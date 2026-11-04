WC-magasító használata otthon: hogyan válasszunk, és mire figyeljünk?

Szabó Zoltán József
szerző: Szabó Zoltán József, egészségügyi szakdolgozó, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó
megjelent:

A WC-magasítót akkor kezdjük keresni, amikor a megszokott vécére nehézzé válik a leülés, vagy gondot okoz róla felállni.

Csípőműtét után is szükség lehet rá, de más mozgásszervi probléma miatt ugyancsak megkönnyítheti a mindennapokat. Megemeli az ülőfelületet, így kevésbé kell mélyre ereszkednünk, és magasabbról indulhatunk felálláskor. Vásárlás előtt gondoljuk végig, mekkora emelésre van szükségünk, kell-e kapaszkodó, és más családtagok is használják-e a vécét.

Mekkora magasítást válasszunk?

A 10–11 cm-es magasítás sok esetben megfelelő lehet. Nagyobb emelési igénynél 15 cm-es változat is szóba jön, de a választást nem érdemes pusztán a testmagasságra alapozni. A lábhossz és az otthoni vécé magassága egyaránt számít. Ugyanaz a magasító egy alacsony csészén kényelmes lehet, egy eleve magas vécén viszont már túl magasra emelhet.

Ülve mindkét talpunk támaszkodjon stabilan a padlón. Ha lóg a lábunk, vagy csak lábujjheggyel érjük el a talajt, nem megfelelő az ülésmagasság. Műtét után a kórházban kapott előírásokat is figyelembe kell venni. Már a hazatérés előtt kérdezzük meg, szükségünk lesz-e magasítóra, és milyen magas ülőfelületet javasolnak.

A konkrét eszköz kiválasztásában a gyógyászati segédeszköz szaküzlet munkatársa segít. Mondjuk el, kinek keressük, mennyi a testsúlya, és mi okoz nehézséget a vécéhasználatban. Az otthoni vécé magassága, valamint egy felülről és oldalról készített fénykép is hasznos lehet az egyeztetéshez. A testsúly azért fontos, mert a magasítók teherbírása eltérő, és a megadott legnagyobb terhelést nem szabad túllépni.

Hogyan kerül a magasító a vécére?

Bár sokan WC-ülőke-magasítóként keresik, a csészére illeszkedő típusokat az eredeti ülőke felhajtása vagy eltávolítása után kell felhelyezni. Ilyenkor közvetlenül a magasító saját ülőfelületére ülünk. Az eredeti ülőke és fedél maradhat hátrahajtva, ha van hozzá elegendő hely, és nem akadályozza az eszköz megfelelő elhelyezését. Más esetben le kell szerelni őket.

A magasítók többféleképpen rögzülhetnek. Vannak négy klipsszel felszerelhető változatok, mások hátul két rögzítőelemmel kapaszkodnak a csészéhez. Egyes modelleket az eredeti ülőke helyén, a csésze két hátsó furatához kell rögzíteni. A peremes kialakítású magasítóknál pedig a belső és külső perem fogja közre a csésze felső szélét, külön szorítócsavarok nélkül. Kérjük meg a szaküzlet munkatársát, hogy mutassa meg a választott típus felhelyezését és levételét, majd próbáljuk meg mi is.

A csésze formájára főleg szögletes vécénél kell figyelni. Ezekhez nehezebb megfelelő magasítót találni, ezért a fényképet még vásárlás előtt mutassuk meg a szaküzletben. Felszerelve a magasítónak pontosan kell illeszkednie. Ha billeg vagy elfordul, ne használjuk.

Ha más családtagok is használják ugyanazt a vécét

A rögzítés kiválasztásánál az is számít, hogy a magasító a helyén maradhat-e. Ha naponta többször le kell venni, hamar kényelmetlenné válhat az állandó szerelés. Ilyenkor praktikus lehet egy könnyen leemelhető, peremes rögzítésű változat. A megfelelő csészére gyorsan visszahelyezhető, de minden alkalommal meg kell győződni a stabil illeszkedéséről.

A fedeles vagy fedél nélküli kivitelről is az otthoni szokások alapján döntsünk. Ha a fedelet nem használnánk, megfelelő lehet a nélküle készült változat is. Fedeles modellnél legyen hely a felnyitásához. A fedélre ne üljünk rá, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem engedi meg.

Mikor kell karfa, láb vagy felállást segítő keret?

Ha leüléskor és felálláskor a karunkkal is meg kell támaszkodnunk, karfás magasító lehet megfelelő. A karfák között kényelmesen el kell férnünk, és a ruházat kezeléséhez, tisztálkodáshoz is maradjon elegendő mozgásterünk. Felhajtható karfánál a kioldást és a használati helyzetbe állítást is mutassák meg a szaküzletben.

Saját lábakkal és karfával ellátott magasítók is léteznek, fedéllel vagy anélkül. Ezeknél az eszköz a padlóra is támaszkodik. A lábakat az útmutató szerint kell beállítani, hogy valamennyi talp biztosan érintkezzen a padlóval. Vásárlás előtt nézzük meg, elfér-e a teljes szerkezet a vécé mellett, és marad-e hely a megközelítéshez.

Külön megoldás a vécé köré helyezhető felállást segítő keret, amely kapaszkodási lehetőséget ad, de önmagában nem emeli meg az ülőfelületet. Ha magasításra és kapaszkodóra egyaránt szükségünk van, a két eszköznek egymás mellett is megfelelően használhatónak kell lennie. A mosdókagyló, a radiátor vagy a törölközőtartó helyett erre a célra kialakított kapaszkodót használjunk.

Otthon a felállást és az elindulást is próbáljuk ki

A felszerelt magasítót először nyugodt körülmények között, szükség esetén segítséggel próbáljuk ki. Már a megközelítésnél kiderülhet, ha valami nincs jó helyen. Lehet, hogy a járókeret nem fér el, vagy a magasító lábai mellett kevés hely marad a forduláshoz. Műtét után a kórházban betanított mozdulatokat és a terhelésre vonatkozó előírásokat kövessük.

A leülés után a felállást és az elindulást is próbáljuk ki. Közben az is kiderül, hogy a karfa nem akadályozza-e a ruházat kezelését, és elérjük-e ülve a WC-papírt. Tegyük kézközelbe, hogy ne kelljen érte messzire nyúlnunk vagy erősen oldalra hajolnunk. A padló legyen száraz, az útvonal szabad, és éjszaka is legyen megfelelő világítás.

Ha a magasító mellett is bizonytalan a leülés vagy a felállás, önmagában az ülőfelület megemelése kevés lehet. Kapaszkodóra, felállást segítő keretre vagy más kialakítású eszközre is szükségünk lehet. A megfelelő termék kiválasztásában a gyógyászati segédeszköz szaküzlet munkatársa segít. Jelentős egyensúlyzavar, fájdalom vagy romló mozgásképesség esetén egészségügyi szakemberrel is tisztázni kell, hogyan használhatjuk biztonságosan a vécét.

A tisztítás és a visszahelyezés is a használat része

A magasítónál a korábban megszokott vécétakarításnál gyakoribb tisztításra is szükség lehet. Az ülőfelület mellett az alsó részeket, a peremeket és a rögzítések környékét is tisztítsuk meg rendszeresen, a látható szennyeződést pedig mielőbb távolítsuk el.

Puha kendőt és az útmutatóban engedélyezett, kímélő tisztítószert használjunk. A kerámiacsészéhez bevált erős vízkőoldó vagy súrolószer károsíthatja a magasító műanyagát, illetve puhább borítását. Fertőtlenítéshez is az adott eszközhöz megfelelő szert válasszunk. Ha takarításhoz levettük, visszahelyezés után ismét ellenőrizzük az illeszkedését.

Ha a használó nem tudja maga felhelyezni a magasítót, beszéljük meg, ki teszi vissza. A műtétből lábadozó embernek ne akkor kelljen segítséget keresnie, amikor már sürgős lenne kimennie.

Lásd még Mikor veszélyesek a műtét utáni tünetek? Mi számít kórosnak?

Szabó Zoltán JózsefSzerző: Szabó Zoltán József, egészségügyi szakdolgozó, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó, betegedukációs szakember - Értéksziget

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sárdi Krisztina

Dr. Sárdi Krisztina

Belgyógyász, Gasztroenterológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Folyamatos glükózmonitorozás
Folyamatos glükózmonitorozás

Jó tudni, merre tartasz. (x)
Afta a szájban
Afta a szájban

Mi válthatja ki, és mit tehetünk ellene? (x)
A rheumatoid arthritis szövődményei és társbetegségei
A rheumatoid arthritis szövődményei és társbetegségei WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
Becker-féle izomdisztrófia
Becker-féle izomdisztrófia WEBBeteg - Sztankovics Dániel, biológus
Törzsizmokat erősítő gyakorlatok, amiket a kerekesszékben végezhetünk
Törzsizmokat erősítő gyakorlatok, amiket a kerekesszékben végezhetünk WEBBeteg - Füzesi Zsuzsa, fordító
Tudástár - A spasztikus izombénulás
Tudástár - A spasztikus izombénulás WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Egy titokzatos betegség: a befagyott váll szindróma Fájdalomközpont - Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista
Az avaszkuláris csontelhalás okai, tünetei és kezelése
Az avaszkuláris csontelhalás okai, tünetei és kezelése WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna, biológus szakfordító és Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus