A nyirokcsomók megnagyobbodása - Mire figyelmeztet?

Fertőzések következtében a nyirokcsomók megduzzadnak, majd a betegség leküzdésével visszanyerik eredeti állapotukat. Aggodalomra ad okot, ha a nyirokcsomók megnagyobbodása látszólag ok nélkül következik be, vagy a fertőzés megszűnését követően, hetek alatt sem múlik el.

A nyirokcsomók szerepe

Az elszórtan, nyirokerek mentén elhelyezkedő, a nyirokrendszer részét képező szervek száma 500-600 körüli a szervezetben – magyarázza dr. Kádár János immunológus. Csoportokban megtalálhatóak a nyak, a hónalj, a has és az ágyék területén. A nyirokmirigyek az immunrendszer fontos részei, szűrő funkciót töltenek be, a fehérvérsejtek egyik típusának termelésével veszik fel a harcot a szervezetbe került kórokozókkal.

Leggyakrabban fertőzés okozza

A nyirokcsomók normál mérete borsószem nagyságú, ám fertőzések, betegségek miatt akár üveggolyó méretűre, vagy még nagyobbra is növekedhetnek. A legtöbben a nyaki nyirokcsomókat ismerjük, ez a legkönnyebben tapintható, az orvos is ezt vizsgálja, a légúti fertőzéssel, torokfájással, vagy mandulagyulladás tüneteivel hozzá fordulunk. A nyirokcsomók közül ugyanis mindig az lép működésbe, amelyik a fertőzés helyéhez legközelebb esik.

A fertőzés helyét is jelzi

A fejtetőt érintő fertőzések esetén a fej hátsó részén található nyirokcsomók mérete nő meg. A karon jelentkező, például bőrfertőzések a hónaljban; a lábak, vagy nemi szervek környékének fertőzései az ágyékban lévő nyirokmirigyek duzzanatát okozzák. Az egész szervezetet érintő megbetegedések, mint például az influenza, mononukleózis, vagy bárányhimlő pedig a test több pontján is megnagyobbodott nyirokcsomókat idézhet elő.

Daganatra is figyelmeztethet

Bizonyos esetekben a daganatos sejtek a nyirokerekbe jutva jelezhetik a közelben kialakult rosszindulatú elváltozást is. Ilyenkor a megnagyobbodás sokkal lassabban jön létre, mint fertőzések esetében és rendszerint fájdalommal sem jár. Emlődaganat esetén a hónaljban jelentkező nagyobbodás, a torok területén kialakult daganatot a nyaki, a tüdődaganatot a szinte észrevehetetlen mellkasi, vagy hasi nyirokmirigyek megnagyobbodása jelzi. A nyirok-, vagy vérrendszert érintő daganatok pedig a test több pontján is okozhatják a nyirokcsomók duzzanatát.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A fertőzések lezajlását követő hetekben a nyirokmirigyek duzzanata csökken, visszahúzódnak eredeti méretükre. Ha ez mégsem következne be, vagy látszólag minden ok, a közelmúltban lezajlott betegség nélkül is megnagyobbodnak, akkor javasolt orvoshoz fordulni. A kezelés mindig a kiváltó ok függvényében, személyre szabottan történik.

(Immunközpont - Dr. Kádár János, immunológus)