi lehet a kiváltó ok?

A demencia szót sokan az időskori elbutulással azonosítják. Legtöbbeknek egyetlen betegség jut eszükbe e szó hallatán, az Alzheimer-kór. Pedig érdemes tudni, hogy számos más oka is lehet a demencia kialakulásának.

Minden, a demenciák csoportjába tartozó betegségnek az a lényege, hogy az agy bizonyos területein az idegsejtek károsodnak elhalnak, vagy megszűnik a sejtek közötti kapcsolat. Az, hogy milyen tüneteket észlelünk, milyen funkciók károsodnak, attól függ, hogy az agynak melyik része, illetve mely idegsejtek érintettek.

A demens betegekre - függetlenül a kiváltó októl - jellemző az emlékezőképesség jelentős károsodása, valamint a tájékozódási képtelenség mind térben, mind pedig időben. Emellett viselkedésük, személyiségük megváltozik, önkontrolljuk elvész, hangulatuk is ingadozik, és nem képesek már mindennapi tevékenységük önálló ellátására.

Mi okozhatja a demenciát?

A szellemi leépülés hátterében leggyakrabban a közismertnek mondható Alzheimer-kór áll. Emellett az úgynevezett vaszkuláris típusú demenciák is gyakran szerepelnek kiváltó okként. Ketten együtt az összes demencia 90 százalékát teszik ki.

A maradék 10 százalékban már ritkább agyi kórképek (pl. Pick-betegség, Lewy-testes betegség, Huntington-kór, Creutzfeldt-Jakob-kór, Korsakoff-szindróma, Parkinson-kór) vagy egyéb betegségek okozzák a problémát, melyek között vannak visszafordítható, gyógyítható formák is.

Visszafordítható demenciát okoz például a máj, a vese vagy a pajzsmirigy megbetegedése, néhány tumoros kórkép illetve az elektrolit eltérések. Szintén szellemi hanyatláshoz vezet a B-vitaminok hiánya (B1, B6, B12, folsav).

Bizonyos fertőző betegségek, mint a HIV vagy a szifilisz is okozhatja az érintett beteg dementálódását csakúgy, mint a drog, az alkoholizmus vagy az alkoholelvonás, sőt a nehézfémmérgezések és a többszöri fejtrauma is. Fejsérülést vagy szívmegállást követő agykárosodás is vezethet demenciához.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos