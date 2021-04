Terhesség során jelentkező aranyér

Várandósság során a nők közel negyedénél okoz problémát az aranyér. Leggyakrabban a terhesség alatt alakul ki vagy okoz panaszt, akinek viszont korábban is volt aranyere, annak állapota sokat romolhat a terhesség során élettanilag bekövetkező változások miatt. Ritkán a vajúdást és hüvelyi szülést követően alakul ki átmenetileg.

Az aranyeresség háttere terhesség esetén

A végbél külső és belső részén is található érpárnák vénáinak visszeres átalakulása, faluk meggyengülése vezet az úgynevezett aranyér kialakulásához.

A folyamat kialakulásában jelentős szerepe van az életmódnak, genetikának, étkezési szokásoknak és a munkavégzés módjának is.

Ehhez járulnak hozzá a terhesség során kialakuló fiziológiás változások is. A várandósság alatt elsősorban a növekvő méh és magzat, az érpárnára jutó fokozódó nyomás miatt az érpárna duzzanata, a keringés romlása, a vénás áramlás akadályozása alakul ki. Emellett az alhasi vérátáramlás is fokozódik, tehát alhasi vérbőség alakul ki, illetve a gyakrabban előforduló székrekedés és nehezebb székelés is rontja az aranyerességet. Nő maga a testsúly is, mely további rontó tényező.

Szülés során maga a fokozott hasprés is aranyér kialakulását okozhatja.

Milyen panaszokat okoz az aranyeresség?

Vérzés, friss piros vér ürülése: nem lehet mindig elkülöníteni, hogy hüvelyi vagy végbélből eredő vérzés tapasztalható-e, ezért ilyenkor fontos a gondozó szülészorvossal beszélni.

Fájdalom székelés közben, sokszor ülés közben is. A leghevesebb fájdalommal a külső, vérrögöt is tartalmazó trombotizált csomó, illetve a végbélnyíláson keresztül előesett, elszorult belső aranyér jár.

Tapintható, gyulladt csomó a végbélnyíláson kívül, vagy visszahelyezhető belső aranyér.

A felületes sérüléseken könnyen fertőzés alakul ki, ami fokozza a gyulladás okozta panaszokat.

Tanácsok a megelőzéshez?

Sokat számít a táplálkozás. A rostfogyasztás, a sok zöldség, gyümölcs fogyasztása kiemelkedően fontos.

Figyelni kell a megfelelő folyadékmennyiségre.

A rendszeres testmozgás fontos. Az ülő-, illetve a fekvő életmód lehetőség szerinti kerülése is hasznos.

Az ideális terhességi súlytöbbletet nem kívánatos túllépni.

A székrekedés elkerülése, a laza széklet biztosítása is szükségszerű (aszalt gyümölcsök, zab, korpa fogyasztása).

Nagyon fontos és elhanyagolt terület még ma az intimtorna. Kifejezetten nagy jelentősége van mind a megelőzésben, mind a kialakult aranyér megszűnésében.

Hogyan kezelhető a terhességi aranyeresség?

Az aranyér jó esetben nem okoz vérzést vagy heves panaszokat. Ilyenkor is a megelőzésnél alkalmazható eljárások feltétlenül szükségesek.

Akár vény nélkül kapható krémek, kúpok is nagy segítséget nyújtanak, gyulladáscsökkentő, érösszehúzó, illetve fájdalomcsillapító hatásukkal.

Fontos a fokozott higiénia.

Egyértelműen javasolt az intimtorna.

Az egyébként javasolt melegvizes ülőfürdő terhesség során nem biztosan ajánlható, erről a gondozó orvost kérdezni kell.

Súlyos esetben akár gyógyszeres vagy kisebb műtéti beavatkozás is szükséges lehet.

A kenőcsök, de főleg a szájon át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt tájékozódni kell azok terhesség alatti alkalmazhatóságáról!

A terhesség vagy szülés során kialakult aranyér kezeléssel és odafigyeléssel általában megszűnik a szülést követő gyermekágyi időszakban, akinek viszont korábban is volt aranyere, annál a tünetek és a panaszt okozó aranyér megmarad szülést követően is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus