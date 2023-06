Rákbetegség és csontritkulás

A rákbetegeség kezelésekor rövid és hosszú távú mellékhatásokkal is szembe kell nézni. A csontritkulás a kezelés hosszú távú mellékhatása lehet, melynek oka az egyes gyógyszerek okozta csontsűrűség-csökkenés. Ekkor reumatológus szakember is részt vesz a terápia meghatározásában.

Kiket érinthet ez a mellékhatás?

A női és férfi nemi hormonokra ható gyógyszeres kezelés alatt állókat

Hormonreceptor-pozitív emlőrákos betegeknél fordulhat elő az aromatáz-gátlók alkalmazásakor (anastrozol, letrozol vagy exemestane), melyek csökkentik az ösztrogénszintet. Prosztatarákosok antiandrogén terápiájának (androgének, férfi nemi hormonok; ilyen vegyület a ciproteron-acetát) mellékhatás lehet, vagy jelentkezhet olyan személynél, akinél az agyalapi mirigyben a nemi hormonok termelődéséért felelős hormon (LHRH) gátlásával zajlik a kezelés (goserelin). Ezt a hatóanyagot emlőrákos női betegeknél is alkalmazhatják. Kialakulhat osteoporosis daganat miatti petefészek-eltávolításkor, termékeny korban, ugyanis ennek következtében szintén csökken a női szervezetben az ösztrogénszint.

Kortikoszteroidot kapó betegeket

Egyes nyirokrendszeri rákban (lymphoma) a kezelés része lehet a kortikoszteroid alkalmazása. Egyes kemoterápiás gyógyszerek (például a paclitaxel) által okozott allergiás reakció megelőzésére is alkalmazzák. Alapvetően széles körben alkalmazottak a rák kemoterápiájában.

Életmódbeli tényezők

Felerősíti a csontleépülés folyamatát ezeknél a betegeknél a tartós mozgásképtelenség, a terápiák mellékhatásai miatti sokszor gyors súlycsökkenés is.

A csontritkulás nem okoz panaszokat, sokan csak akkor jutnak el csontsűrűség-vizsgálatra, ha már valamilyen törésük volt, ami nehezen gyógyult.

Mi a teendő?

Elsősorban tisztázzuk, a terápiák kezdetén vagy új gyógyszer bevezetésekor, hogy a gyógyszernek lehet-e ilyen mellékhatása. Ha igen, akkor a kezelés előtt jó, ha elmegyünk egy csontsűrűségmérésre, hogy lássuk az induló állapotot. Mivel jogszabály szabályozza, hogy kinek mikor adható beutaló államilag támogatott csontritkulásszűrésre, ha erre nem vagyunk jogosultak, a vizsgálatot elvégeztethetjük magán úton is. Az eredménytől függően és mivel a fenti gyógyszerek közül van, amelyiket 5 évig is kell szedni, fontos megbeszélni az onkológussal vagy reumatológussal, hogy a következő vizsgálatra mikor van szükség. A következő vizsgálatot szakmai szempontok szerint leghamarabb 1 év múlva lehet elvégezni. Az eredmények összehasonlíthatósága miatt fontos, hogy mindig ugyanazon a gépen történjen a vizsgálat.

Életmódunkon való változtatással mi magunk is tehetünk azért, hogy az oszteoporózis legfeljebb csak enyhe formában alakuljon ki, hiszen súlyos formáinak következménye, a csigolyák repedése, összecsúszása (testmagasságunk csökken), esetleges törése, csukló- és combcsontfejtörés akár kis behatásra is előfordulhat.

Étkezés, vitaminok

Kalcium

A kalciumbevitel napi ajánlott mennyisége ebben az esetben 1000-1200 mg, természetes módon a tejtermékek közül a sajtnak a legmagasabb a kalciumtartalma, majd a túró és a tej fogyasztása preferált. Az ezekben levő természetes kazein és a savas környezet segíti a kalcium oldatban tartását és megkönnyíti felszívódását. Túlsúlyos betegeknek érdemes a csökkentett zsírtartalmú készítményeket fogyasztani. Ezenkívül az olajos magvak, olajos halak, növények közül a kelkáposzta, brokkoli, általában a zöld zöldségek fogyasztása, beépítése az étrendbe alapvető. És választhatunk olyan ásványvizet, aminek magas a kalciumtartalma.

Amennyiben az étkezéssel nem tudunk elegendő mennyiséget bevinni a szervezetbe, a kalcium pótlására van szükség, mely leginkább kalcium-citrát formájában ajánlott. A készítmény receptre is felírható.

Amit kerülnünk kell, mert gátolja a kalcium felszívódását, azok a foszfáttartalmú előre csomagolt élelmiszerek, szénsavas italok.

D-vitamin

A D-vitamin-ellátottság is fontos, hiszen e nélkül nem épül be a kalcium. Itt azonban sokszor túllövünk a célon a bevitt dózissal, ami hosszú távon ártalmas. Így érdemes a D-vitamin-szintet ellenőriztetni vérképvizsgálattal, és ez alapján beállítani a szükséges adagolását. Itt is érdemes rákérdezni, van-e receptre felírható D-vitamin-készítmény. Ez ugyanis jóval olcsóbb, mint az étrend-kiegészítők.

Magnézium

Bár sokan nem gondolják, a magnézium szedése ugyanannyira fontos, mint a kalciumé, ugyanis segíti annak felszívódását, beépülését a csontba.

Itt is fontos a szerves sók választása, mint citrát, laktát vagy orotát.

A kalciumot és magnéziumot ne egyszerre vegyük be, a gyógyszerkészítmények nem is tartalmazzák egy készítményben, ennek oka, hogy egymás felszívódását az egyszerre történő bevétel akadályozhatja. Kérdezzünk rá orvosunknál, hogy van-e olyan készítmény, amelyik receptre írható és szerves sót tartalmaz.

K 2 -vitamin

Étrend-kiegészítőben kapható, gyógyszer formában nem. Ennek oka, hogy még nem teljesen bizonyított hatása a csontépítő folyamatokra.

Életmód, mozgás

Rákbeteg ne dohányozzon, és ne fogyasszon alkoholt, mert ezek is elősegítik az oszteoporózis kialakulását.

A séta, túrázás, kocogás, lépcsőzés, tenisz, ugrókötelezés, tánc közül érdemes választani, az egészségi állapotunknak megfelelően.

A táncon nem a profi táncot kell érteni, hanem este otthon a kedvenc zenénkre a párunkkal együtt való tánc is kellően átmozgat. E mellett mindenki, aki táncol, az egyben mosolyog is, ahogy a többi mozgásforma is a pszichénkre is jó hatással van, ami nagyon fontos azoknak, akik ezzel a betegséggel küzdenek.

Nagyon fontos, hogy kérjük gyógytornász segítségét, hogy melyik mozgásformát ajánlja, és az állapotunknak megfelelő, naponta végzett, jól összeállított és elsajátított gyógytorna gyakorlatsor is segíthet.

A rendszeres mozgásnak az aromatáz-gátlók a csont és ízületi fájdalmat okozó mellékhatásukkal „gátlói” lehetnek. Ennek ellenére nem szabad elhanyagolni a tartós mozgást, mert az segít ennek a panasznak a csökkentésében is.

Amit inkább kerüljünk

A súlyzókkal végzett gyakorlatok csak akkor ajánlhatók, ha még nem indult el a csontritkulás folyamata, vagy csak nagyon enyhe. Ugyanis fokozott csontritkulásban akár törést is okozhatnak.

Az úszásnak és a biciklizésnek az előnyei, hogy erős izomzatot építhetnek, illetve tarthatnak fent (ez pl. fontos lehet a gerinc megtartásában) és a szív-érrendszerre is pozitívan hatnak, ugyanakkor a csontok erősítésére nem ideálisak.

Segítséget jelentő segédeszközök a mindennapokra

Mivel az elesés csontritkulásos betegeknél töréssel járhat, érdemes cipőinket kényelmes és lábunkat biztosan tartó verziókra cserélni.

Kapható csípővédő nadrág, mely a combcsontfej törésének esélyét csökkenti eleséskor.

A deréktámasztó öv, melyet akkor hordhatunk, amikor pl. tartósan ülő vagy nehezebb, gerincet érő terheléses munkát végzünk, akár kerti munkát, „leveszi” a megterhelést a gerinc adott szakaszáról. Reumatológus, ha szükségesnek ítéli meg, szintén felírhatja receptre.

És ne felejtkezzünk el a mostani pozitív divatról, a nordic walking bot használatáról sem, ami gyalogláskor nemcsak a lábainkat, hanem a felsőtestet is mozgásban tartja, és ha elbizonytalanodna a léptünk, segít a megtámasztásban.

Fontos tudnivalók biszfofoszfontátot szedőknek

Kialakult csontritkulásnál a csontanyagcserére ható biszfoszfonátok (alendronsav, risedronsav, ibandronsav) alkalmazását javasolhatja a reumatológus orvos. Bár nagyon ritka mellékhatásuk az állcsontnekrózis, az ezt szedőknél kiemelten fontos az alapos szájhigiéné. A gyógyszer szedésének elkezdése előtt ezért fogászati vizsgálatra van szükség, és rendszeres, félévente történő ellenőrzésre. E mellett a szedése sem a legegyszerűbbek közé tartozik. Mindig a hét adott napján, reggeli felkelés után 1 nagy pohár csapvízzel kell bevenni. Ezután nem szabad lefeküdni már, és étkezni sem bevétel előtt, sem utána fél órán keresztül. Ezen a napon a plusz kalcium bevitele is jó néhány órával a biszfoszfonát után történjen, ez a tejtermékek fogyasztására is igaz. Mindezek azért szükségesek, hogy az alapjában rosszul felszívódó hatóanyag felszívódhasson, és ne alakulhasson ki nyelőcsőfekély mint mellékhatás.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész