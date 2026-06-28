Terhesség és hidratáció: Mit, mennyit, mikor és hogyan igyunk a várandósság alatt?

A megfelelő folyadékbevitel a váradósság egyik legfontosabb eleme, mégis gyakran nem fordítunk rá elég figyelmet. A terhesség során a női szervezet jelentős változásokon megy keresztül: nő a vértérfogat, kialakul a magzatvíz, fokozódik az anyagcsere, és a vesék munkája is intenzívebbé válik. Mindezek miatt a folyadékigény magasabb, mint a várandósságot megelőző időszakban.

A megfelelő hidratáció nem csupán a kismama komfortérzetét javítja, hanem a magzat egészséges fejlődésének, a keringés megfelelő működésének és a terhességi szövődmények megelőzésének is az egyik alapköve.

Miért fontos a megfelelő hidratáció?

A víz a szervezet alapvető építőeleme, amely számos létfontosságú folyamatban vesz részt. A terhesség során a szervezetben keringő vér mennyisége akár 40-50%-kal is növekedhet, hogy biztosítsa a méh és a magzat megfelelő vérellátását. A magzatot körülvevő és védelmező magzatvíz folyamatosan, néhány óránként teljesen kicserélődik, ehhez pedig állandó folyadékutánpótlásra van szükség. A méhlepény által végzett tápanyag- és oxigénszállítás, valamint a salakanyagok elszállítása szintén vízigényes folyamat.

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Mennyi folyadékra van szüksége a kismamának?

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és a hazai táplálkozási ajánlások szerint a várandós nőknek naponta átlagosan 2,5-3 liter folyadékra van szükségük. Ez a mennyiség magába foglalja a magas víztartalmú ételeket (levesek, lédús gyümölcsök, zöldségek) által bevitt folyadékot is, de a tiszta folyadékbevitelnek ebből legalább 2-2,3 liternek (kb. 8-10 pohár) kell lennie. A harmadik trimeszterben, szoptatás alatt, vagy nyári hőségben ez az igény akár napi 3,5 literre is emelkedhet. Az egyéni szükségletet számos tényező befolyásolja: az évszak és a külső hőmérséklet, a fizikai aktivitás mértéke, a testtömeg, a fokozott izzadás, valamint esetleges hányás, hasmenés, láz jelentkezése.

Mit igyunk várandósság alatt?

A legjobb szomjoltó továbbra is a víz. A csapvíz és a palackozott ásványvíz egyaránt megfelelő választás lehet, amennyiben biztonságos forrásból származik. Az ásványvizek esetében érdemes figyelni az ásványi anyagok összetételére, és időnként váltogatni a különböző típusokat. A nagyon magas nátriumtartalmú vizek rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztása nem feltétlenül előnyös, különösen magas vérnyomásra hajlamos kismamáknál.

A tej és a tejtermékek nemcsak folyadékot biztosítanak, hanem értékes fehérjét, kalciumot és vitaminokat tartalmaznak. A natúr joghurtok és kefirek szintén hozzájárulhatnak a napi folyadékbevitelhez.

A 100%-os gyümölcslevek mértékkel fogyaszthatóak, azonban magas természetes cukortartalmuk miatt nem helyettesíthetik a vizet. Célszerű inkább hígítva vagy kisebb mennyiségben fogyasztani őket.

Teák közül a koffeinmentes gyümölcsteák és a Rooibos tea ízesítés nélkül, vagy kevés citrommal, mézzel kiváló alternatívák. A gyógyteák közül nem mind tekinthető biztonságosnak várandósság alatt. Egyes növényi készítmények méhösszehúzódásokat válthatnak ki. A rendszeres gyógyteafogyasztás előtt érdemes nőgyógyász vagy szülésznő véleményét kikérni.

Mikor érdemes inni?

Sokan csak akkor nyúlnak italhoz, amikor már szomjasnak érzik magukat. Terhesség alatt azonban a szomjúságérzet nem mindig jelzi időben a folyadékhiányt. Emiatt érdemes már a reggelt egy nagy pohár vízzel indítani. Napközben egyenletesen oszlassuk el a folyadékfogyasztást és igyunk óránként 1-2 dl vizet. Mindig legyen a közelünkben kulacs vagy egy pohár, minden étkezés előtt és után igyunk vizet, különösen fizikai aktivitás előtt, közben és után. Lefekvés előtt 1-2 órával már csökkentsük a folyadékbevitelt, hogy elkerüljük az éjszakai mosdóba járást. Terhességi rosszullét alatt a jéghideg vagy citromos, gyömbéres víz, esetleg szívószállal kortyonként elfogyasztott folyadék segíthet a hányinger vagy hányás megszüntetésében.

Mik a kiszáradás jelei?

A kiszáradás korai jelei lehetnek a szájszárazság, fejfájás, szédülés, sötétsárga, erős szagú vizelet, fokozott fáradékonyság, koncentrációs zavarok. Súlyosabb esetben szapora pulzus, alacsony vérnyomás és keringési panaszok is jelentkezhetnek.

Mit kell kerülni?

A várandósság alatt bizonyos italok fogyasztása kockázatot jelenthet a baba vagy az anya egészségére.

Az alkohol szigorúan tilos. Nincs biztonságosan engedélyezett mennyiség belőle, mivel magzati alkohol szindrómát, fejlődési rendellenességeket és vetélést okozhat.

Az energiaitalok szintén kerülendőek extrém magas koffein- és esetleges taurintartalmuk miatt, amely megemeli a vérnyomást és a pulzust, ami így veszélyt jelenthet a magzatra.

A cukrozott szénsavas üdítőitalok rendszeres fogyasztása növelheti a túlzott kalóriabevitel kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a vércukorszintet.

A kávé mértékkel fogyasztható (napi 1-2 csésze, amely legfeljebb 200 mg koffeint tartalmaz). Az ettől nagyobb mennyiségű koffein alacsony születési súlyhoz vezethet, és növelheti a vetélés kockázatát.

Gyógyteák közül kerülni kell a zsálya, a fagyöngy és a pásztortáska növényből készült teákat, ugyanis méhösszehúzódásokat, vérzést okozhatnak.

Figyeljen oda önmagára!

A hidratáció a legegyszerűbb, mégis az egyik leghatékonyabb egészségmegőrző eszköz a várandósság alatt. Tartson magánál mindig egy kulacs vizet, figyelje teste jelzéseit (különösen a vizelet színét), és ha a terhességi hányás miatt sok folyadékot veszít, haladéktalanul forduljon orvosához, mert ilyenkor infúziós pótlás válhat szükségessé a baba biztonsága érdekében.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember