Megfázás és torokfájás kezelése várandósság alatt

A várandósság a nők életének egyik legszebb és legnehezebb időszaka egyszerre. Szervezetünk és immunrendszerünk működése megváltozik, érzékenyebbé válik, és még az olyan banálisnak tűnő dolgok kezelése is gondos odafigyelést igényel, mint a megfázás.

A legjobb módszer: a megelőzés

Várandósság alatt a legtöbb gyógyszer ellenjavallt. Egyes gyógyszerekről már tudjuk, hogy közvetve vagy közvetlenül sajnos károsak lehetnek a magzatra, illetve komplikációkat okozhatnak a terhesség során, de a legtöbb gyógyszer azért is ellenjavallt, mert terhes nők – teljesen érthető etikai okokból – nem vehetnek részt klinikai vizsgálatokban (kivéve nagyon ritka esetben), ezért nem áll rendelkezésünkre elegendő adat arról, hogy egy adott gyógyszer milyen hatással van a magzat fejlődésére vagy a várandós anya egészségére. Éppen ezért a legjobb megoldás, ha az esetleges problémákat megpróbáljuk megelőzni.

A megfázás megelőzésében nagy segítséget jelent a várandósság alatt egyébként is ajánlott egészséges, változatos, vitamindús étrend, sok gyümölcs és zöldség fogyasztása, amely segít kielégíteni a szervezet megnövekedett ásványianyag- és vitaminszükségletét, és a magzat fejlődése szempontjából is nélkülözhetetlen anyagokkal szolgál. Emellett érdemes terhes nőknek szánt multivitamin-készítményt is szedni, ami kontrollált összetétele révén nemcsak a baba megfelelő fejlődését támogatja, de segít a szervezet számára szükséges vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek szintjét is egyensúlyban tartani. Természetesen a szokásos elővigyázatosság is fontos: érdemes elkerülni a tömeget és a zsúfolt helyeket, illetve figyeljünk a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre is, esetleg viseljünk maszkot is.

Hirdetés

Ha már itt a baj...

Sokszor azonban nem elég a megelőzés, hiszen várandósság alatt az immunrendszer működése is megváltozik, és fogékonyabbá válhatunk a különböző fertőzésekre. A megfázás önmagában nem veszélyezteti a magzatot vagy az édesanyát, de fontos, hogy minél hamarabb és minél enyhébben átvészeljük a betegséget a szövődmények elkerülése érdekében. Várandós nők esetében ugyanis sajnos korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésünkre a kezelésre.

Nagyon fontos a friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása a vitaminok és ásványi anyagok pótlására, amely elősegíti az immunrendszer hatékony működését. Sok kismama a terhesség alatt vaspótlásban részesül: ennek menetét megfázás esetén mindenképp érdemes a terhesgondozást végző orvossal megbeszélni, mivel a vas táplálja a kórokozókat is, ami elnyújthatja a gyógyulást. A vitaminpótlás mellett fontos a megfelelő folyadékbevitel és a sok pihenés is.

Amennyiben a megfázás fokozott váladéktermelődéssel is jár, a tengervizes orrspray-k alkalmazása, a párásítás, illetve fiziológiás sóoldat porlasztása vagy inhalálása segíthet a váladék feloldásában, és enyhítheti az orrdugulást, illetve a köhögést. Szintén hatékony módszer a mézes tea, mivel a méz bevonja a torok nyálkahártyáját, ezáltal csökkenti a köhögési ingert, enyhíti a torokfájást és gyulladáscsökkentő hatása révén elősegíti a gyógyulást.

Az illóolajok, aromaterápiás készítmények és egyéb alternatív gyógymódok kipórbálása előtt feltétlenül kérje ki orvosa tanácsát, mert ezek némelyike nem alkalmazható terhességben, nem ajánlott továbbá forró fürdőket venni sem.

Megfázás kezelésére alkalmazható készítmények terhesség alatt

A megfázás tüneteinek enyhítésére, illetve a váladék oldására a hagyományos módszereken túl léteznek olyan gyógynövénytartalmú készítmények is, amelyek biztonsággal alkalmazhatók babavárás alatt is. Ezek több gyógynövény kivonatát tartalmazzák ellenőrzött mennyiségben, melyek abban segítenek, hogy könnyebben távozzon a felgyülemlett váladék, enyhítik a torokfájást, illetve csökkentik a köhögési ingert. Utóbbi azért is fontos, mert a tartós erős köhögés akár hasi görcsöket is okozhat. De vigyázat: semmiképp ne tévesszük össze a gyógynövényes készítményeket a klasszikus, megfázás kezelésére szánt gyógyszerekkel, mivel utóbbiak káros hatással lehetnek magzatunkra. Várandósság esetén soha ne megszokásból vásároljunk a patikában, inkább mindig kérjük ki a gyógyszerész tanácsát az alkalmazható készítményekről.

Meg kell említeni a gyógynövényes teákat is, melyeknek széles skálája elterjedt már megfázás kezelésére is. Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy rengeteg különböző összetételű tea létezik (vannak köztük, amelyeknek egy vagy több összetevője ellenjavallt terhesség alatt), illetve ezek a teák nem gyógyszerminőségűek: a bennük lévő növény hatékonysága, tisztasága függ többek közt a termesztés, gyűjtés, tárolás és feldolgozás helyétől, idejétől és módjától is, illetve a teakeverékekben található növények hatóanyag-tartalma nem olyan szigorú pontossággal meghatározott és bevizsgált, mint pl. gyógyszerkészítmények vagy étrend-kiegészítők esetében. Éppen ezért – véleményem szerint – a gyógynövényes teák alkalmazásának kockázatairól várandósság alatt minden esetben érdemes szakorvosunk tanácsát kérni.

Láz esetén

Babavárás alatt kiemelten fontos a láz kezelése, mivel a magas láz az első trimeszterben vetélést vagy fejlődési rendellenességet is okozhat, de a terhesség későbbi szakaszaiban is veszélyes lehet a magzatra, akár koraszülést is kiválthat. Ezért kismamáknál kifejezetten fontos a láz mielőbbi csillapítása. Erre alkalmazható hűtőfürdő, vagy indokolt esetben (38 Celsius-fok felett) orvossal egyeztetve paracetamol tartalmú készítmények. Ha gyógyszerszedésre van szükség, fontos, hogy csakis indokolt esetben, a legkisebb hatékony dózisban és a lehető legrövidebb ideig használjuk ezeket a szereket, és mindig konzultáljunk orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel a megengedett készítményekről.

Bővebben

És ha mindez nem segít

A terhesség egy kiemelten fontos és érzékeny periódus egy nő életében, amikor minden kis probléma fokozott odafigyelést igényel, ezért fontos, hogy megfázás esetén is érdemes egy orvossal vagy gyógyszerésszel konzultálni a teendőkről. Emellett mindenképp forduljon orvoshoz magas vagy tartós láz, erős és tartós köhögés, torokfájás, illetve bármilyen más aggasztó tünet tartós fennállása vagy a tünetek erősödése esetén, hogy megelőzhesse egy esetleges terhességi komplikáció kialakulását.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész