Hátfájás terhesség alatt

A terhességi hátfájás nem ritka panasz, ám ez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kellene hagynia. A jó testtartástól a masszázsig azonban számos módon enyhítheti ezt a panaszt.

Mi okozhat hátfájást terhesség alatt?

A hátfájás gyakori panasz a terhesség alatt, ami nem is csoda, hiszen gyarapodik a kismama testtömege, egészen másképp jár, a hormonok pedig hatással vannak az izmokra és izomszalagokra az egész testben. A hátfájás alapvetően a hormonhatás és ízületek, szalagok nyúlásának természetes velejárója.

Az ok összetett: rossz testtartás, a növekvő pocak miatti egyensúlyváltozás, a táguló szalagok és ízületek, a megterhelés, rossz minőségű szék vagy rossz minőségű matrac használata, rosszabb esetben kalcium- és D-vitamin-hiány miatti csontkárosodások miatt is megjelenhet hátfájás a terhesség időszakában.

Vegye komolyan!

A kis, tompa hátfájás a koraszülés jele is lehet. A súlyos hátfájás, vagy a hátfájással kísért hüvelyi vérzés vagy folyás annak a jele, hogy valami probléma van. Ha aggódik a hátfájás miatt, beszéljen orvosával!

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Mit lehet tenni a hátfájás ellen a terhesség alatt?

Nem kell a fájdalmat elviselnie. Amennyiben nincs kóros oka, a terhességi hátfájás egyszerű stratégiákkal vagy kiegészítő terápiákkal gyakran kezelhető vagy megelőzhető.

Gondolja át ezeket a lépéseket, melyekkel könnyíthet a fájdalmán:

Gyakorolja a megfelelő testhelyzetet: A baba növekedésével a test gravitációs középpontja előre tolódik. Ennek kompenzálására (hogy elkerülje az előreesést) a kismamák általában megfeszítik a törzs alsó izmait, mely hátfájást okozhat. Gyakorolja a helyes testtartást! Húzza maga alá a fenekét, a vállait hátra és lefelé, és álljon egyenesen.

A baba növekedésével a test gravitációs középpontja előre tolódik. Ennek kompenzálására (hogy elkerülje az előreesést) a kismamák általában megfeszítik a törzs alsó izmait, mely hátfájást okozhat. Gyakorolja a helyes testtartást! Húzza maga alá a fenekét, a vállait hátra és lefelé, és álljon egyenesen. Figyeljen oda, hogyan ül vagy áll: Úgy üljön, hogy a lábai enyhén emeltek legyenek. Olyan széket válasszon, mely tartja a hátát, vagy helyezzen párnát az alsó háti rész kitámasztásához. Változtassa a testhelyzetét gyakran, és ne álljon hosszú ideig egy helyben. Ha állnia kell, egyik lábát mindig egy kis lépcsőnyivel magasabban pihentesse.

Úgy üljön, hogy a lábai enyhén emeltek legyenek. Olyan széket válasszon, mely tartja a hátát, vagy helyezzen párnát az alsó háti rész kitámasztásához. Változtassa a testhelyzetét gyakran, és ne álljon hosszú ideig egy helyben. Ha állnia kell, egyik lábát mindig egy kis lépcsőnyivel magasabban pihentesse. Az oldalán aludjon: Ne a hátán, hanem az oldalán aludjon! Tartsa egyik vagy mindkét térdét hajlítva. Segíthet az is, ha a térdei közé helyez egy párnát, egy másikat pedig a hasa alá. Ha tud, használjon testhosszúságú párnát.

Ne a hátán, hanem az oldalán aludjon! Tartsa egyik vagy mindkét térdét hajlítva. Segíthet az is, ha a térdei közé helyez egy párnát, egy másikat pedig a hasa alá. Ha tud, használjon testhosszúságú párnát. Figyeljen arra, hogyan emel: Amikor kis tárgyakat emel, guggoljon le, és a lábaiból emeljen. Ne hajlítsa a derekát, és ne emeljen hátból. Emellett ismerje a határait! Kérjen segítséget, ha szüksége van rá!

Amikor kis tárgyakat emel, guggoljon le, és a lábaiból emeljen. Ne hajlítsa a derekát, és ne emeljen hátból. Emellett ismerje a határait! Kérjen segítséget, ha szüksége van rá! Figyeljen a megfelelő öltözékre! Viseljen alacsony sarkú cipőt, mely jól tartja a lábboltozatot. Hordjon kismamanadrágot, mely a hasat és derekat megfelelően alátámasztó pánttal rendelkezik.

Viseljen alacsony sarkú cipőt, mely jól tartja a lábboltozatot. Hordjon kismamanadrágot, mely a hasat és derekat megfelelően alátámasztó pánttal rendelkezik. Próbálja ki a hideget, meleget vagy a hátdörzsölést! Próbálja melegíteni a hátát! Vannak, akiknek a jegessel váltakozó meleg borogatás hoz enyhet. A hát átdörzsölése szintén enyhítheti a fájdalmat. Még jobb, ha megkér valakit, hogy dörzsölje át a hátát!

Próbálja melegíteni a hátát! Vannak, akiknek a jegessel váltakozó meleg borogatás hoz enyhet. A hát átdörzsölése szintén enyhítheti a fájdalmat. Még jobb, ha megkér valakit, hogy dörzsölje át a hátát! Maradjon edzésben! A rendszeres testedzés erősen tartja a hátat, és enyhítheti a hátfájást is. Amennyiben a kezelőorvosa is egyetért vele, ússzon, sétáljon vagy szobabiciklizzen!

A rendszeres testedzés erősen tartja a hátat, és enyhítheti a hátfájást is. Amennyiben a kezelőorvosa is egyetért vele, ússzon, sétáljon vagy szobabiciklizzen! Próbálja ki a kismedencei gyakorlatokat. Álljon négykézlábra úgy, hogy a feje egy vonalban legyen a testével. Húzza be a hasát, miközben púposítsa a hátát. Tartsa meg ezt a pozíciót pár másodpercig, aztán lazítsa el a hasát és a hátát. Ismételje a gyakorlatot ötször, majd fokozatosan emelje ezt tízre. Kérdezze orvosát további nyújtógyakorlatok felől.

Álljon négykézlábra úgy, hogy a feje egy vonalban legyen a testével. Húzza be a hasát, miközben púposítsa a hátát. Tartsa meg ezt a pozíciót pár másodpercig, aztán lazítsa el a hasát és a hátát. Ismételje a gyakorlatot ötször, majd fokozatosan emelje ezt tízre. Kérdezze orvosát további nyújtógyakorlatok felől. Fontolja meg a kiegészítő kezelések alkalmazását. Egyelőre ismeretlen, mennyire hatásos az akupunktúra a terhességi hátfájás kezelésében, de sokak számára hoz enyhülést. A módszer megfelelő terhesgondozás mellett biztonságos. A kiegészítő terápia alkalmazása előtt beszéljen orvosával a hátfájásról, hogy biztosan tudja, nem valami más oka van-e.

Egyelőre ismeretlen, mennyire hatásos az akupunktúra a terhességi hátfájás kezelésében, de sokak számára hoz enyhülést. A módszer megfelelő terhesgondozás mellett biztonságos. A kiegészítő terápia alkalmazása előtt beszéljen orvosával a hátfájásról, hogy biztosan tudja, nem valami más oka van-e. Erős fájdalom esetén bizonyos fájdalomcsillapítók is használhatóak, vagy külsőleg kenőcsök, krémek, tape-ek. Kérdezze orvosát, milyen gyógyszereket használhat a hátfájásra.

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Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Mayo Clinic

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus