Terhességi panaszok

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Egyes terhességi kényelmetlenségek az első hetekben fordulnak elő, míg mások csak akkor jelentkeznek, mikor már közeledik a szülés időpontja. Sőt, vannak olyanok is, melyek a terhesség kezdetekor jelentkeznek, elmúlnak, majd később újra felbukkannak. Mindez normális, és általában nem jelenti azt, hogy valami nincs rendben.

A mell változásai terhesség alatt

A legtöbb várandós nő már az első időszaktól érez változást a mellében. A mell mérete növekszik: amint a tejmirigyek megnagyobbodnak, a zsírszövet növekszik, ami feszessé és érzékennyé teszi a mellett a terhesség első és utolsó hónapjaiban. A vérellátás fokozódásával a bőr alatti kékes erek is láthatóvá válnak, a mellbimbó sötétebbé válik, és a kolosztrumnak nevezett sűrű folyadék is szivároghat belőle. Mindezek a változások normálisak.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Viselhet megfelelő támaszt nyújtó melltartót, mely pamutból vagy más természetes anyagból készült.
  • A mellek növekedésével párhuzamosan nagyobb melltartóra kell váltani, továbbá elérhetőek terhességi vagy szoptatós melltartók is, melyek jobban támasztják a mellet, és szoptatás során is jól használhatók.
  • A kellemetlen érzés enyhítésére használható éjszakára is terhességi vagy szoptatós melltartó.
  • Szoptatási betét alkalmazásával felfogható a mellből szivárgó előtej. Ebben az esetben azonban rendszeresen cserélni kell a betétet, hogy elkerülhető legyen a bőrirritáció.
  • A mellek tisztítására a tiszta meleg víz ajánlott, mivel a szappan használata bőrszárazságot okozhat.

Terhességi fáradtság

A növekvő baba extra energiát igényel, így a kismama könnyebben és gyakrabban fárad. A fáradtság lehet anémia (vashiányos vérszegénység) jele, mely gyakori a terhesség során.

Mit tehet, mit tegyen?

A fáradtság ellen hasznos a korábban megszokottnál több alvás, a napközbeni szundítás, továbbá a naponta végzett torna. Vérszegénység esetén a kezelőorvos tud terhesség esetén is biztonságosan alkalmazható készítményt javasolni.

Terhességi hányás

A leginkább kora terhességre jellemző hányingert a hormonális hatások okozzák, a nap bármely szakában előfordulhat, de leginkább reggel, mikor a gyomor üres.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Készítsen az ágya mellé kekszet vagy kétszersültet, és egyen belőle még, mielőtt felkel az ágyból. Az is segít, ha a lefekvés előtt magas fehérjetartalmú vacsorát fogyaszt.
  • Két-három óránként egyen kevesebbet a napi háromszori étkezés helyett. Lassan egyen és alaposan rágjon meg minden falatot.
  • Igyon eleget a nap folyamán, de kerülje a nagy mennyiségű folyadékot egyszerre.
  • Kerülje a fűszeres, olajban sült vagy zsíros ételeket.
  • Ha zavarják a szagok, hidegen vagy szobahőmérsékleten fogyassza az ételeket.
  • Beszélje meg orvosával, szüksége van-e B6-vitaminra vagy más kezelésre. Van modern, biztonsággal adható hatékony gyógyszer is.
  • Súlyos hányás esetén forduljon orvoshoz, mivel az kiszáradást okozhat.

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Gyakori vizelés

Az első trimeszterben a növekvő méh és baba nyomja a hólyagot, ami gyakori vizelési ingert okoz. Ez a harmadik trimeszterben, különösen miután a baba feje beékelődik a medencébe, ismét problémát okoz.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Kerülje a szoros fehérneműket, nadrágokat, harisnyát!
  • Orvoshoz kell fordulni, ha a vizelet ég vagy szúr, mivel az húgyúti fertőzés jele lehet.

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Terhességi fejfájás

A fejfájást okozhatja feszültség, székrekedés, bizonyos esetekben preeclampsia, és a terhesség során bármikor előfordulhat.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Sajnos a szokásos fájdalomcsillapítók többsége várandósság idején nem szedhető, de van adható készítmény.
  • Alternatívaként alkalmazható jeges borogatás a homlokon vagy tarkón, illetve javasolt a pihenés csöndes, gyengén megvilágított szobában.
  • Esetenként terhesség ideján is alkalmazható paracetamoltartalmú gyógyszer, de erről konzultálni kell a nőgyógyásszal is.
  • Ha a fejfájás súlyos és nem múlik, hányingerrel, kettős látással, homályos látással párosul, mindenképp orvosi segítséget kell kérni.

Ínyduzzanat és vérzés

A vérbőség és a megváltozott hormonrendszer érzékenységet, duzzanatot, vérzést okozhat az ínyben.

Mit tehet, mit tegyen?

Székrekedés a terhesség alatt

A hormonok, illetve a terhességi vitamin- és vaskészítmények, valamint a méh által a végbélre gyakorolt nyomás is okozhat székrekedést.

Mit tehet, mit tegyen?

Terhességi szédülés

A szédülés a terhesség középső és utolsó harmadában bármikor előfordulhat. Ennek oka, hogy a terhességi hormonként is emlegetett progeszteron kitágítja a vérereket, így a vér inkább a lábakba áramlik. Emellett a növekvő méh is több vért fog fel. Mindez csökkenti a vérnyomást, ami szédülést okozhat. A rossz étkezési szokások is okozhatnak bágyadtságot, szédülést. Mikor a vércukorszint túl alacsony, érezheti úgy, hogy mindjárt elájul.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Amennyiben hosszú ideig kell állnia, próbáljon meg sétálni, mozogni közben.
  • A bal oldalára fekve pihenjen!
  • Lassan változtasson a testhelyzetén, mikor ülésből feláll, kerülje a hirtelen mozdulatokat!
  • A rendszeres étkezéssel megakadályozható, hogy a vércukorszint túl alacsony legyen.

Alvászavar terhesség alatt

A terhesség utolsó szakaszában kifejezetten nehéz lehet kényelmes, pihenő testhelyzetet találni.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Ne szedjen altatót!
  • Lefekvés előtt igyon egy bögre meleg tejet!
  • Vegyen meleg zuhanyt/fürdőt lefekvés előtt!
  • Használhat extra párnákat alváshoz: amennyiben a hasa alá és a lába közé is tesz egy párnát, mikor az oldalán fekszik, úgy kényelmesebben fog tudni aludni.
  • Feküdjön a bal oldalán, ez a helyzet javítja az egész test vérkeringését!

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Terhességi gyomorégés

A gyomorégés gyakran fordul elő terhesség alatt, mivel a változó hormonszinteknek következtében az emésztés lelassul. Ugyanakkor a növekvő méh is nyomhatja a gyomrot, így a gyomorsav könnyebben kerül a nyelőcsőbe.

Mit tehet, mit tegyen?

  • A napi háromszori étkezést váltsa fel többszöri, kisebb alkalom, az étkezés pedig legyen lassú.
  • Javasolt meleg folyadék, például gyógynövénytea fogyasztása.
  • Kerülje a fűszeres, olajban sült, nehéz ételeket, illetve minden olyan élelmiszert, amely gyomorégést okoz.
  • Étkezés után érdemes 1-2 órát várni a lefekvéssel.
  • Emelje meg az ágy fejvégét, vagy helyezzen extra párnát a válla alá, ezzel megakadályozható a gyomorsav nyelőcsőbe kerülése.
  • Erős panaszok megfelelő típusú savcsökkentővel, esetleg enyhébb tüneti szerrel kezelhetőek.

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Terhességi aranyér

Az aranyér nem más, mint duzzadt, fájdalmas csomó a végbélnyíláson. Ez a megnövekedett véráramnak, illetve a növekvő magzat által a végbélre gyakorolt nyomásnak tudható be.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Kerülje a székrekedést, mely aranyeret okozhat!
  • Ne üljön vagy álljon egy helyben hosszú ideig, váltogassa a testhelyzetét!
  • Alkalmazzon jeget vagy hideg borogatást a fájdalmas területen! Egy meleg fürdő is enyhülést hozhat.
  • Kerülje a testhezálló fehérneműt, nadrágot, harisnyát!

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Terhességi visszér

A megnövekedett vérmennyiség és a növekvő méh által okozott nyomás lelassítja a véráramot, így a láb vénái megduzzadhatnak. Noha a visszér általában örökletes, van néhány tippünk, melyek segítenek elkerülni annak kialakulását.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Ne álljon vagy üljön egy helyben hosszabb ideig! Fontos, hogy gyakran mozogjon.
  • Kerüljön el minden olyan testhelyzetet, mely korlátozhatja a láb vérellátását. Így például ne tegye keresztbe a lábát!
  • Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!
  • Viseljen speciális zoknit, harisnyát, ám figyeljen oda, hogy az ne legyen túl szoros.

Terhességi lábgörcs

A növekvő méh okozhat éles fájdalmat, görcsöt a lábban.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Ügyeljen arra, hogy kalciumban gazdag élelmiszereket (pl. tej, brokkoli, sajt) fogyasszon!
  • Kényelmes, alacsony sarkú cipőt viseljen!
  • Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!
  • Tornázzon rendszeresen!
  • Ne aludjon a hátán, mivel a gyermek súlya és a megnövekedett méh nyomása lassítja a láb vérkeringését, ami lábgörcsöt okozhat.
  • Próbálja meg kimasszírozni a görcsöt, vagy alkalmazzon meleg vizes palackot a fájdalmas területen!

Terhességi orrdugulás

Előfordulhat, hogy orrdugulása van, vagy úgy érzi, megfázott. A terhességi hormonok kiszáríthatják az orr nyálkahártyáját, így az gyulladt és duzzadt lehet.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Az arc meleg vizes borogatásával csökkentheti a duzzanatot.
  • Ne használjon orrspray-t, mivel az súlyosbíthatja a tüneteket!
  • Fogyasszon sok folyadékot!
  • Emelje fel a fejét egy extra párnával, így megakadályozhatja, hogy a nyálka esetleg blokkolja a torkát.
  • Használjon párásító készüléket!

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Terhességi légszomj

A megnövekedett méh felfelé történő nyomása légszomjat okozhat.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Járás közben lassítson, és pihenjen pár percre!
  • Emelje fel a karjait a feje fölé, ezzel megemeli a bordákat, így lehetővé teszi, hogy több levegőt lélegezzen be.
  • Ne feküdjön a hátán, és a fejét megemelve aludjon!

Terhességi lábdagadás

Az alsó végtagokba vért szállító vérerekre a növekvő méh által gyakorolt nyomás, illetve a szervezet folyadékvisszatartása következtében ödéma alakulhat ki a lábakban és a lábfejben.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Ne álljon egy helyben hosszú időre!
  • Fogyasszon legalább 6-8 pohár folyadékot naponta!
  • Kerülje a magas sótartalmú élelmiszereket!
  • Polcolja fel a lábát, ha ül.
  • Laza, kényelmes ruhát és cipőt viseljen, mivel a szoros ruházat növeli a folyadékvisszatartást.
  • Amennyiben keze és arca is duzzadni kezd, értesítse orvosát, mivel ez a preeclampsia jele lehet!
  • Lehetőleg az oldalán fekve pihenjen, hogy növelje a vesék véráramlását.

Hüvelyi folyás terhesség alatt

A hormonok hatására megnő a hüvelyváladék mennyisége. A normál hüvelyi folyás fehér vagy világos, nem irritáló, szagtalan, és a fehérneműn sárgás színű, ha megszáradt. Az ettől eltérő jelleg kóros.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Pamut vagy egyéb természetes anyagból készült alsóneműt válasszon!
  • Kerülje a testhezálló farmert és nadrágot!
  • A nemi szerve területét gyakran tisztítsa nemionos hidrofil mosdókenőccsel és vízzel!
  • Elölről hátrafelé törölje magát!
  • Keresse fel orvosát, amennyiben égető, viszkető érzést, duzzanatot, rossz szagú vagy véres váladékozást tapasztal, illetve ha a váladék sárga vagy zöld színű. Ez mind fertőzés tünete lehet.

Terhességi hátfájás

A terhességi hátfájást a megváltozott hormonszint, testsúly és testtartás okozza.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Alacsony sarkú, de nem lapos cipőt viseljen!
  • Ne emeljen nehéz tárgyakat, illetve a könnyűeket is térdből, és ne hátból emelje!
  • Amennyiben sokáig kell állnia, egyik lábát tegye egy dobozra vagy zsámolyra!
  • Amennyiben sokat kell ülnie, tegyen a háta mögé egy párnát, illetve emelje meg a lábát!
  • A bal oldalán aludjon, párnával a térdei között!
  • Próbálkozzon meleg fürdővel, masszázzsal!
  • Figyeljen a testtartására, és tornázzon rendszeresen, erősítse a hátizmait!
  • Értesítse orvosát, ha az alsó háttáji fájdalom a hastájékra is kisugárzik, és egy órán belül sem múlik testhelyzet váltása és pihenés ellenére sem. Ez a koraszülés jele lehet!

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A terhesség szakaszai (trimeszterek)
A terhesség szakaszai

Hasi fájdalom

A gyomor bármely oldalán jelentkező éles fájdalom a növekvő méhet támogató szöveti nyúlásból eredhet. Ez a fájdalom a combba és lábba is kisugározhat.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Próbáljon testhelyzetet változtatni, kerülje a hirtelen mozdulatokat, fordulást!
  • Alkalmazzon meleg vizes palackot, meleg fürdőt, masszázst a fájdalom enyhítésére!
  • Igyon elegendő folyadékot!
  • Forduljon orvosához, ha a fájdalom súlyos, állandó, ha kevesebb, mint 36 hetes terhes és szülés jeleit tapasztalja.

Jóslófájások, összehúzódások

A méhösszehúzódások már a terhesség második trimeszterében jelentkeznek. A rendszertelen, ritkán jelentkező összehúzódások a jóslófájások, melyek normálisak a terhesség ezen szakaszában.

Mit tehet, mit tegyen?

  • Próbáljon meg pihenni, változtasson testhelyzetet, ez időnként enyhíti az összehúzódásokat.

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WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Cs. K. fordító
Forrás: WebMD
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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