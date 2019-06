A cukorbetegség megelőzése - Kiknek kell fokozottan odafigyelniük?

Legelőször az anyaméhben. Nagyszámú egyeden elvégzett több évtizedes időtartamú vizsgálatok arra utalnak, hogy minden, ami a méhen belüli fejlődést megnehezíti, és ezáltal alacsony magzati súlyt, esetleg ehhez társuló koraszülést eredményez, jelentősen növeli annak a valószínűségét, hogy élete derekán, 50-60 éves kor között fellép a 2-es típusú cukorbetegség. Tehát az egyébként igen domináns öröklődési menettől függetlenül, a méhen belüli fejlődés elégtelensége is diabétesz hajlamot von maga után. Ez azért van, mert a hasnyálmirigy béta-sejtállománya csupán az utolsó 2-3 terhességi héten fejlődik ki teljes értékűre, és ha ez nem történik meg, kódolva lesz az idővel elégtelen inzulin szekréció. Tehát minden, ezt eredményező tényező, mint a kismama egészségtelen életvitele, a dohányzás, az alkohol-fogyasztás, a drogozásról nem is beszélve, már megpecsételi a születendő gyermek sorsát.

A születést követően az újszülött legalább hat hónapon át folytatott kizárólagos anyatejes táplálása nem csupán az 1-es típusú cukorbetegség ellen véd, hanem a mesterséges túltáplálás révén kiváltott korai súlynövekedéssel szemben is.

A csecsemő-, kisded, majd gyermek és serdülőkor során a cukorban és zsír-dús élelmiszerekben viszonylag szegény, növényi rostban, azaz gyümölcsben, főzelékekben, zöldségekben gazdag és elegendő mennyiségű sovány húst és tejterméket tartalmazó étrend képezi a legfőbb biztosítékát annak, hogy az élet e korai szakaszában normális maradjon a testsúly és nem csupán a tizenéves korban, de később se hízzék el az egyén. Ehhez szükség van nem csupán az otthoni kielégítő minőségű étkezésre – ami sajnos százezrek esetén ma nem biztosított – hanem a korszerű iskolai étkeztetésre, melynek a programja az angolszász országok példáját követve, reményeink itthon is megvalósul.

Az étkezéshez hasonló fontosságú a gyermek és serdülő fiatal rendszeres testmozgása, melynek csupán minimumát képezi a napjainkban megvalósuló naponkénti iskolai testnevelés. Kívánatos lenne, hogy minden szülő, akinek ez módjában áll, tegye lehetővé gyermeke rendszeres sportolását, ezáltal is megőrizve gyermeke normális testsúlyát és fittségét, mely minden „civilizációs” betegségnek, köztük a 2-es típusú diabétesznek legfőbb ellenszere.

Mind a fiatalkorú, mind a felnőtt ember maximálisan törekedjen a testsúly állandóságát biztosító, a gyarapodást megelőző étkezésre. Ennek meghatározó eleme az energia-felvétel optimalizálása: ha valaki nem fogyaszt naponta több kalóriát, mint amennyi munkavégzéséhez, súlya fenntartásához szükséges, nem hízik meg. ezen étkezésen belül is célszerű törekedni az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek, ételek előnyben részesítésére, nem feledkezve meg a szénhidrátok mennyiségi korlátozását, vagyis hogy az ún. glikémiás terhelés is meghatározott határon belül maradjon. Ez a fajta étrend nagyjában megegyezik a gyermekkorban ajánlható étrenddel. Fontos hangsúlyozni, hogy a cukorfogyasztás minimalizálandó és ezért a cukros üdítők mindenképpen kerülendők. Amennyiben az ideális folyadék, a tiszta víz, ásványvíz mellé valaki még valamit fogyasztani kíván, a 100%-os gyümölcslé napi 2-3 dl mennyiségben beiktatható az egészséges étrendbe. Ami az alkoholos italok fogyasztását illeti, az egészséges étrendbe beilleszthető napi 1-2 pohár sör, ill. 1-2 dl. (vörös) bor is.