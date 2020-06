Napjaink egyik legnépszerűbb diétája a Candida-diéta. Akik kidolgozták, azt állítják, hogy segít a gombás fertőzések megelőzésében, és a gombás fertőzések miatt kialakult Candida-túlérzékenység leküzdésében. Az ötlet egy amerikai orvostól, Dr. William G. Crooktól származik.

Mi is az a Candida-túlérzékenység?

Dr. Crook elgondolása alapján a szervezetben elszaporodó Candida gombára adott reakció okozza a betegséget. Az immunrendszer működése megváltozik, és a gomba csak szaporodik, szaporodik, ami nagyon változatos tünetekhez vezet. Ilyen a hasmenés, de a szorulás is, vagy bármilyen emésztési probléma. Okozhat a „betegség” fájdalmakat a szervezet különböző pontjain, például a háton, a hasban, a kismedencében, de egy krónikus fejfájás oka is lehet a Candida gomba elszaporodása. Gyakorlatilag bárhol a szervezetben kialakulhat gombás fertőzés, annak jellegzetes tüneteivel.

De romolhat a látás is, vagy éppen krónikus fáradtság, akár depresszió is kialakulhat. Szédülés, vagy ízületi- és izomfájdalmak kiváltója is lehet, sőt az elhízásért vagy a fogyásért szintén a lehet Candida túlérzékenység a felelős. Gyakorlatilag bármilyen panasza van egy embernek, könnyű a megoldás, csak mutogassunk szegény Candida gombára.

Az elgondolást az orvos hazájában, az Egyesült Államokban áltudománynak minősítették. Ez annyit jelent, hogy tudományosnak hangzó, tényszerű magyarázattal próbálnak megerősíteni egy hipotézist, vagyis elgondolást, feltevést, melyet azonban valójában semmilyen tudományos módszerrel nem igazoltak, és az erre irányuló kutatások is kudarcba fulladnak, sőt néha a szerző el is zárkózik azoktól. Ezen a ponton beláthatjuk, hogy könnyű kitalálni valamit, de amíg erre nincs bizonyíték, addig nem lehet rá alapozni igazából semmit: kezelést sem, és diétát sem. Ez az alapprobléma a Candida-diétával is, hiszen nem létezik olyan betegség, amire ezt kitalálták. Nincs olyan, hogy „Candida-túlérzékenység”, csak simán gombás fertőzések vannak, azok tünetei viszont igen jellegzetesek, és ritkán maradnak felderítetlenül.

A gombás fertőzések; a hüvelygomba

A Candida egy olyan gomba, amely az emberi szervezetben normálisan is jelen van, kívül is és belül is: a normál mikrobiom alkotója a bőrön és a nyálkahártyákon. Amikor a mikrobiom károsodik, vagy az immunrendszer nem működik megfelelően, akkor ez a gomba el tud szaporodni, és kialakulnak a gombás fertőzések, melyek a bőr és a nyálkahártya fertőzései. Azok mélyebb rétegeibe is terjedhetnek, de a véráramba nem törnek be, így más szervekben betegséget nem okoznak. Nagyon ritka, hogy a gomba a vérbe is bejut, és egy nagyon komoly, életveszélyes állapot kialakulásához vezet (ezt gombaszepszisnek hívjuk). Ez nem egy krónikus betegség, amivel az emberek az utcán sétálnak, hanem egy kritikus állapot, amivel biztosan a kórházban fekszik a beteg.

A gombák táplálékául szolgáló szénhidrátforrás valójában többféle lehet. Nemcsak egyféle típust használnak fel, és kutatások során azt is kimutatták, hogy mi történhet velük különböző „ételek fogyasztása” esetén. Ennek bonyolultsága túlmutat az általános orvosi tudáson is, mikrobiológiai kutatásokon alapul, viszont érdekes példával lehet szemléltetni, amit mindenki megérthet. A gombák szénhidrátforrása, ami valójában az energiát szolgáltatja, lehet egyszerű cukor (glükóz), lehet a sejtekben található, a cukor raktározására szolgáló vegyület (glikogén), de nagyon sokszor a gombák tejsavas sóval táplálkoznak (laktát), ami a tejsavból képződik – amit a Lactobacillusok is termelnek. Ráadásul a tejsavas són nevelkedett Candida könnyebben elbújik az immunrendszer elől, ellenben a cukron nevelkedett gombákat a védekező sejtek könnyebben pusztítják el. Sőt, a gombák elsősorban olyan helyeken telepszenek meg, ahol kevés az egyszerű cukor.

Ezt elsőre furcsa lehet olvasni, de pont az ilyen tényeket jó ismerni, hogy elfogadjuk, egy mikroorganizmus élete nem annyira egyszerű, ezért sem lehet olyat leírni, hogy „a gombának cukor kell és akkor szaporodik”.

A gomba elszaporodását azon a helyen, ahol létrejön maga a fertőzés, a gombák speciális fehérjéi segítik, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megváltozzon a gomba szerkezete, és nagymértékű szaporodás induljon be, így kialakítva a gombás fertőzést. A gombák valóban bizonyos szénhidrátokkal táplálkoznak, de azt nem abból vonják el, amit megeszünk, és nem is a vérünkből, hiszen nem ott élnek. A sejtekből szerzik meg azt, amire szükségük van. Jó példa erre a gombás hüvelyfertőzés, amire viszont sokszor javasolnak az interneten szénhidrátcsökkentett diétát. Könnyen beláthatjuk azonban azt is, hogy a cukorból, amit megeszünk, a hüvely belsejébe nem sok jut. Mint ahogy a kenyérből vagy a banánból sem, sőt a csokiból sem. Egy kontrollálatlan cukorbeteg esetén ennél bonyolultabb a helyzet, de erről még írunk később.

Visszatérő gombás hüvelyfertőzés esetén sok nő teszi fel a kérdést a kezelőorvosnak, hogy változtasson-e a táplálkozásán. Annyira sokan hallottak már arról, hogy akinek gombája van, annak nem szabad cukrot ennie, hogy azt hiszik az emberek, ez valóban orvosi tanács. Ilyenkor a betegnek helyes elmondanunk, hogy az egyszerű szénhidrátok csökkentett fogyasztása mindenki egészségére jó hatással van, és ettől hosszú távon egy egészséges ember immunrendszere jobban is működik, de ehhez nem elég egy diétát követni, hanem életmódot kell változtatni. Ám egy éppen kialakult gombás fertőzés kezelésére a szénhidrátok megszorítása nem alkalmas.

A Candida-diéta lényege

Vannak a diétának enyhébb verziói is, de lássuk az eredetit, amit a vérbeli „candidások” követnek.

Az első tanács az, hogy kerülni kell a cukrokat, mindenféle formában. Az elgondolás az, hogy így a gombákat „nem etetjük”. Írtam korábban, hogy igen nehéz a hüvelygombát etetni a szájon át elfogyasztott csokival, ugye? Amit viszont jó tudni, hogy amikor a táplálékkal bevitt egyszerű cukrok mennyiségét csökkentjük, az a szervezetre valóban nagyon kedvező hatású. A gombákhoz nem sok köze van, de valóban sok kellemetlen tünettől szabadulhatunk meg. Javulni fog az emésztés, a bőr állapota, és természetesen könnyebben is tudunk fogyni. Amikor pedig egy egyébként is szükséges fogyás elindul, annak rengeteg egyéb pozitív hatása is lesz.

A következő pont az, hogy kerülni kell az élesztővel vagy más, gombával készült élelmiszereket. Az elgondolás az lenne, hogy ne vigyünk be több gombát a szervezetbe, ám ez teljesen értelmetlen. Az ételekben lévő gombák az emberi szervezetben csak igen ritkán okoznak fertőzést, mert egyszerűen más gombafajokról van szó, és nem a gyakori Candida albicansról (ami ellen egyébként a Candida-diétát is kitalálták).

Persze azt meg kell említenem, hogy vannak olyan szakértő Candida-diétás weboldalak, ahonnan még rendelni is lehet ételeket, és ott olyat is írnak, hogy a Candida egyik fő tápláléka a cukor mellett az élesztő. A Candida ugye egy gomba, ezt tudjuk, csakhogy az oldal megfelejtkezik arról, hogy az élesztő is egy gomba - nem pedig gombatáplálék! Ezek az apró részletek hívhatják fel a figyelmünket a magyarázatok áltudományos voltára, és kicsit jobban odafigyelve, a sok beáramló információt szépen meg kell szűrni.

Vannak olyan emberek, akik allergiásak a gombákra, például a penészgombára. Nekik természetesen minden kontaktot kerülni kell ezekkel a gombákkal, természetesen az ételeket is, amelyek az allergiát okozzák. Ennek az allergiának viszont a gombás fertőzésekhez (amit a Candida-túlérzékenység kiváltó okaként képzelnek el) semmi köze sincs.

Kerülni kell minden glutént tartalmazó ételt, sőt sok helyen a keményítőt sem javasolják, emellett a tejtermékeknek a fogyasztását is nagyon beszűkítik. Ezek célja az allergizáló, vagy gombákat tartalmazó ételek kiiktatása lenne, mert ezekről azt tartják, hogy a Candida elszaporodásához vezetnek. Ennek akkor van pozitív hatása, amikor egy embernek az emésztési problémáit például egy ételallergia okozza, ilyen lehet a gluténérzékenység is. Jó tudni azt is, hogy az ételallergia a gyulladás és az emésztési zavarok miatt a belekben lévő mikrobiomot valóban sokszor megbolygatja, és az allergiát kiváltó ételek elkerülésével egy idő után ez mind rendeződni fog, így az ezzel járó panaszok is megszűnnek. A gombáknak ebben a folyamatban azonban továbbra sincs szerepe.

Átmenetileg még a gyümölcsök fogyasztása is tilos, amire aztán persze vissza kell majd állni. Erre annyit tudok reagálni, hogy a sok gyümölcs fogyasztása akár hízáshoz is vezethet egyéb rossz táplálkozási szokás mellett, vagy testmozgás hiányában, hiszen rengeteg bennük a gyümölcscukor. Teljesen tiltani azonban ezt sem javasolt, még átmenetileg sem érdemes teljesen elhagyni azokat.

Javasolják a magas rosttartalmú táplálkozást, és a probiotikus ételek fogyasztását. Ezekkel a tanácsokkal nem tudok vitatkozni, hiszen valóban segíteni fogják az emésztést, könnyebben alakul ki kiegyensúlyozott táplálkozás, és ez is többféle panasztól szabadíthatja meg az embereket.

Emellett javasolják a sovány húsokat, a tojást, az egészséges zsírok beiktatását, amelyek szintén nagyon hasznosak lesznek a szervezetnek.

Hasznos-e a Candida diéta?

A válasz: igen is és nem is, illetve mindegy is (hogy csinálja-e valaki).

Igen, sok hasznos tanács van benne, hiszen amikor valaki a feldolgozott ételeket lecseréli frissre, kevesebb egyszerű cukrot fogyaszt, ámde több rostot iktat be az étkezésbe, és ezeket egészséges zsírokkal és sovány húsokkal kombinálja, az jó hatással lesz a szervezetre: mindenkiére, bármely életkorban, és szinte bármilyen alapbetegség mellett.

Azonban a diétában nagyon sok felesleges dolog van, ami komoly hiányokat okozhat a szervezetben bizonyos anyagokból (vitaminok, nyomelemek, ionok). Akár tetszik, akár nem, keményítőre például mindenkinek szüksége van, vagy rendszeres gyümölcsfogyasztásra szintén. De a tejtermékeket sem érdemes ennyire elhagyni, hacsak valakinek nincs ételallergiája, hiszen a tej az egyik legjobb kalciumforrás.

A fentiek mellett pedig meg kell említeni, hogy egy diétával nem lehet megszabadulni a gombás fertőzésektől, mert sajnos ez nem ilyen egyszerű. Pontosan ki kell deríteni, hogy mi az oka egy gyakran visszatérő gombás fertőzésnek, és a hangsúlyt mindig a megelőzésre kell fektetni a kezelés során.

A cukorbetegség és a gombás fertőzések

Nagyon sokan példaként, vagy inkább igazolásként azt a tényt hozzák fel a Candida-diéta védelmében, hogy a cukorbetegeknek is nagyobb az esélyük a gombás fertőzésekre.

Ez egy ismert, és igazolt tény. Az okát természetesen ennek is vizsgálták, de teljesen pontosan, és biztosan még nem tudják megállapítani, hogy ez miért van így. Annyit tudtak kimutatni, hogy a problémát nem közvetlenül a vércukorszint befolyásolja, hanem az, hogy akinek cukorbetegsége van, annak az immunrendszere nem működik megfelelően.

Az I. típusú cukorbetegség akkor alakul ki, amikor az immunrendszer megtámadja a hasnyálmirigyet, ami emiatt nem tud inzulint termelni. A II. típusú cukorbetegség kialakulása ennél összetettebb, és több altípusa is van, de a betegség létrejöttében nagy szerepet játszik a rendellenesen működő immunrendszer, és az emellett fennálló gyulladásos állapot is. Bármilyen fertőzés leküzdéséhez jól működő immunrendszer szükséges, ami a cukorbetegeknél sajnos nem működik tökéletesen. Így hajlamosabbak lesznek a gombás fertőzésekre, de emellett egyéb fertőzésekkel is nehezebben fognak megküzdeni. Jó példa erre a műtétek utáni sebfertőzés, amit szinte kizárólag baktériumok okoznak, és nem megfelelően beállított cukorbetegség esetén nagyon nehezen gyógyulnak ezek az elfertőződött sebek is.

A normál hüvelyflóra, a hüvelygomba és a különféle cukorszármazékok közötti kapcsolat

Van még egy fontos dolog, amiről a diéta kapcsán beszélni kell. Mégpedig arról, hogy milyen cukrok vannak a hüvelyben, és azok vajon a mikrobiom melyik összetevőjének lesznek hasznosak.

Kicsit fentebb már írtunk arról, hogy a gombák többféle szénhidrátforrást is használhatnak, de azt még nem tudjuk, hogy például a hüvelyben lévő egyéb baktériumoknak is kell a cukor, és sokszor a baktériumok elszaporodásában a hüvelyben lévő egyszerű cukroknak is nagy szerepe van. A másik fontos tudnivaló, hogy a gombák fontos tápláléka, a korábban már említett glikogén, a Lactobacillusoknak is alapvető energiaforrása.

Tehát nem tudunk egyértelmű és közvetlen összefüggést kimutatni a hüvelyben lévő cukrok és a visszatérő gombás hüvelyi fertőzés között most sem.

A fentiekből látható, hogy magát a Candida-diétát egy nem létező betegségre találták ki, így ebből a szempontból teljesen haszontalan. Sokan próbálják a diétát a visszatérő gombás fertőzések kezelésére alkalmazni, ami szintén nélkülözi a tudományos alapokat. Ezek ellenére egy visszafogott, és nem az összes szabályt szorosan követő „Candida-diéta” a szervezetre jó hatással lehet, ám azt ebben a formában már nem annak nevezzük.

Az egészséges életmód az egészséges táplálkozást és a megfelelő testmozgást is magába foglalja, aki ezekre figyel, annak egészségesebb lesz a teste, és kisebb valószínűséggel fog visszatérő fertőzésekkel küzdeni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász