Terhességi panaszok

Egyes terhességi kényelmetlenségek az első hetekben fordulnak elő, míg mások csak akkor jelentkeznek, mikor már közeledik a szülés időpontja. Sőt, vannak olyanok is, melyek a terhesség kezdetekor jelentkeznek, elmúlnak, majd később újra felbukkannak. Mindez normális, és általában nem jelenti azt, hogy valami nincs rendben.

A mell változásai terhesség alatt

A legtöbb várandós nő már az első időszaktól érez változást a mellében. A mell mérete növekszik: amint a tejmirigyek megnagyobbodnak, a zsírszövet növekszik, ami feszessé és érzékennyé teszi a mellett a terhesség első és utolsó hónapjaiban. A vérellátás fokozódásával a bőr alatti kékes erek is láthatóvá válnak, a mellbimbó sötétebbé válik, és a kolosztrumnak nevezett sűrű folyadék is szivároghat belőle. Mindezek a változások normálisak.

Mit tehet, mit tegyen?

Viselhet megfelelő támaszt nyújtó melltartót, mely pamutból vagy más természetes anyagból készült.

A mellek növekedésével párhuzamosan nagyobb melltartóra kell váltani, továbbá elérhetőek terhességi vagy szoptatós melltartók is, melyek jobban támasztják a mellet, és szoptatás során is jól használhatók.

A kellemetlen érzés enyhítésére használható éjszakára is terhességi vagy szoptatós melltartó.

Szoptatási betét alkalmazásával felfogható a mellből szivárgó előtej. Ebben az esetben azonban rendszeresen cserélni kell a betétet, hogy elkerülhető legyen a bőrirritáció.

A mellek tisztítására a tiszta meleg víz ajánlott, mivel a szappan használata bőrszárazságot okozhat.

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Terhességi fáradtság

A növekvő baba extra energiát igényel, így a kismama könnyebben és gyakrabban fárad. A fáradtság lehet anémia (vashiányos vérszegénység) jele, mely gyakori a terhesség során.

Mit tehet, mit tegyen?

A fáradtság ellen hasznos a korábban megszokottnál több alvás, a napközbeni szundítás, továbbá a naponta végzett torna. Vérszegénység esetén a kezelőorvos tud terhesség esetén is biztonságosan alkalmazható készítményt javasolni.

Terhességi hányás

A leginkább kora terhességre jellemző hányingert a hormonális hatások okozzák, a nap bármely szakában előfordulhat, de leginkább reggel, mikor a gyomor üres.

Mit tehet, mit tegyen?

Készítsen az ágya mellé kekszet vagy kétszersültet, és egyen belőle még, mielőtt felkel az ágyból. Az is segít, ha a lefekvés előtt magas fehérjetartalmú vacsorát fogyaszt.

Két-három óránként egyen kevesebbet a napi háromszori étkezés helyett. Lassan egyen és alaposan rágjon meg minden falatot.

Igyon eleget a nap folyamán, de kerülje a nagy mennyiségű folyadékot egyszerre.

Kerülje a fűszeres, olajban sült vagy zsíros ételeket.

Ha zavarják a szagok, hidegen vagy szobahőmérsékleten fogyassza az ételeket.

Beszélje meg orvosával, szüksége van-e B 6 -vitaminra vagy más kezelésre. Van modern, biztonsággal adható hatékony gyógyszer is.

-vitaminra vagy más kezelésre. Van modern, biztonsággal adható hatékony gyógyszer is. Súlyos hányás esetén forduljon orvoshoz, mivel az kiszáradást okozhat.

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Gyakori vizelés

Az első trimeszterben a növekvő méh és baba nyomja a hólyagot, ami gyakori vizelési ingert okoz. Ez a harmadik trimeszterben, különösen miután a baba feje beékelődik a medencébe, ismét problémát okoz.

Mit tehet, mit tegyen?

Kerülje a szoros fehérneműket, nadrágokat, harisnyát!

Orvoshoz kell fordulni, ha a vizelet ég vagy szúr, mivel az húgyúti fertőzés jele lehet.

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Terhességi fejfájás

A fejfájást okozhatja feszültség, székrekedés, bizonyos esetekben preeclampsia, és a terhesség során bármikor előfordulhat.

Mit tehet, mit tegyen?

Sajnos a szokásos fájdalomcsillapítók többsége várandósság idején nem szedhető, de van adható készítmény.

Alternatívaként alkalmazható jeges borogatás a homlokon vagy tarkón, illetve javasolt a pihenés csöndes, gyengén megvilágított szobában.

Esetenként terhesség ideján is alkalmazható paracetamoltartalmú gyógyszer, de erről konzultálni kell a nőgyógyásszal is.

Ha a fejfájás súlyos és nem múlik, hányingerrel, kettős látással, homályos látással párosul, mindenképp orvosi segítséget kell kérni.

Ínyduzzanat és vérzés

A vérbőség és a megváltozott hormonrendszer érzékenységet, duzzanatot, vérzést okozhat az ínyben.

Mit tehet, mit tegyen?

Gondozza megfelelően a fogait és ínyét, mossa és fogselymezze rendszeresen.

Még a terhesség korai szakaszában menjen el fogorvosi szűrésre, hogy ellenőrizze szája egészségét.

Székrekedés a terhesség alatt

A hormonok, illetve a terhességi vitamin- és vaskészítmények, valamint a méh által a végbélre gyakorolt nyomás is okozhat székrekedést.

Mit tehet, mit tegyen?

Fogyasszon több rostot, teljes kiőrlésű gabonából készült ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket, és ezek mellett kiemelten ügyeljen a kellő mennyiségű folyadékpótlásra!

Igyon naponta legalább 6-8 pohár vizet, 1-2 pohár gyümölcslevet. Hasznos a meleg folyadék is, különösen reggel.

Tornázzon naponta!

Várandósság idején arról is fontos konzultálni a nőgyógyásszal, hogy természetes hashajtók vagy székletlágyítók alkalmazhatóak-e ilyenkor.

Terhességi szédülés

A szédülés a terhesség középső és utolsó harmadában bármikor előfordulhat. Ennek oka, hogy a terhességi hormonként is emlegetett progeszteron kitágítja a vérereket, így a vér inkább a lábakba áramlik. Emellett a növekvő méh is több vért fog fel. Mindez csökkenti a vérnyomást, ami szédülést okozhat. A rossz étkezési szokások is okozhatnak bágyadtságot, szédülést. Mikor a vércukorszint túl alacsony, érezheti úgy, hogy mindjárt elájul.

Mit tehet, mit tegyen?

Amennyiben hosszú ideig kell állnia, próbáljon meg sétálni, mozogni közben.

A bal oldalára fekve pihenjen!

Lassan változtasson a testhelyzetén, mikor ülésből feláll, kerülje a hirtelen mozdulatokat!

A rendszeres étkezéssel megakadályozható, hogy a vércukorszint túl alacsony legyen.

Alvászavar terhesség alatt

A terhesség utolsó szakaszában kifejezetten nehéz lehet kényelmes, pihenő testhelyzetet találni.

Mit tehet, mit tegyen?

Ne szedjen altatót!

Lefekvés előtt igyon egy bögre meleg tejet!

Vegyen meleg zuhanyt/fürdőt lefekvés előtt!

Használhat extra párnákat alváshoz: amennyiben a hasa alá és a lába közé is tesz egy párnát, mikor az oldalán fekszik, úgy kényelmesebben fog tudni aludni.

Feküdjön a bal oldalán, ez a helyzet javítja az egész test vérkeringését!

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Terhességi gyomorégés

A gyomorégés gyakran fordul elő terhesség alatt, mivel a változó hormonszinteknek következtében az emésztés lelassul. Ugyanakkor a növekvő méh is nyomhatja a gyomrot, így a gyomorsav könnyebben kerül a nyelőcsőbe.

Mit tehet, mit tegyen?

A napi háromszori étkezést váltsa fel többszöri, kisebb alkalom, az étkezés pedig legyen lassú.

Javasolt meleg folyadék, például gyógynövénytea fogyasztása.

Kerülje a fűszeres, olajban sült, nehéz ételeket, illetve minden olyan élelmiszert, amely gyomorégést okoz.

Étkezés után érdemes 1-2 órát várni a lefekvéssel.

Emelje meg az ágy fejvégét, vagy helyezzen extra párnát a válla alá, ezzel megakadályozható a gyomorsav nyelőcsőbe kerülése.

Erős panaszok megfelelő típusú savcsökkentővel, esetleg enyhébb tüneti szerrel kezelhetőek.

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Terhességi aranyér

Az aranyér nem más, mint duzzadt, fájdalmas csomó a végbélnyíláson. Ez a megnövekedett véráramnak, illetve a növekvő magzat által a végbélre gyakorolt nyomásnak tudható be.

Mit tehet, mit tegyen?

Kerülje a székrekedést, mely aranyeret okozhat!

Ne üljön vagy álljon egy helyben hosszú ideig, váltogassa a testhelyzetét!

Alkalmazzon jeget vagy hideg borogatást a fájdalmas területen! Egy meleg fürdő is enyhülést hozhat.

Kerülje a testhezálló fehérneműt, nadrágot, harisnyát!

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Terhességi visszér

A megnövekedett vérmennyiség és a növekvő méh által okozott nyomás lelassítja a véráramot, így a láb vénái megduzzadhatnak. Noha a visszér általában örökletes, van néhány tippünk, melyek segítenek elkerülni annak kialakulását.

Mit tehet, mit tegyen?

Ne álljon vagy üljön egy helyben hosszabb ideig! Fontos, hogy gyakran mozogjon.

Kerüljön el minden olyan testhelyzetet, mely korlátozhatja a láb vérellátását. Így például ne tegye keresztbe a lábát!

Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!

Viseljen speciális zoknit, harisnyát, ám figyeljen oda, hogy az ne legyen túl szoros.

Terhességi lábgörcs

A növekvő méh okozhat éles fájdalmat, görcsöt a lábban.

Mit tehet, mit tegyen?

Ügyeljen arra, hogy kalciumban gazdag élelmiszereket (pl. tej, brokkoli, sajt) fogyasszon!

Kényelmes, alacsony sarkú cipőt viseljen!

Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!

Tornázzon rendszeresen!

Ne aludjon a hátán, mivel a gyermek súlya és a megnövekedett méh nyomása lassítja a láb vérkeringését, ami lábgörcsöt okozhat.

Próbálja meg kimasszírozni a görcsöt, vagy alkalmazzon meleg vizes palackot a fájdalmas területen!

Terhességi orrdugulás

Előfordulhat, hogy orrdugulása van, vagy úgy érzi, megfázott. A terhességi hormonok kiszáríthatják az orr nyálkahártyáját, így az gyulladt és duzzadt lehet.

Mit tehet, mit tegyen?

Az arc meleg vizes borogatásával csökkentheti a duzzanatot.

Ne használjon orrspray-t, mivel az súlyosbíthatja a tüneteket!

Fogyasszon sok folyadékot!

Emelje fel a fejét egy extra párnával, így megakadályozhatja, hogy a nyálka esetleg blokkolja a torkát.

Használjon párásító készüléket!

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Terhességi légszomj

A megnövekedett méh felfelé történő nyomása légszomjat okozhat.

Mit tehet, mit tegyen?

Járás közben lassítson, és pihenjen pár percre!

Emelje fel a karjait a feje fölé, ezzel megemeli a bordákat, így lehetővé teszi, hogy több levegőt lélegezzen be.

Ne feküdjön a hátán, és a fejét megemelve aludjon!

Terhességi lábdagadás

Az alsó végtagokba vért szállító vérerekre a növekvő méh által gyakorolt nyomás, illetve a szervezet folyadékvisszatartása következtében ödéma alakulhat ki a lábakban és a lábfejben.

Mit tehet, mit tegyen?

Ne álljon egy helyben hosszú időre!

Fogyasszon legalább 6-8 pohár folyadékot naponta!

Kerülje a magas sótartalmú élelmiszereket!

Polcolja fel a lábát, ha ül.

Laza, kényelmes ruhát és cipőt viseljen, mivel a szoros ruházat növeli a folyadékvisszatartást.

Amennyiben keze és arca is duzzadni kezd, értesítse orvosát, mivel ez a preeclampsia jele lehet!

Lehetőleg az oldalán fekve pihenjen, hogy növelje a vesék véráramlását.

Hüvelyi folyás terhesség alatt

A hormonok hatására megnő a hüvelyváladék mennyisége. A normál hüvelyi folyás fehér vagy világos, nem irritáló, szagtalan, és a fehérneműn sárgás színű, ha megszáradt. Az ettől eltérő jelleg kóros.

Mit tehet, mit tegyen?

Pamut vagy egyéb természetes anyagból készült alsóneműt válasszon!

Kerülje a testhezálló farmert és nadrágot!

A nemi szerve területét gyakran tisztítsa nemionos hidrofil mosdókenőccsel és vízzel!

Elölről hátrafelé törölje magát!

Keresse fel orvosát, amennyiben égető, viszkető érzést, duzzanatot, rossz szagú vagy véres váladékozást tapasztal, illetve ha a váladék sárga vagy zöld színű. Ez mind fertőzés tünete lehet.

Terhességi hátfájás

A terhességi hátfájást a megváltozott hormonszint, testsúly és testtartás okozza.

Mit tehet, mit tegyen?

Alacsony sarkú, de nem lapos cipőt viseljen!

Ne emeljen nehéz tárgyakat, illetve a könnyűeket is térdből, és ne hátból emelje!

Amennyiben sokáig kell állnia, egyik lábát tegye egy dobozra vagy zsámolyra!

Amennyiben sokat kell ülnie, tegyen a háta mögé egy párnát, illetve emelje meg a lábát!

A bal oldalán aludjon, párnával a térdei között!

Próbálkozzon meleg fürdővel, masszázzsal!

Figyeljen a testtartására, és tornázzon rendszeresen, erősítse a hátizmait!

Értesítse orvosát, ha az alsó háttáji fájdalom a hastájékra is kisugárzik, és egy órán belül sem múlik testhelyzet váltása és pihenés ellenére sem. Ez a koraszülés jele lehet!

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A terhesség szakaszai

Hasi fájdalom

A gyomor bármely oldalán jelentkező éles fájdalom a növekvő méhet támogató szöveti nyúlásból eredhet. Ez a fájdalom a combba és lábba is kisugározhat.

Mit tehet, mit tegyen?

Próbáljon testhelyzetet változtatni, kerülje a hirtelen mozdulatokat, fordulást!

Alkalmazzon meleg vizes palackot, meleg fürdőt, masszázst a fájdalom enyhítésére!

Igyon elegendő folyadékot!

Forduljon orvosához, ha a fájdalom súlyos, állandó, ha kevesebb, mint 36 hetes terhes és szülés jeleit tapasztalja.

Jóslófájások, összehúzódások

A méhösszehúzódások már a terhesség második trimeszterében jelentkeznek. A rendszertelen, ritkán jelentkező összehúzódások a jóslófájások, melyek normálisak a terhesség ezen szakaszában.

Mit tehet, mit tegyen?

Próbáljon meg pihenni, változtasson testhelyzetet, ez időnként enyhíti az összehúzódásokat.

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Szerző: WEBBeteg - Cs. K. fordító

Forrás: WebMD

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus