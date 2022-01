A metabolikus szindróma és jellemzői

A metabolikus szindróma nem egyetlen betegség. A fogalom gyakran több kóros állapot együttes fennállását, egy tünetegyüttest takar: szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz vagy inzulinrezisztencia, túlsúly, magas vérnyomás magas vérzsír- és vércukorszinttel.

A metabolikus szindróma szorosan összefügg az elhízással. Aki hibásan táplálkozik, keveset mozog, könnyen túlsúlyossá válhat, aminek pedig a metabolikus szindróma kialakulása lehet a következménye. Az elnevezésben a metabolikus szó az anyagcserére utal. Erősen leegyszerűsítve a metabolikus szindróma a túlsúllyal, az elhízással és az ezek következtében kialakuló diabétesszel áll összefüggésben. A túlsúly a metabolikus szindróma fő kockázati tényezője. Minden második túlsúlyos ember az élete folyamán cukorbeteggé válik, ami a cukoranyagcsere zavara.

Egyre több a túlsúlyos és elhízott ember, ezzel együtt a cukorbetegek száma is nő. Az általánosan elfogadott definíció szerint (IDF, 2005) metabolikus szindrómáról akkor beszélhetünk, ha egy személy erősen túlsúlyos (főleg hasi elhízás jellemző rá) és az alábbiak közül két állítás igaz rá:

1. Zsíranyagcsere-zavar

A „jó koleszterin” (HDL) szintje alacsony vagy

A triglicerid szintje magas

2. Magas vérnyomás (magasabb mint 130/85 Hgmm)

3. Inzulinrezisztencia: éhgyomorra vett vérmintában magas vércukorszint mutatható ki (magasabb 100 mg/dl-nél vagy 5,6 mmol/l-nél), illetve ha a páciensnek 2-es típusú diabétesze van.

Ha az orvos megállapítja valakinél a metabolikus szindrómát, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a páciensnek szív- és érrendszeri betegsége is van, vagy kialakulhat a későbbiekben. Azt sem lehet biztosan megjósolni, hogy a metabolikus szindróma milyen súlyosan veszélyezteti az egészséget, és hogy a követeztében kialakulnak-e más betegségek.

Az életmódváltás segít!

A tudósok ma is vitatkoznak arról, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek mellett metabolikus szindrómáról beszélhetünk, sokan azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán az elnevezés helyes-e. Az azonban nem kétséges, hogy létező és megelőzhető problémáról van szó, bárhogy is nevezzék.

A negatív folyamatok visszafordíthatók egészséges életmóddal: kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres sportolással, a dohányzás, az alkohol és a stressz kerülésével sokat tehet egészségéért. Mindezzel sok esetben megakadályozható a túlsúly, a magas vérnyomás és a magas vércukorszint, valamint csökken a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélye is.

