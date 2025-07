Daganatterápia - Melyik kezelés jöhet szóba?

Az, hogy rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén melyik gyógymódot vagy mely gyógymódok kombinációját alkalmazzák, számos tényező figyelembevételével dől el. Ismerni kell hozzá a beteg egyéni állapotát, valamint a daganat pontos jellemzőit és még számos egyéni körülményt, amelyek komplex képet adnak a betegség várható kimeneteléről.

A daganatok kezelésében alkalmazott terápiáknak alapvetően három fő iránya adható meg. Jó hír, hogy ezek az utóbbi időben számos új gyógymóddal bővültek, hiszen a daganatterápiák intenzíven kutatott tudományos területet képviselnek az egészségügyben.

1. Sebészeti beavatkozás

Sebészeti beavatkozással daganatos szövet eltávolítása történik, melynek során az ép, egészséges szövetre kiterjesztve végzik a műtétet, amelytől a helyileg kiterjedt tumor teljes eltávolítása remélhető.

2. Sugárkezelés

A sugárkezelés lehet helyi kezelés, a tumorszövetre lokalizált sugárzás vagy ritkább esetekben, egyes daganatok esetén a teljes test besugárzása is történhet.

3. Kemoterápia

A kemoterápia hagyományosan sejttoxikus (vagyis alapvetően mérgező) anyagok alkalmazását jelenti, elsősorban vénás gyógyszer formájában. A terápia számos mellékhatásának oka, hogy a kemoterápia nemcsak a daganatos sejteket támadja, hanem más, gyorsan osztódó sejteket is roncsol, amelyek a szervezet egészséges működésében nagy szerepet játszanak.

Egyre több a lehetőség, újabb terápiák is rendelkezésre állnak

A hagyományos kemoterápia mellett ma már egyre nagyobb szerepet kap a hormonterápia és az immunterápia is. Ezek általában szintén vénás gyógykezelések, de nem a sejt mérgezése alapján fejtik ki hatásukat.

Mi alapján dönt az orvos a daganat kezeléséről?

Alapvetően a daganat felismerésekor a kezelőorvos a következő kérdésekre keresi a választ:

Mely szervből indul ki a daganat?

Milyen szövettani formája észlelhető az elváltozásnak?

Milyen a tumor kiterjedése, érintettek-e a környező szervek, van-e távoli áttét?

Az utóbbi években számos daganat működését már molekuláris szinten is kezdjük megismerni, melynek köszönhetően több kiegészítő vizsgálat előre jelezheti a betegség kimenetelét is. Ezen molekuláris részletek megismerésének remélhetőleg a (közel)jövőben szerepük lesz a daganatok biztosabb és sikeresebb kezelésében is.

A tumor kezelésének módjai, a terápiák kombinációi

Egy szervet érintő daganat esetén nagy általánosságban elmondható, hogy alapvetően sebészi megoldással kell az érintett szövetet eltávolítani.

Mindez persze függ a daganat fajtájától, és gyakran ahhoz, hogy biztosan minden tumorszövet eltávolításra kerüljön, a műtét előtt vagy után kemoterápiában és/vagy sugárkezelésben is részesülhetnek a betegek. Azt, hogy ki milyen kezelést kap, elsősorban nemzetközileg elfogadott, nagy beteganyag vizsgálatával nyert tapasztalatok alapján megalkotott protokollok írják elő. Ezektől azonban bármikor el lehet térni, a legfontosabb mindig az egyénre szabott terápia, hiszen minden beteg és betegség más és más, minden esetet egyénileg kell értékelni.

A sugárkezelés kiegészítő terápiaként jöhet szóba. Célja a daganatos szövetmassza kiterjedésének csökkentése, akár műtét előtt vagy után. Olyan eset is előfordulhat, amikor nem alkalmas a beteg műtétre (rossz állapot miatt, vagy kiterjedt, szétszóródott betegség esetén), ilyenkor alternatíva lehet a sugárkezelés. Gyakran fájdalomcsillapításra, csontokat érintő áttét esetén a mozgás javítására adható sugárterápia még akkor is, ha az alapbetegség már nem gyógyítható, de az életminőség javítására szükség van.

A kemoterápia lehet kuratív, amikor a teljes gyógyítás a cél, és lehet palliatív, amikor a betegség stádiuma vagy a beteg állapota miatt már nem várható a beteg gyógyulása, de csökkenthető a tumortömeg, így a túlélés ideje megnyújtható, és a beteg életminősége javítható.

Az orvostudomány fejlődésével számos daganat genetikai és molekuláris jellemzői is ismertté váltak, teret adva a célzott biológiai terápiának, elsősorban monoklonális antitest kezeléssel. Ezek döntően a kemoterápiás kezelést egészíthetik ki.

A kuratív és a palliatív terápia A kuratív terápia célja a daganat eltávolítása, ezzel teljes gyógyulás elérése. A palliatív terápia célja a megfelelő életminőség biztosítása a daganat méretének csökkentésével, a szövődmények kezelésével, a kellemetlen tünetek (elsősorban a kínzó fájdalom) megszüntetésével, a betegek és családjuk pszichés vezetésével, az életmódbeli változtatások kialakításának segítségével.

