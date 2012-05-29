A demens, szellemileg leépült beteg gondozása
A demencia nem csupán orvosi kérdés, hanem emberi kapcsolatokról, empátiáról és méltóságról szól. A gondozás célja, hogy a beteg ne csupán ellátott legyen, hanem értékes személy, akinek múltja, érzései és kapcsolatai tovább élnek.
A demencia nem egyetlen betegség, hanem számos olyan állapot gyűjtőfogalma, amely az agyműködés tartós hanyatlását okozza. A gondolkodás, a memória, a nyelvhasználat, a problémamegoldás és a figyelem képessége fokozatosan gyengül, ami idővel a mindennapi életvitelre is kihat.
Míg az öregedéssel járó feledékenység természetes, a demencia ennél jóval súlyosabb és előrehaladó folyamat. Az ellátottak állapota évek alatt romlik, ezért a legfontosabb cél nem a gyógyítás, hanem az életminőség megőrzése, a biztonság és a méltóság fenntartása.
A demencia leggyakoribb formája az Alzheimer-kór, amely fokozatos memória- és gondolkodásromlással jár. A vaszkuláris demencia érrendszeri problémák, például stroke után alakul ki. További típusai a Lewy-testes demencia (mozgásproblémák, hallucinációk és koncentrációs nehézségek), a frontotemporális demencia (a viselkedést és a beszédet befolyásolja, Pick-betegségként is ismert), továbbá ismert a vegyes típusú demencia, amikor több forma együttesen jelentkezik.
A korai jelek közé tartozik az idő- és térbeli tájékozódási zavar, szavak keresése, rövid távú memóriazavar. A középsúlyos szakaszban személyiségváltozás, szociális visszahúzódás, fokozódó függőség jelentkezik. Az előrehaladott szakaszban a demens beteg teljes gondozást igényel, beszédkészsége és mozgásképessége hanyatlik.
A demens beteg gondozásának alapelvei
A demens ellátottak gondozása türelmet, rugalmasságot és következetességet kíván. A megszokott környezet, az állandó napirend, a nyugodt kommunikáció és az érzelmi biztonság a stabilitás alapjai.
1. Nyugodt, biztonságos környezet
- Kerüljük a zajt, a hirtelen fényváltásokat és a zsúfoltságot.
- Legyen jól látható naptár, óra és térbeli tájékozódást segítő jelzés.
- Fix napirend: az ismétlődő események biztonságérzetet adnak.
- A lakásban távolítsuk el az éles tárgyakat, és szükség esetén alkalmazzunk ajtóriasztót vagy mozgásérzékelőt.
2. Kommunikáció
- Használjunk egyszerű, rövid mondatokat.
- Maradjunk nyugodtak, ne vitatkozzunk – a valóság helyett az érzést kezeljük.
- Az ellátott érzelmei mindig valósak, még ha a gondolatai zavartak is.
- Dicsérjük és nyugtázzuk a válaszait: „Köszönöm, jól csináltad.”
3. Agresszió kezelése
- Soha ne vegyük személyes sértésnek.
- Maradjunk higgadtak, ne erőltessük a fizikai beavatkozást.
- Ha lehet, tereljük el a figyelmet egy másik, ismerős tevékenységre vagy zenére.
A strukturált foglalkozások ereje
A mindennapi aktivitás nemcsak az idő kitöltésére szolgál, hanem fenntartja az önbecsülést és az agyi funkciókat. Az egyszerű, sikerélményt adó feladatok segítenek a jelenben maradni.
Memóriafejlesztéshez: Képpárosítás, történetmesélés, napirend visszaidézése.
Figyelemfejlesztéshez: Egyszerű puzzle-k, kategorizálás, hiányzó elemek keresése.
Kommunikációhoz: Szólánc, rímkeresés, beszélgetőkör, társasjáték.
Kreatív foglalkozásokhoz: Színezés, éneklés, kézműveskedés, zenehallgatás.
Mozgáshoz: Mindennapi séta azonos időben – segít az alvásban és a hangulatban is.
Zenei környezet: Minden tevékenységhez más zene – de alváshoz ne használjunk zenét.
Törődés, nem csak ápolás
|Ahogy egy tapasztalt ápoló fogalmazta: „A demens ellátottat nem a betegsége határozza meg, hanem az, ahogyan bánunk vele.”
Az „assziszt” módszer – jelenbe hozó figyelem
A helymeghatározó assziszt segít a demens ellátott figyelmét visszavezetni a jelen pillanatba.
Lényege: a gondozó nyugodt hangon rámutat egy tárgyra és azt mondja: „Nézz arra a képre!” – majd amikor az ellátott ránéz, válaszol: „Köszönöm.”
Ez a módszer fokozatosan érzelmi megnyugvást és éberséget hozhat, különösen zavart vagy nyugtalan időszakban.
Az éjszakai nyugalom és biztonság
- Lefekvés előtt kerüljük az izgató tevékenységeket.
- Napközben biztosítsunk elegendő fényt („fényterápia”).
- Éjszakára legyen halk, nyugodt környezet.
- Inkontinenciánál rendszeres ellenőrzés, pelenka vagy katéter gondos felügyelettel.
Táplálkozás és vitaminpótlás
A megfelelő tápanyagbevitel lassíthatja a hanyatlást és javíthatja a közérzetet.
- B-vitaminok (B1, B12): az idegrendszer működéséhez.
- D-vitamin: az immunrendszer és csontok támogatására.
- Omega-3 zsírsavak: az agyi funkciók erősítésére.
- Kalcium és magnézium: a nyugalom és alvás elősegítésére.
- Cink, szelén: az immunrendszer védelmére.
Minden étrend-kiegészítő alkalmazása előtt egyeztessünk orvossal.
Az ápoló jólléte is része az ellátásnak
A demens ellátott gondozása nemcsak szakmai, hanem lelki kihívás is. Az ápoló csak akkor tud szeretettel és türelemmel segíteni, ha maga is kap támogatást és pihenést. Fontos a feladatok megosztása, a csapatmunka, és ha szükséges, a szakember bevonása.
Szerző: Ferencz Rita szakmai vezető
Nurse Háziápolási Szolgálat