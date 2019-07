A demencia kórlefolyása függ annak típusától, ezért a megfelelő terápia szempontjából fontos beazonosítani a demencia típusát. A stádium felismerése is jelentős az adott kezelési stratégia felállításában, és a hozzátartozók életének újraszervezése szempontjából.

Az elsődleges (úgynevezett primer) demenciák, melyek leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, fokozatosan súlyosbodnak. A másodlagos demenciák közül leggyakoribb vaszkuláris demenciákra azonban a lépcsőzetes lefolyás jellemző: egy-egy szakasz hónapokig tart, majd hirtelen nagymértékű, drámai romlás jelentkezik.

A demencia stádiumai

A korai stádium (első 3-5 év)

A demencia élettani alapja, az agysejtek pusztulása csak egy bizonyos agyi területre korlátozódik. Ekkor még csak a rövidtávú memória sérül, a régebbi dolgokra jól emlékszik a beteg. Viszont a nyelvi és szociális készségek még nem romlanak, ezért a beteg jól kompenzálja a memóriazavarát. Általában ez a kivizsgálás időszaka, ebben az időszakban csak speciális tesztek segítéségével lehet igazolni a demenciát, és elkülöníteni a depressziótól, illetve tisztázni a konkrét típusát. Ha ez sikerült, gyógyszeres kezeléssel a betegség előrehaladása néhány évig feltartóztatható. Ennek köszönhetően a beteg családban marad és a hozzátartozók is dolgozhatnak.

A betegség lefolyása lassítható művészeti tevékenységgel (pl. festés, zene, tánc), sok mozgással, főleg lábizom-munkát igénybevevő mozgással (séta, tánc, torna), barkácsolással, keresztrejtvény-fejtéssel.

A középsúlyos stádium (4-10 év)

Az agysejtek pusztulása az egész agyra kiterjed. A memóriazavaron kívül a beteg nem képes elrendezni a tárgyakat a térben, célszerűen használni őket, tájékozódni új helyen, megtervezni a teendőit, felöltözni, beosztani az idejét, gépkocsit vezetni.

Ekkor már minden beteg neurológushoz kerül, gyógyszert szed, és a hozzátartozó szembesül azzal a megrázó ténnyel, hogy a beteg 24 órás felügyeletre szorul. Bármennyire is nehéz elfogadni ezt a tényt, de nem marad más, mint ahelyett, hogy kétségbe esve szenvedné el a hozzátartozó azt, hogy feje fölött összecsaptak a hullámok, érdemes elfogadnia, hogy innentől ez az élete, és meg kell változtatni a látásmódját, kreatívan megoldani a lehető leghatékonyabb együttműködést. Magyarországon (mint ahogy a legtöbb más országban is) a fizetőképes családok sem kapnak sajnos segítséget a zavart és agresszív demens beteg gondozásához, így ezt minden családnak egyedül kell megoldania, ezért is érdemes minden orvosi segítséget időben igénybe venni.

A súlyos stádium

Ebben a szakaszban a beszédkészségek romlanak, a beteg nem tudja jól kifejezni magát, nem jutnak eszébe a szavak. Elveszti ítélőképességét és szociális képességeit. A súlyos stádiumban a gondozó már nem képes otthonában ápolni a beteget, így a beteg ágyban fekvővé válik, élete a gondos ápolástól függ.

A demens beteg jogai

A betegnek joga van, hogy tájékoztassák a betegségéről, és megfelelő orvosi kezelést, valamint szakszerű ápolást kapjon. Beleszólhat a kezelési módszerekbe, különös tekintettel a nyugtatókra. Joga van a számára kényelmes környezethez, és jogában áll rendelkezni arról, hogyan használják fel hátrahagyott vagyonát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus