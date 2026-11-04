WC-magasító használata otthon: hogyan válasszunk, és mire figyeljünk?

A WC-magasítót akkor kezdjük keresni, amikor a megszokott vécére nehézzé válik a leülés, vagy gondot okoz róla felállni.

Csípőműtét után is szükség lehet rá, de más mozgásszervi probléma miatt ugyancsak megkönnyítheti a mindennapokat. Megemeli az ülőfelületet, így kevésbé kell mélyre ereszkednünk, és magasabbról indulhatunk felálláskor. Vásárlás előtt gondoljuk végig, mekkora emelésre van szükségünk, kell-e kapaszkodó, és más családtagok is használják-e a vécét.

Mekkora magasítást válasszunk?

A 10–11 cm-es magasítás sok esetben megfelelő lehet. Nagyobb emelési igénynél 15 cm-es változat is szóba jön, de a választást nem érdemes pusztán a testmagasságra alapozni. A lábhossz és az otthoni vécé magassága egyaránt számít. Ugyanaz a magasító egy alacsony csészén kényelmes lehet, egy eleve magas vécén viszont már túl magasra emelhet.

Ülve mindkét talpunk támaszkodjon stabilan a padlón. Ha lóg a lábunk, vagy csak lábujjheggyel érjük el a talajt, nem megfelelő az ülésmagasság. Műtét után a kórházban kapott előírásokat is figyelembe kell venni. Már a hazatérés előtt kérdezzük meg, szükségünk lesz-e magasítóra, és milyen magas ülőfelületet javasolnak.

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A konkrét eszköz kiválasztásában a gyógyászati segédeszköz szaküzlet munkatársa segít. Mondjuk el, kinek keressük, mennyi a testsúlya, és mi okoz nehézséget a vécéhasználatban. Az otthoni vécé magassága, valamint egy felülről és oldalról készített fénykép is hasznos lehet az egyeztetéshez. A testsúly azért fontos, mert a magasítók teherbírása eltérő, és a megadott legnagyobb terhelést nem szabad túllépni.

Hogyan kerül a magasító a vécére?

Bár sokan WC-ülőke-magasítóként keresik, a csészére illeszkedő típusokat az eredeti ülőke felhajtása vagy eltávolítása után kell felhelyezni. Ilyenkor közvetlenül a magasító saját ülőfelületére ülünk. Az eredeti ülőke és fedél maradhat hátrahajtva, ha van hozzá elegendő hely, és nem akadályozza az eszköz megfelelő elhelyezését. Más esetben le kell szerelni őket.

A magasítók többféleképpen rögzülhetnek. Vannak négy klipsszel felszerelhető változatok, mások hátul két rögzítőelemmel kapaszkodnak a csészéhez. Egyes modelleket az eredeti ülőke helyén, a csésze két hátsó furatához kell rögzíteni. A peremes kialakítású magasítóknál pedig a belső és külső perem fogja közre a csésze felső szélét, külön szorítócsavarok nélkül. Kérjük meg a szaküzlet munkatársát, hogy mutassa meg a választott típus felhelyezését és levételét, majd próbáljuk meg mi is.

A csésze formájára főleg szögletes vécénél kell figyelni. Ezekhez nehezebb megfelelő magasítót találni, ezért a fényképet még vásárlás előtt mutassuk meg a szaküzletben. Felszerelve a magasítónak pontosan kell illeszkednie. Ha billeg vagy elfordul, ne használjuk.

Ha más családtagok is használják ugyanazt a vécét

A rögzítés kiválasztásánál az is számít, hogy a magasító a helyén maradhat-e. Ha naponta többször le kell venni, hamar kényelmetlenné válhat az állandó szerelés. Ilyenkor praktikus lehet egy könnyen leemelhető, peremes rögzítésű változat. A megfelelő csészére gyorsan visszahelyezhető, de minden alkalommal meg kell győződni a stabil illeszkedéséről.

A fedeles vagy fedél nélküli kivitelről is az otthoni szokások alapján döntsünk. Ha a fedelet nem használnánk, megfelelő lehet a nélküle készült változat is. Fedeles modellnél legyen hely a felnyitásához. A fedélre ne üljünk rá, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem engedi meg.

Mikor kell karfa, láb vagy felállást segítő keret?

Ha leüléskor és felálláskor a karunkkal is meg kell támaszkodnunk, karfás magasító lehet megfelelő. A karfák között kényelmesen el kell férnünk, és a ruházat kezeléséhez, tisztálkodáshoz is maradjon elegendő mozgásterünk. Felhajtható karfánál a kioldást és a használati helyzetbe állítást is mutassák meg a szaküzletben.

Saját lábakkal és karfával ellátott magasítók is léteznek, fedéllel vagy anélkül. Ezeknél az eszköz a padlóra is támaszkodik. A lábakat az útmutató szerint kell beállítani, hogy valamennyi talp biztosan érintkezzen a padlóval. Vásárlás előtt nézzük meg, elfér-e a teljes szerkezet a vécé mellett, és marad-e hely a megközelítéshez.

Külön megoldás a vécé köré helyezhető felállást segítő keret, amely kapaszkodási lehetőséget ad, de önmagában nem emeli meg az ülőfelületet. Ha magasításra és kapaszkodóra egyaránt szükségünk van, a két eszköznek egymás mellett is megfelelően használhatónak kell lennie. A mosdókagyló, a radiátor vagy a törölközőtartó helyett erre a célra kialakított kapaszkodót használjunk.

Otthon a felállást és az elindulást is próbáljuk ki

A felszerelt magasítót először nyugodt körülmények között, szükség esetén segítséggel próbáljuk ki. Már a megközelítésnél kiderülhet, ha valami nincs jó helyen. Lehet, hogy a járókeret nem fér el, vagy a magasító lábai mellett kevés hely marad a forduláshoz. Műtét után a kórházban betanított mozdulatokat és a terhelésre vonatkozó előírásokat kövessük.

A leülés után a felállást és az elindulást is próbáljuk ki. Közben az is kiderül, hogy a karfa nem akadályozza-e a ruházat kezelését, és elérjük-e ülve a WC-papírt. Tegyük kézközelbe, hogy ne kelljen érte messzire nyúlnunk vagy erősen oldalra hajolnunk. A padló legyen száraz, az útvonal szabad, és éjszaka is legyen megfelelő világítás.

Ha a magasító mellett is bizonytalan a leülés vagy a felállás, önmagában az ülőfelület megemelése kevés lehet. Kapaszkodóra, felállást segítő keretre vagy más kialakítású eszközre is szükségünk lehet. A megfelelő termék kiválasztásában a gyógyászati segédeszköz szaküzlet munkatársa segít. Jelentős egyensúlyzavar, fájdalom vagy romló mozgásképesség esetén egészségügyi szakemberrel is tisztázni kell, hogyan használhatjuk biztonságosan a vécét.

A tisztítás és a visszahelyezés is a használat része

A magasítónál a korábban megszokott vécétakarításnál gyakoribb tisztításra is szükség lehet. Az ülőfelület mellett az alsó részeket, a peremeket és a rögzítések környékét is tisztítsuk meg rendszeresen, a látható szennyeződést pedig mielőbb távolítsuk el.

Puha kendőt és az útmutatóban engedélyezett, kímélő tisztítószert használjunk. A kerámiacsészéhez bevált erős vízkőoldó vagy súrolószer károsíthatja a magasító műanyagát, illetve puhább borítását. Fertőtlenítéshez is az adott eszközhöz megfelelő szert válasszunk. Ha takarításhoz levettük, visszahelyezés után ismét ellenőrizzük az illeszkedését.

Ha a használó nem tudja maga felhelyezni a magasítót, beszéljük meg, ki teszi vissza. A műtétből lábadozó embernek ne akkor kelljen segítséget keresnie, amikor már sürgős lenne kimennie.

Lásd még Mikor veszélyesek a műtét utáni tünetek? Mi számít kórosnak?

Szerző: Szabó Zoltán József, egészségügyi szakdolgozó, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó, betegedukációs szakember - Értéksziget