Terhességi panaszok
Egyes terhességi kényelmetlenségek az első hetekben fordulnak elő, míg mások csak akkor jelentkeznek, mikor már közeledik a szülés időpontja. Sőt, vannak olyanok is, melyek a terhesség kezdetekor jelentkeznek, elmúlnak, majd később újra felbukkannak. Mindez normális, és általában nem jelenti azt, hogy valami nincs rendben.
A mell változásai terhesség alatt
A legtöbb várandós nő már az első időszaktól érez változást a mellében. A mell mérete növekszik: amint a tejmirigyek megnagyobbodnak, a zsírszövet növekszik, ami feszessé és érzékennyé teszi a mellett a terhesség első és utolsó hónapjaiban. A vérellátás fokozódásával a bőr alatti kékes erek is láthatóvá válnak, a mellbimbó sötétebbé válik, és a kolosztrumnak nevezett sűrű folyadék is szivároghat belőle. Mindezek a változások normálisak.
Mit tehet, mit tegyen?
- Viselhet megfelelő támaszt nyújtó melltartót, mely pamutból vagy más természetes anyagból készült.
- A mellek növekedésével párhuzamosan nagyobb melltartóra kell váltani, továbbá elérhetőek terhességi vagy szoptatós melltartók is, melyek jobban támasztják a mellet, és szoptatás során is jól használhatók.
- A kellemetlen érzés enyhítésére használható éjszakára is terhességi vagy szoptatós melltartó.
- Szoptatási betét alkalmazásával felfogható a mellből szivárgó előtej. Ebben az esetben azonban rendszeresen cserélni kell a betétet, hogy elkerülhető legyen a bőrirritáció.
- A mellek tisztítására a tiszta meleg víz ajánlott, mivel a szappan használata bőrszárazságot okozhat.
Terhességi fáradtság
A növekvő baba extra energiát igényel, így a kismama könnyebben és gyakrabban fárad. A fáradtság lehet anémia (vashiányos vérszegénység) jele, mely gyakori a terhesség során.
Mit tehet, mit tegyen?
A fáradtság ellen hasznos a korábban megszokottnál több alvás, a napközbeni szundítás, továbbá a naponta végzett torna. Vérszegénység esetén a kezelőorvos tud terhesség esetén is biztonságosan alkalmazható készítményt javasolni.
Terhességi hányás
A leginkább kora terhességre jellemző hányingert a hormonális hatások okozzák, a nap bármely szakában előfordulhat, de leginkább reggel, mikor a gyomor üres.
Mit tehet, mit tegyen?
- Készítsen az ágya mellé kekszet vagy kétszersültet, és egyen belőle még, mielőtt felkel az ágyból. Az is segít, ha a lefekvés előtt magas fehérjetartalmú vacsorát fogyaszt.
- Két-három óránként egyen kevesebbet a napi háromszori étkezés helyett. Lassan egyen és alaposan rágjon meg minden falatot.
- Igyon eleget a nap folyamán, de kerülje a nagy mennyiségű folyadékot egyszerre.
- Kerülje a fűszeres, olajban sült vagy zsíros ételeket.
- Ha zavarják a szagok, hidegen vagy szobahőmérsékleten fogyassza az ételeket.
- Beszélje meg orvosával, szüksége van-e B6-vitaminra vagy más kezelésre. Van modern, biztonsággal adható hatékony gyógyszer is.
- Súlyos hányás esetén forduljon orvoshoz, mivel az kiszáradást okozhat.
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Gyakori vizelés
Az első trimeszterben a növekvő méh és baba nyomja a hólyagot, ami gyakori vizelési ingert okoz. Ez a harmadik trimeszterben, különösen miután a baba feje beékelődik a medencébe, ismét problémát okoz.
Mit tehet, mit tegyen?
- Kerülje a szoros fehérneműket, nadrágokat, harisnyát!
- Orvoshoz kell fordulni, ha a vizelet ég vagy szúr, mivel az húgyúti fertőzés jele lehet.
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Terhességi fejfájás
A fejfájást okozhatja feszültség, székrekedés, bizonyos esetekben preeclampsia, és a terhesség során bármikor előfordulhat.
Mit tehet, mit tegyen?
- Sajnos a szokásos fájdalomcsillapítók többsége várandósság idején nem szedhető, de van adható készítmény.
- Alternatívaként alkalmazható jeges borogatás a homlokon vagy tarkón, illetve javasolt a pihenés csöndes, gyengén megvilágított szobában.
- Esetenként terhesség ideján is alkalmazható paracetamoltartalmú gyógyszer, de erről konzultálni kell a nőgyógyásszal is.
- Ha a fejfájás súlyos és nem múlik, hányingerrel, kettős látással, homályos látással párosul, mindenképp orvosi segítséget kell kérni.
Ínyduzzanat és vérzés
A vérbőség és a megváltozott hormonrendszer érzékenységet, duzzanatot, vérzést okozhat az ínyben.
Mit tehet, mit tegyen?
- Gondozza megfelelően a fogait és ínyét, mossa és fogselymezze rendszeresen.
- Még a terhesség korai szakaszában menjen el fogorvosi szűrésre, hogy ellenőrizze szája egészségét.
Székrekedés a terhesség alatt
A hormonok, illetve a terhességi vitamin- és vaskészítmények, valamint a méh által a végbélre gyakorolt nyomás is okozhat székrekedést.
Mit tehet, mit tegyen?
- Fogyasszon több rostot, teljes kiőrlésű gabonából készült ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket, és ezek mellett kiemelten ügyeljen a kellő mennyiségű folyadékpótlásra!
- Igyon naponta legalább 6-8 pohár vizet, 1-2 pohár gyümölcslevet. Hasznos a meleg folyadék is, különösen reggel.
- Tornázzon naponta!
- Várandósság idején arról is fontos konzultálni a nőgyógyásszal, hogy természetes hashajtók vagy székletlágyítók alkalmazhatóak-e ilyenkor.
Terhességi szédülés
A szédülés a terhesség középső és utolsó harmadában bármikor előfordulhat. Ennek oka, hogy a terhességi hormonként is emlegetett progeszteron kitágítja a vérereket, így a vér inkább a lábakba áramlik. Emellett a növekvő méh is több vért fog fel. Mindez csökkenti a vérnyomást, ami szédülést okozhat. A rossz étkezési szokások is okozhatnak bágyadtságot, szédülést. Mikor a vércukorszint túl alacsony, érezheti úgy, hogy mindjárt elájul.
Mit tehet, mit tegyen?
- Amennyiben hosszú ideig kell állnia, próbáljon meg sétálni, mozogni közben.
- A bal oldalára fekve pihenjen!
- Lassan változtasson a testhelyzetén, mikor ülésből feláll, kerülje a hirtelen mozdulatokat!
- A rendszeres étkezéssel megakadályozható, hogy a vércukorszint túl alacsony legyen.
Alvászavar terhesség alatt
A terhesség utolsó szakaszában kifejezetten nehéz lehet kényelmes, pihenő testhelyzetet találni.
Mit tehet, mit tegyen?
- Ne szedjen altatót!
- Lefekvés előtt igyon egy bögre meleg tejet!
- Vegyen meleg zuhanyt/fürdőt lefekvés előtt!
- Használhat extra párnákat alváshoz: amennyiben a hasa alá és a lába közé is tesz egy párnát, mikor az oldalán fekszik, úgy kényelmesebben fog tudni aludni.
- Feküdjön a bal oldalán, ez a helyzet javítja az egész test vérkeringését!
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Terhességi gyomorégés
A gyomorégés gyakran fordul elő terhesség alatt, mivel a változó hormonszinteknek következtében az emésztés lelassul. Ugyanakkor a növekvő méh is nyomhatja a gyomrot, így a gyomorsav könnyebben kerül a nyelőcsőbe.
Mit tehet, mit tegyen?
- A napi háromszori étkezést váltsa fel többszöri, kisebb alkalom, az étkezés pedig legyen lassú.
- Javasolt meleg folyadék, például gyógynövénytea fogyasztása.
- Kerülje a fűszeres, olajban sült, nehéz ételeket, illetve minden olyan élelmiszert, amely gyomorégést okoz.
- Étkezés után érdemes 1-2 órát várni a lefekvéssel.
- Emelje meg az ágy fejvégét, vagy helyezzen extra párnát a válla alá, ezzel megakadályozható a gyomorsav nyelőcsőbe kerülése.
- Erős panaszok megfelelő típusú savcsökkentővel, esetleg enyhébb tüneti szerrel kezelhetőek.
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Terhességi aranyér
Az aranyér nem más, mint duzzadt, fájdalmas csomó a végbélnyíláson. Ez a megnövekedett véráramnak, illetve a növekvő magzat által a végbélre gyakorolt nyomásnak tudható be.
Mit tehet, mit tegyen?
- Kerülje a székrekedést, mely aranyeret okozhat!
- Ne üljön vagy álljon egy helyben hosszú ideig, váltogassa a testhelyzetét!
- Alkalmazzon jeget vagy hideg borogatást a fájdalmas területen! Egy meleg fürdő is enyhülést hozhat.
- Kerülje a testhezálló fehérneműt, nadrágot, harisnyát!
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Terhességi visszér
A megnövekedett vérmennyiség és a növekvő méh által okozott nyomás lelassítja a véráramot, így a láb vénái megduzzadhatnak. Noha a visszér általában örökletes, van néhány tippünk, melyek segítenek elkerülni annak kialakulását.
Mit tehet, mit tegyen?
- Ne álljon vagy üljön egy helyben hosszabb ideig! Fontos, hogy gyakran mozogjon.
- Kerüljön el minden olyan testhelyzetet, mely korlátozhatja a láb vérellátását. Így például ne tegye keresztbe a lábát!
- Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!
- Viseljen speciális zoknit, harisnyát, ám figyeljen oda, hogy az ne legyen túl szoros.
Terhességi lábgörcs
A növekvő méh okozhat éles fájdalmat, görcsöt a lábban.
Mit tehet, mit tegyen?
- Ügyeljen arra, hogy kalciumban gazdag élelmiszereket (pl. tej, brokkoli, sajt) fogyasszon!
- Kényelmes, alacsony sarkú cipőt viseljen!
- Polcolja fel a lábait, hacsak teheti!
- Tornázzon rendszeresen!
- Ne aludjon a hátán, mivel a gyermek súlya és a megnövekedett méh nyomása lassítja a láb vérkeringését, ami lábgörcsöt okozhat.
- Próbálja meg kimasszírozni a görcsöt, vagy alkalmazzon meleg vizes palackot a fájdalmas területen!
Terhességi orrdugulás
Előfordulhat, hogy orrdugulása van, vagy úgy érzi, megfázott. A terhességi hormonok kiszáríthatják az orr nyálkahártyáját, így az gyulladt és duzzadt lehet.
Mit tehet, mit tegyen?
- Az arc meleg vizes borogatásával csökkentheti a duzzanatot.
- Ne használjon orrspray-t, mivel az súlyosbíthatja a tüneteket!
- Fogyasszon sok folyadékot!
- Emelje fel a fejét egy extra párnával, így megakadályozhatja, hogy a nyálka esetleg blokkolja a torkát.
- Használjon párásító készüléket!
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Terhességi légszomj
A megnövekedett méh felfelé történő nyomása légszomjat okozhat.
Mit tehet, mit tegyen?
- Járás közben lassítson, és pihenjen pár percre!
- Emelje fel a karjait a feje fölé, ezzel megemeli a bordákat, így lehetővé teszi, hogy több levegőt lélegezzen be.
- Ne feküdjön a hátán, és a fejét megemelve aludjon!
Terhességi lábdagadás
Az alsó végtagokba vért szállító vérerekre a növekvő méh által gyakorolt nyomás, illetve a szervezet folyadékvisszatartása következtében ödéma alakulhat ki a lábakban és a lábfejben.
Mit tehet, mit tegyen?
- Ne álljon egy helyben hosszú időre!
- Fogyasszon legalább 6-8 pohár folyadékot naponta!
- Kerülje a magas sótartalmú élelmiszereket!
- Polcolja fel a lábát, ha ül.
- Laza, kényelmes ruhát és cipőt viseljen, mivel a szoros ruházat növeli a folyadékvisszatartást.
- Amennyiben keze és arca is duzzadni kezd, értesítse orvosát, mivel ez a preeclampsia jele lehet!
- Lehetőleg az oldalán fekve pihenjen, hogy növelje a vesék véráramlását.
Hüvelyi folyás terhesség alatt
A hormonok hatására megnő a hüvelyváladék mennyisége. A normál hüvelyi folyás fehér vagy világos, nem irritáló, szagtalan, és a fehérneműn sárgás színű, ha megszáradt. Az ettől eltérő jelleg kóros.
Mit tehet, mit tegyen?
- Pamut vagy egyéb természetes anyagból készült alsóneműt válasszon!
- Kerülje a testhezálló farmert és nadrágot!
- A nemi szerve területét gyakran tisztítsa nemionos hidrofil mosdókenőccsel és vízzel!
- Elölről hátrafelé törölje magát!
- Keresse fel orvosát, amennyiben égető, viszkető érzést, duzzanatot, rossz szagú vagy véres váladékozást tapasztal, illetve ha a váladék sárga vagy zöld színű. Ez mind fertőzés tünete lehet.
Terhességi hátfájás
A terhességi hátfájást a megváltozott hormonszint, testsúly és testtartás okozza.
Mit tehet, mit tegyen?
- Alacsony sarkú, de nem lapos cipőt viseljen!
- Ne emeljen nehéz tárgyakat, illetve a könnyűeket is térdből, és ne hátból emelje!
- Amennyiben sokáig kell állnia, egyik lábát tegye egy dobozra vagy zsámolyra!
- Amennyiben sokat kell ülnie, tegyen a háta mögé egy párnát, illetve emelje meg a lábát!
- A bal oldalán aludjon, párnával a térdei között!
- Próbálkozzon meleg fürdővel, masszázzsal!
- Figyeljen a testtartására, és tornázzon rendszeresen, erősítse a hátizmait!
- Értesítse orvosát, ha az alsó háttáji fájdalom a hastájékra is kisugárzik, és egy órán belül sem múlik testhelyzet váltása és pihenés ellenére sem. Ez a koraszülés jele lehet!
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A terhesség szakaszai
Hasi fájdalom
A gyomor bármely oldalán jelentkező éles fájdalom a növekvő méhet támogató szöveti nyúlásból eredhet. Ez a fájdalom a combba és lábba is kisugározhat.
Mit tehet, mit tegyen?
- Próbáljon testhelyzetet változtatni, kerülje a hirtelen mozdulatokat, fordulást!
- Alkalmazzon meleg vizes palackot, meleg fürdőt, masszázst a fájdalom enyhítésére!
- Igyon elegendő folyadékot!
- Forduljon orvosához, ha a fájdalom súlyos, állandó, ha kevesebb, mint 36 hetes terhes és szülés jeleit tapasztalja.
Jóslófájások, összehúzódások
A méhösszehúzódások már a terhesség második trimeszterében jelentkeznek. A rendszertelen, ritkán jelentkező összehúzódások a jóslófájások, melyek normálisak a terhesség ezen szakaszában.
Mit tehet, mit tegyen?
- Próbáljon meg pihenni, változtasson testhelyzetet, ez időnként enyhíti az összehúzódásokat.
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Szerző: WEBBeteg - Cs. K. fordító
Forrás: WebMD
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus