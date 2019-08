Szőrösödés, striák, pattanások - Bőrproblémák és a terhesség

Csak úgy ragyogsz! - a mondat, amit minden várandós kismama szeretne hallani, még akkor is, ha a hónapok előrehaladtával nemcsak a pocak mérete nő, hanem ezzel együtt egyre több gondot okoznak a különböző bőrproblémák is. Valakinek az életét gyulladt pattanások, vagy terhességi csíkok keserítik, más a szokatlan helyeken megjelenő szőrszálaktól vagy az állandó bőrviszketéstől szabadulna.

Peterman Krisztina, a Dermatica mesterkozmetikusának tanácsai segíthetnek:

Előnyben a manuálkozmetika és a természetes hatóanyagok

Kutatások szerint a pikkelysömör tünetei sokat javulnak, az atópiás dermatitisz esetében viszont épp ellenkezőleg, az érintettek még inkább fokozódó bőrszárazsággal küzdenek a várandósság időszakában. Ettől eltekintve azonban teljesen egyéni, hogy kinél hogyan változik a bőr a terhesség alatt. Van, aki valóban ragyog, még a korábbi bőrhibái is szépen letisztulnak, ám sok olyan esettel is találkozom, ahol a korábban problémamentes bőr okoz jelentős gondokat a kismamának – figyelmeztet az egyéni adottságok, és a hormonális változások előre nem látható következményeire Peterman Krisztina.

„A kozmetikusnak mindenképp jelezzük, hogy babát várunk, mert ilyenkor nem minden típusú kezelés végezhető el. Az elektromos, tehát gépi kezelések helyett előtérbe kerül a manuálkozmetika, az érintéses masszázs, a személyre szabott tisztító kezelés, melynek során a kozmetikus természetes, várandósság alatt is biztonsággal használható hatóanyagokkal dolgozik.”

Olvasson tovább! A száraz bőr okai és kezelése

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Pattanások ellen, a régi bevált szerek helyett

A pattanásos bőrre, belsőleg szedett készítményeket már a tervezett teherbeesés időpontja előtt el kell hagyni, hiszen súlyos fejlődési rendellenességeket okozhatnak a magzatnál. A babaprojektre készülve a hölgyek nem szedik tovább a fogamzásgátlókat sem, sokaknál már ez is drasztikus változásokat idéz elő a bőr állapotában. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy sokan a terhesség előtt napi szinten használtak olyan hatóanyagokat külsőleg – például benzoyl peroxid, vagy szalicilsav – melyek a bőrön keresztül felszívódva a véráramba jutnak. Ezeket is jobb óvatosságból mellőzni. Ilyenkor persze alternatívát kell találnunk – magyarázza Krisztina. „Otthoni bőrápoláshoz is természetes hatóanyagokat szoktam javasolni. Várandósság alatt a pattanásos bőrön a kénes, teafaolajos vagy tejsav tartalmú készítmények segíthetnek.”

Olvasson tovább! A pattanásos, zsíros, aknés bőr kezelése

Létezik megoldás a terhességi csíkokra?

A fokozott faggyútermelés, a zsíros bőr és pattanások mellett a terhesség alatt sokan küzdenek erősödő bőrszárazsággal is. A has területén, ahogyan a bőr fokozatosan nyúlik, ez az érzés természetes, gyakori hidratálással vagy kifejezetten a terhességi csíkok elleni krémekkel ez a kellemetlen viszketés többnyire jól enyhíthető.

A szülés időpontjához közeledve a bőr nyúlásával már nemcsak a viszketés okoz gondot, hanem egyre több kismamánál jelentkeznek striák, vagyis terhességi csíkok is. Kialakulásuk szempontjából nagyon sok múlik a géneken, ha az édesanyánknál, nagyszülőnél is megjelentek, akkor számíthatunk rá, hogy bennünket is érinteni fog a párhuzamos, lilásvörös csíkok problémája. Ilyenkor még inkább ügyelnünk kell a megelőzésre, ami ez esetben a terhesség alatt erős melltartó és zsírosabb testápoló rendszeres használatát jelenti. Bizonyos hatóanyagok erősebb hidratáló hatásúak, vagy tápanyagokban gazdagabbak, jobban segítik a bőr rugalmasságának megelőzését, ezért érdemes alga, kakaóvaj, kollagén vagy különböző természetes olajok – kiváló hatású a barackmagolaj - keverékével naponta többször átkenni az érintett testrészeket. Személyre szabott kozmetikumok összeállításához kérjük kozmetikus segítségét!



Mivel a csíkok nemcsak a hason, hanem a combokon, csípőn is megjelenhetnek, ezeken a területeken a szülés, szoptatás után a szakember cellulitisz masszázs segítségével tud javítani a bőr állapotán. A kezeléseket kitartóan folytatva halványabb, simább, feszesebb bőrt érhetünk el a problémás területeken. Striák ellen a mélyhámlasztást is érdemes bevetni, nagyon szép eredményeket lehet elérni a segítségével – hangsúlyozza a szakember.

Olvasson tovább! Striák - Miért alakulnak ki, hogyan lehet kezelni?

Szőrszálak mindenhol?

Sajnos a szőrszálak növekedése szokatlan helyeken is felerősödhet: hastájékon, melleken és a karon is előfordulhat intenzívebb szőrnövekedés, ám ez a terhesség utáni hónapokban rendszerint visszaáll eredeti állapotára. Krisztina tapasztalatai szerint a szüléshez közeledve sokan kérnek intim gyantát is, emellett a nagy pocakkal már nehezen elérhető lábak szőrtelenítése miatt fordulnak hozzá a legtöbben.

Olvasson tovább! Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja?

A Dermatica mesterkozmetikusa azt is elmondta, hogy terhesség alatt sokaknál jelentkeznek visszerek is, emiatt pedig sokan aggódnak, hiszen tudják, hogy a visszeres lábat nem szabad tartós melegnek kitenni. A szakember megnyugtatásul elmondta, hogy a meleg gyanta a felhordást követő pár másodpercen belül kihűl, majd rögtön el is távolítjuk, így tartós meleg hatásról ez esetben nem beszélhetünk. Senkinek nem kell tehát a várandósság alatt sem lemondania a szőrtelenítés egyik jól bevált, tartós megoldást nyújtó formájáról.



Peterman Krisztina, kozmetikus