Potenciazavarhoz vezethet a metabolikus szindróma

Ma már minden hatodik európai felnőttet fenyeget a metabolikus szindrómának nevezett „életmódbetegség”, mely növeli a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke kockázatát.

Hogyan vezethet merevedési zavarhoz a metabolikus szindróma?

Bár az utóbbi időben hivatalosan nem alkalmazzuk a megnevezést, mégis egyértelmű és egymással összefüggő eltérések társult megnevezését jelenti a metabolikus szindróma. A merevedési zavart ezen kóros eltérések közül több összetevő is kiváltja, a végeredményt egyre súlyosbítva.

Magyarországon a hipertóniás populáció körülbelül egynegyedénél diagnosztizálható metabolikus, vagyis anyagcsere-eltérés. Ráadásul a keringés betegségei a férfiaknál önmagában is merevedési zavart is okozhatnak. Az érintett magyar férfiak több mint felénél diagnosztizálható valamely eltérés a következők közül: cukorbetegség, magas vérnyomás, túlsúly, magas vérzsírszintek, hyperurikémia – magas húgysavszint – és szívbetegség. A metabolikus szindrómát adó kórképek odafigyeléssel megelőzhetők, ha már megvan a baj, akkor orvosi kezeléssel korrigálhatók.

A metabolikus szindróma egy olyan, sajnos gyakori állapot, amelyre többek között az elhízás mellett a magas vérnyomás, a magas vércukorszint, magas húgysavszint, zsírmáj és a kóros vérzsírösszetétel jellemző.

Ezeknek a helytelen életmódból összeadódó kockázati tényezőknek az együttes jelenléte nagyban megnöveli a koszorúér-betegség, a stroke és a cukorbetegség kialakulásának esélyét. Sőt, a kardiovaszkuláris eredetű megbetegedések férfiaknál merevedési zavarokat is okozhatnak.

A metabolikus szindróma diagnózisát egyébként elvileg akkor mondhatjuk ki, ha az alábbi kockázati tényezők közül legalább három jelen van: centrális, úgynevezett alma típusú elhízás, kóros vérzsírösszetétel (alacsony HDL-koleszterin-szint, emelkedett triglicerid), magas éhgyomri vércukor, vagy emelkedett vérnyomás.

Tudta? Ha valakinek már kialakult a cukorbetegsége, érrendszere általában olyan rossz, mintha cukorbetegség nélkül elszenvedett volna egy szívinfarktust.

Talán kevéssé ismert tény, hogy a merevedési zavar hátterében sokszor valamilyen keringési betegség húzódik meg. Ráadásul ez a kockázat a negyvenes éveiben járó, a szexuálisan aktív férfiakat is érinti.

Az erekcióhoz ugyanis nemcsak szexuális ingerre, hanem jól működő érrendszerre is szükség van, a barlangos testecskék vérrel való telítődése a keringéssel összefüggő folyamat. Márpedig a merevedési zavarral érintett magyar férfiak több mint felénél diagnosztizálható valamely társbetegség: cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, illetve a hormonháztartás vagy a pajzsmirigyműködés zavara mutatható ki. Ezek az erek károsodásán túl a beidegzés zavarát is okozzák.

A bajt meg is lehetne előzni, ha pedig már bekövetkezett, akkor mielőbb orvoshoz kell fordulni!

Sokan csak a merevedési zavar bekövetkeztekor fordulnak orvoshoz – vagy akkor sem. Nemegyszer azonban ilyenkor már nagyobb baj van, mint ha időben kezeltették volna addig ártalmatlannak vélt tüneteiket.

Pedig a bajt meg is lehetne előzni: az egészséges életmód – például a dohányzásnak és a túlzott alkoholfogyasztásnak a mellőzése, az étkezésre való odafigyelés – a szív- és érrendszeri betegségek mellett a merevedési problémák rizikóját is csökkentheti.

Ha már jelentkezett – a metabolikus szindróma tüneteként – a merevedési zavar, a szexuális örömökről akkor sem kell lemondani. Létezik ugyanis gyógyszeres terápia, mely az alapbetegségekre felírt gyógyszerekkel együtt is szedhető. Sőt, a megfelelő gyógyszeres terápia beállítása mellett ajánlott is a mértékletes nemi élet, hiszen felér egy alapos testmozgással.

A merevedési zavarra az urológus vagy az andrológus írja fel a gyógyszert, melyet legtöbbször lehet más, keringési betegségekre felírt készítményekkel együtt is használni, néhány kivétel azonban van, pl. szív- vagy tüdőbetegség, ezért fontos, hogy a páciens tájékoztassa kezelőorvosait, hogy melyik problémájára milyen gyógyszert szed.

Ezzel együtt tudni kell, hogy a merevedési zavar megelőzésének legjobb módszere a megfelelő életmód, amellyel több, más súlyosabb betegséget is kivédhetünk. Ugyanis ha az alapprobléma vagy problémák nincsenek kezelve, igazán jó eredmény nem várható!

A legújabb kutatások szerint a metabolikus szindróma szoros összefüggésben van az anyagcserével, vagyis a táplálék feldolgozásának módjával.

Normális körülmények között a táplálék cukor és egyéb alapvegyületek (fehérje, zsír) formájában kerül a vérkeringésbe. A vércukorszint megemelkedésekor a hasnyálmirigy inzulint termel. A sejtekhez kapcsolódó inzulin lehetővé teszi a glükóz sejtekbe történő bejutását, melyből a sejtben energia keletkezik. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a sejtek nem képesek reagálni az inzulinra. Egyes kutatások szerint ez az inzulinrezisztens állapot áll a metabolikus szindróma kialakulásának hátterében.

Hatásos módja lehet az inzulinrezisztencia megelőzésének és csökkentésének – a nem elégszer hangsúlyozott – egészséges táplálkozás és a mindennapi testmozgás. Negyven felett mindazonáltal indokolt rendszeres orvosi kontrollal, szükség esetén kezeléssel kiküszöbölni ezt az alattomosan romboló betegséget.

