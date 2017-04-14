Fontos kérdés: kiknek és mikor lenne szükséges lépni a cukorbetegség, konkrétabban a 2-es típusú diabétesz megelőzése irányában?

A téma cikkei 2/1 A cukorbetegség megelőzése - Kiknek kell fokozottan odafigyelniük?

2/2 A cukorbetegség megelőzése - A kutatások eredményei

Kiknek kell fokozottan odafigyelniük?

Ami az első kérdést illeti, elsősorban mindazoknak, akik a 2-es típusú cukorbetegség által fokozottan veszélyeztetettek:

akiknek felmenői vagy oldalági rokonaik között 2-es típusú diabétesz előfordult,

azon nőknek, akik 4500 g feletti újszülöttnek adtak életet, illetve akiknél a terhesség alatt gesztációs diabéteszt diagnosztizáltak, különösen akkor, ha súlyfelesleggel rendelkeznek vagy már kifejezetten elhízottak,

a már serdülőkorukban elhízott fiataloknak

szénhidrátháztartás zavarával, pl. inzulinrezisztenciával küzdőknek.

A veszélyeztetetteknek ebbe a csoportjába még beletartoznak a túl alacsony vagy túl magas születési súllyal rendelkező személyek is. Amennyiben fentiek fennállása mellett magas a vérnyomásuk vagy/és vérzsír-rendellenességet (megemelkedett triglicerid- és/vagy LDL-koleszterin-, csökkent HDL-koleszterin-szintet) is találtak náluk, a diabétesz kockázata tovább fokozódik.

A cukorbetegség megelőzéséért tenni minél előbb kell. Részben magyar kutatók által végzett vizsgálatok mutatták ki, hogy 13 évvel a 2-es típusú cukorbetegség fellépését megelőzően már részben a fentiekben részletezett, részben egyéb elváltozások kezdeti stádiumát észlelve nagy valószínűséggel megjósolható a diabétesz, és legkésőbb ekkor – tehát 13-15 évvel a cukorbetegség kifejlődése előtt – elkezdett hatékony „védekezés” ígérhet eredményt. Minél később lép az egyén a cukorbetegség megelőzése irányában – főként, ha már kimutatható a csökkent glukóztolerancia –, annál kisebb esélye van a sikeres megelőzésre.

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Hogyan előzhető meg a cukorbetegség kialakulása?

A valódi megelőzés korán kezdődik. De mennyire korán?

Legelőször az anyaméhben. Nagyszámú egyeden elvégzett több évtizedes időtartamú vizsgálatok arra utalnak, hogy minden, ami a méhen belüli fejlődést megnehezíti, és ezáltal alacsony magzati súlyt, esetleg ehhez társuló koraszülést eredményez, jelentősen növeli annak a valószínűségét, hogy élete derekán, 50-60 éves kor között fellép a 2-es típusú cukorbetegség. Tehát az egyébként igen domináns öröklődési menettől függetlenül, a méhen belüli fejlődés elégtelensége is diabéteszhajlamot von maga után. Ez azért van, mert a hasnyálmirigy béta-sejtállománya csupán az utolsó 2-3 terhességi héten fejlődik ki teljes értékűre, és ha ez nem történik meg, kódolva lesz az idővel elégtelen inzulinszekréció. Tehát minden, ezt eredményező tényező, mint a kismama egészségtelen életvitele, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drogozásról nem is beszélve, már megpecsételi a születendő gyermek sorsát.

Paradox módon ugyanezt eredményezi az anya elégtelen inzulinelválasztására visszavezethető nagy magzatsúly, 4500 g vagy e feletti születési súly (fel nem ismert vagy nem megfelelően kezelt terhességi cukorbetegség esetén), mely többnyire szintén koraszüléssel párosul.

A születést követően az újszülött legalább hat hónapon át folytatott kizárólagos anyatejes táplálása nem csupán az 1-es típusú cukorbetegség ellen véd, hanem a mesterséges túltáplálás okozta korai súlynövekedéssel szemben is.

A csecsemő-, kisded-, majd gyermek- és serdülőkor során a cukorban és zsírdús élelmiszerekben viszonylag szegény, növényi rostban, azaz gyümölcsben, főzelékekben, zöldségekben gazdag és elegendő mennyiségű sovány húst és tejterméket tartalmazó étrend képezi a legfőbb biztosítékát annak, hogy az élet e korai szakaszában normális maradjon a testsúly és nem csupán tizenéves korban, de később se hízzék el az egyén. Ehhez szükség van nem csupán az otthoni kielégítő minőségű étkezésre – ami sajnos százezrek esetén ma nem biztosított –, hanem a korszerű iskolai étkeztetésre is.

Az étkezéshez hasonló fontosságú a gyermek és serdülő fiatal rendszeres testmozgása, melynek csupán minimumát képezi a napjainkban megvalósuló naponkénti iskolai testnevelés. Kívánatos lenne, hogy minden szülő, akinek ez módjában áll, tegye lehetővé gyermeke rendszeres sportolását, ezáltal is megőrizve gyermeke normális testsúlyát és fittségét, mely minden „civilizációs” betegségnek, köztük a 2-es típusú diabétesznek legfőbb ellenszere.

Alapvető fontosságú, hogy huszonéves kortól kezdve az életkor előrehaladtával minél többen őrizzék meg fittségüket valamilyen rendszeres testmozgás fenntartásával. Ugyanis legtöbben ekkor kezdik felszedni a többletsúlyt, mely nem csupán étkezésbeli hiányosságoknak, hanem főként a testmozgás elhagyásának a következménye. Idősebbek számára heti 5x30-40 perces közepes intenzitású testmozgás (4-5 km/óra sebességgel történő gyaloglás, vagy ennek megfelelő kerékpározás vagy egyéb sporttevékenység) már maximális segítséget, illetve kockázatcsökkentést kínál a testsúly fenntartására, illetve csökkentésére.

Mind a fiatalkorú, mind a felnőtt ember maximálisan törekedjen a testsúly állandóságát biztosító, a gyarapodást megelőző étkezésre. Ennek meghatározó eleme az energiafelvétel optimalizálása: ha valaki nem fogyaszt naponta több kalóriát, mint amennyi munkavégzéséhez, súlya fenntartásához szükséges, nem hízik meg. Ezen étkezésen belül is célszerű törekedni az alacsony glikémiás indexű élelmiszerek, ételek előnyben részesítésére, nem feledkezve meg a szénhidrátok mennyiségi korlátozásáról, vagyis hogy az úgynevezett glikémiás terhelés is meghatározott határon belül maradjon. Ez a fajta étrend nagyjában megegyezik a gyermekkorban ajánlható étrenddel. Fontos hangsúlyozni, hogy a cukorfogyasztás minimalizálandó és ezért a cukros üdítők mindenképpen kerülendők. Amennyiben az ideális folyadék, a tiszta víz, ásványvíz mellé valaki még valamit fogyasztani kíván, a 100%-os gyümölcslé napi 2-3 dl mennyiségben beiktatható az egészséges étrendbe. Az alkoholos italok kerülendők.

Végül minden, ami az egészséges életvitellel ellentétes, így a biológiai órát megbontó éjszakázás, váltott műszakban történő munkavégzés lehetőség szerint kerülendő.

Eddig az egyéni védekezési, megelőzési módokkal foglalkoztunk. Azonban ez legtöbbször csak akkor hatásos, ha részét képezi az össztársadalmi méretű megelőző egészségvédelemnek, mely csupán egy-egy egész országra kiterjedő komplex eszközrendszer alkalmazásával kecsegtethet eredménnyel.

A lehetséges és szükséges legfontosabb eszközök, valamint célok

Folyamatos, rendszeres egészség-szűrővizsgálatok összekapcsolása a minden szinten történő egészségneveléssel, a lakosság egészségtudatának fokozása, olyan társadalmi környezet megteremtése, melyben kiemelt helyet foglal el az egészség, annak megőrzése és ennek érdekében az egészséges táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás preferálása.

Egészséges életvitelre történő oktatás ("egészségtan") az edukáció minden szintjén az óvodától a felsőoktatásig. Ez csak abban az esetben lehet hatékony, ha az oktatás párosul az egészséges intézeti étkeztetéssel és a rendszeres fizikai aktivitással (emelt számú tornaórák, össztársadalmi tömegsport-lehetőségek megteremtése).

A rendszeres és folyamatos egészségnevelés bevezetése a tömegkommunikációba, elsősorban az elektronikus médiába.

Tovább A cukorbetegség tünetei, figyelmeztető jelei

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fövényi József, diabetológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus